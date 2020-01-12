«КАМАЗ-мастер» отрывается от «МАЗа». Седьмой день «Дакара» омрачён смертью Гонсалвеша

Возобновление главного ралли-марафона планеты после дня отдыха вышло трагическим: как уже писал «Чемпионат», ушёл из жизни известный португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш. Из довольно скупых сводок организаторов до конца не понятно, стал ли сердечный приступ Паулу причиной падения или сердце не выдержало после аварии. Так или иначе, сегодня «Дакар» прощается с португальцем, которому однажды не хватило лишь шага до победы.

Первая жертва «Дакара»-2020: в пустыне погиб мотоциклист-чемпион Гонсалвеш На седьмом этапе гонки не стало Паулу Гонсалвеша. У чемпиона не выдержало сердце.

Участники продолжают борьбу в том числе в память о коллеге и друге, а ралли-марафон ещё раз напомнил про собственную суровость…

TRUCK: Николаев в игре, «КАМАЗ» на пути к цели

Во время дня отдыха настоящее чудо удалось сотворить механикам «КАМАЗ-мастера». В походных условиях они перебрали двигатель на грузовике Эдуарда Николаева и всё-таки сумели восстановить мотор после поломок на пятом и шестом этапах. Это позволило россиянину вернуться в гонку благодаря так называемому джокеру. Да, Николаев исключён из общего зачёта, но имеет возможность помогать коллегам в качестве боевой технички. Главное, что двигатель выдержал длинный спецучасток и тем самым доказал: со сложнейшей задачей «КАМАЗ-мастер» успешно справился.

Что же до камазовских пилотов, которые продолжают борьбу за бедуин, то в воскресенье Андрей Каргинов подтвердил общее лидерство, выиграв доп. Правда, на последних километрах на россиянина «накатил» партнёр по команде Дмитрий Сотников: по итогам дня Сотников проиграл коллеге всего три секунды! У Антона Шибалова третий результат с отставанием всего в пару минут — с учётом возвращения в гонку Николаева итоги этапа должны максимально радовать Владимира Чагина.

А где же главный конкурент Сергей Вязович? Белорус констатировал, что проигрыш его капотного грузовика по мотору никуда не подевался. Несмотря на отсутствие серьёзных проблем, Вязович уступил девять с половиной минут, проиграв сегодня не только камазовскому трио, но и Алешу Лопрайсу.

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В генеральной классификации Вязович отстал от Каргинова уже на 46 минут, а Шибалов проигрывает сокоманднику 21. Сотников после сильного выступления вышел на шестую позицию и наступает на пятки Мартину Мацику, до которого осталось всего девять минут. Мазовец Алексей Вишневский сохраняет восьмое место, а вот Александр Василевский упал с 9-го на 12-е из-за серьёзных проблем с мотором, который выдавал лишь 110 км/ч при разрешённых 140.

«Дакар»-2020. Грузовики. Седьмой СУ



1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 5:01.02

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +0.3

3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +2.05

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +6.17

5. Сергей Вязович («МАЗ») — +9.36



«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт



1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 30:06.45

2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +21.12

3. Сергей Вязович («МАЗ») — +46.39

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:55.21

5. Мартин Мацик («Ивеко») — +2:19.12

6. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — 2:28.41.

CAR: Хет-трик от Сайнса

В классе внедорожников продолжает солировать трио «старичков» — Карлос Сайнс, Стефан Петерансель и Нассер Аль-Аттия. Седьмой день борьбы остался за испанцем, что позволило ему увеличить общий отрыв от Аль-Атти до десяти минут, а от Петеранселя — до 19. Преимущество Матадора не назвать подавляющим, но он продолжает упорно двигаться к цели.

Очень хорошо начал день экипаж Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича: они лидировали со второй по четвёртую отсечки, но затем одновременно прокололи сразу два колеса, неудачно приземлившись. В «генерале» экипаж остаётся девятым, в то время как у Язида Аль-Раджи и Константина Жильцова по-прежнему четвёртая позиция. Экипажи Александра Доросинского и Дениса Кротова теперь 16-й и 17-й после проблем литовца Бенедиктаса Ванагаса.

