«МАЗ» проигрывает «КАМАЗу» уже час. А Алонсо чуть не выиграл восьмой этап «Дакара»!

Сегодня на ралли-марафоне «Дакар» прошёл восьмой этап. После гибели Паулу Гонсалвеша на седьмом спецучастке организаторы приняли решение отменить спецучасток для участников зачётов мотоциклов и квадроциклов. Так что на боевую дистанцию длиной в 477 километров отправились представители только трёх категорий.
TRUCK: Вязович не может угнаться за «КАМАЗ-мастером»
Все последние этапы «Дакара» в грузовом зачёте проходят по одинаковому сценарию: Андрей Каргинов и Антон Шибалов отрываются от Сергея Вязовича, и лидер «МАЗ-СПОРТавто» может лишь подтверждать третье место в генеральной классификации, но не бросать вызов российской команде, как на первых этапах.
В понедельник Вязович проиграл лидеру общего зачёта Каргинову ещё 18 с половиной минут – и общее отставание перевалило за час. Оторвался Андрей и от партнёра по «КАМАЗ-мастеру» Антона Шибалова, но здесь всё скромнее: шесть минут сегодня и 27 – в общем зачёте. У Вязовича в запасе час от бодро проехавшего восьмой этап Алеша Лопрайса, а главным преследователем чеха теперь стал Дмитрий Сотников. Камазовец вышел на пятую позицию, но пока уступает пилоту «Праги» 35 минут – при том, что сегодня даже проиграл ему полторы. Впрочем, для Сотникова, как и Эдуарда Николаева, сейчас важнее прикрывать тылы двух сокомандников, тем более что пока речь не идёт о борьбе за призовой подиум.
Николаев, к слову, после четвёртого результата накануне сегодня стал пятым, чуть потеряв время в дебюте спецучастка. Главное, что Эдуард выбрался в стартовом листе на удобные позиции, позволяющие ему находиться на трассе неподалёку от остальных камазовцев. Перебранный мотор выдержал уже два боевых этапа – респект механикам команды!
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 4:24.58
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +5.54
3. Алеш Лопрайс (Praga) — +9.06
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +10.41
5. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +14.44
6. Сергей Вязович («МАЗ») — +18.38
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 34:31.43
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +27.06
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +1:05.17
4. Алеш Лопрайс (Praga) — +2:04.27
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:39.22
6. Мартин Мацик («Ивеко») — +2:44.49.
CAR: победа Алонсо была так близка!
Отмена спецучастка для мотоциклистов сильно усложнила жизнь пилотам внедорожников: победителю предыдущего дня Карлосу Сайнсу и его коллегам пришлось самостоятельно открывать трассу, не имея ориентира в виде следов от байков.
И сразу начались трудности! Сайнса на трассе догнали Нассер Аль-Аттия и Стефан Петерансель, после чего трио лидеров общего зачёта дружно заплутали! В итоге для общей интриги всё сложилось наилучшим образом: Сайнс проиграл Аль-Аттие, и они оба – Петеранселю. В «абсолюте» Матадор теперь опережает катарца менее чем на семь минут, а отставание Петера сократилось до 13 – впереди ещё четыре дня борьбы, напряжение нарастает!
Что же до победителя дня, то француз Матьё Серрадори невольно огорчил журналистов и болельщиков, не дав состояться знаменательному событию – первой победе Фернандо Алонсо на спецучастке. Двукратный чемпион Формулы-1 и его штурман Марк Кома неожиданно хорошо сориентировались в песках и показали второе время, проиграв только Серрадори. После спецучастка Алонсо отдал должное Коме – похоже, специалисты напрасно беспокоились насчёт штурманских способностей легенды мотоциклетного зачёта.
Шанс на победу на спецучастке был у саудо-российского экипажа Язида Аль-Раджи и Константина Жильцова. Они лидировали на второй и третьей контрольных отсечках, но затем потеряли время и стали пятыми. Неприятности подкараулили Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича: они сползли с дюны, чуть не перевернулись и долго ждали, пока их кто-нибудь вытянет. Впрочем, в «абсолюте» удалось удержать девятое место.
Алонсо после очередного сильного выступления занимает 13-ю позицию, но от топ-10 его отделяет менее пяти минут. Вполне можно догнать и Сеайдана, а вот для чего-то большего нужны серьёзные проблемы лидирующих пилотов. Александр Доросинский сохранил 16-е место, в то время как Денис Кротов упал с 17-го на 20-е – сложный день.
1. Матьё Серрадори (Century) — +3:48.23
2. Фернандо Алонсо (Toyota) — +4.04
3. Орландо Терранова (Mini) — +6.19…
9. Стефан Петерансель (Mini) — +13.11…
11. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +15.55…
15. Карлос Сайнс (Mini) — +19.15…
21. Александр Доросинский (Mini) — +28.18
1. Карлос Сайнс (Mini) — 31:56.52
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.40
3. Стефан Петерансель (Mini) — +13.09
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +32.25
5. Орландо Терранова (Mini) — +43.02…
13. Фернандо Алонсо (Toyota) — +3:10.51…
16. Александр Доросинский (Mini) — +4:05.49.
SSV: Карякин проигрывает, но приближается
Вовсе не закончена борьба за победу в классе мотовездеходов. Да, у Кейси Карри был неплохой отрыв после седьмого спецучастка, но сегодня пришла очередь американца терять время. Карри проиграл главному преследователю Франсиско Лопесу Контардо 17 минут, и общее преимущество разом сократилось всего до 15. Воспользовался проблемами Карри и Сергей Карякин. Да, он проехал медленнее Лопеса Контардо, но Карри теперь проигрывает только 34 минуты. Шансы сохраняются. К тому же Сергей вновь оторвался от Конрада Раутенбаха, укрепив собственные позиции в тройке сильнейших.
1. Рейналдо Варела (Can-Am) — 4:50.48
2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +0.22
3. Остин Джонс (Can-Am) — +7.21
4. Сергей Карякин (Can-Am) — +8.17
1. Кейси Карри (Can-Am) — 39:47.37
2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +15.40
3. Сергей Карякин (Can-Am) — +34.29
4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:06.03.
9-Й ЭТАП: ещё 400 километров борьбы
Во вторник участников ждёт спецучасток длиной 410 километров от Вади-аль-Давасира до Харадха. Судя по описанию от организаторов, особых дюн и навигационных ловушек не ожидается, но ошибки в пилотаже могут дорого обойтись участникам.
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