Фернандо Алонсо продолжает демонстрировать стабильные выступления: шестое место на допе позволило испанцу подняться на 15-е в «абсолюте». Ещё один сильный этап — и Алонсо способен разом войти в топ-10.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Седьмой СУ



1. Карлос Сайнс (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +4:16.11

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — +2.12

3. Стефан Петерансель (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +2.53

4. Бернхард тен Бринке (Toyota Gazoo Racing) — +2.58

5. Язид Аль-Раджи (Overdrive Toyota) — +7.36

6. Фернандо Алонсо (Toyota Gazoo Racing) — +7.49



«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 7 СУ



1. Карлос Сайнс (Bahrain Jcw X-Raid Team) — 27:49.14

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — +10.00

3. Стефан Петерансель (Bahrain Jcw X-Raid Team) — +19.13

4. Язид Аль-Раджи (Overdrive Toyota) — +44.24

5. Орландо Терранова (X-Raid Mini Jcw Team) — +55.58…

15. Фернандо Алонсо (Toyota Gazoo Racing) — +3:26.02.

SSV: Карякин теряет время, но не шансы

Если в зачёте грузовиков россияне как всегда в ударе, а в классе внедорожников — стабильны, то с мотовездеходами посложнее. Сергей Карякин довольно быстро начал терять время на дистанции спецучастка — такое ощущение, что у него продолжились проблемы с двигателем, которые были замечены перед днём отдыха. Карякин проиграл победителю дня Блейду Хильдебранду 33 минуты. Впрочем, Блейд всё равно уже выступает вне зачёта — как Николаев.



Важнее тут 20-минутный проигрыш Кейси Карри — именно он вышел в лидеры гонки. Теперь Карри опережает Карякина на 43 минуты. Между американцем и россиянином располагается Франсиско Лопес Контардо. У чилийца произошла какая-то катастрофа перед финишем, он потерял более 50 минут, а с ними и лидерство в общей классификации. Так что теперь Лопес Кондардо и Карякин будут надеяться на проблемы Карри. Впрочем, россиянину нужно поглядывать и назад: два пилота проигрывают Сергею менее 20 минут.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Седьмой СУ



1. Блэйд Хильдебранд (Red Bull Off Road Team USA) — 5:26.35

2. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +11.15

3. Арон Домжала (Domzala) — +13.16

4. Сириль Депре (Red Bull Off Road Team USA) — +14.13

5. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +14.42…

12. Сергей Карякин (Snag Racing) — +33.36.



«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт



1. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — 34:40.04

2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +32.03

3. Сергей Карякин (Snag Racing) — +42.57

4. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +58.49

5. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:00.42.

MOTO&QUAD: Горькая победа Бенавидеса

Понятно, что участники мотоциклетного зачёта после финиша обсуждали не собственные результаты, а потерю Гонсалвеша… И всё же подведём итоги дня. На них, к слову, ситуация с Паулу тоже повлияла: организаторы компенсировали время Кевину Бенавидесу, который остановился около португальца и пытался ему помочь до прибытия медиков на вертолёте. С учётом компенсации именно Бенавидес показал быстрейший результат, опередив Хоана Барреду Борта.

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В общем зачёте продолжает уверенно лидировать Рикки Брабек с преимуществом в 25 минут от Пабло Кинтанильи. Вообще, можно говорить о группе преследователей в составе сразу пяти райдеров, но всем остаётся уповать на серьёзные проблемы лидера. Аналогичной стратегии остаётся придерживаться и квадроциклистам, у которых уверенно лидирует Игнасио Касале. У чилийца в запасе 37 минут от Симона Витсе и 83 минуты — от Рафала Соника. Нужно просто обойтись без глупостей в оставшиеся дни.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Седьмой СУ



1. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) — 4:36.22

2. Хоан Барреда Борт (Monster Energy Honda Team) — +1.23

3. Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) — +4.17

4. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) — +4.48

5. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) — +4.52



«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после седьмого СУ



1. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) — 28:25.01

2. Пабло Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) — +24.48

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) — +27.01

4. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) — +28.44

5. Хоан Барреда Борт (Monster Energy Honda Team) — +29.29.

8-Й ЭТАП:

Завтра, 13 января, пройдёт круговой этап со стартом и финишем в Вади-эль-Давасире. Длина спецучастка составит солидные 477 километров. Обещают красивые пейзажи и длинный прямой участок — аж 40 километров в пол! Выходит, «МАЗ» и «Тойота» будут страдать, наблюдая удаляющиеся «КАМАЗы» и «МИНИ»? Вот завтра и проверим.