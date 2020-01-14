«КАМАЗ» выиграл восемь раз из девяти, у джипов – рубка за победу! Итоги 9-го дня «Дакара»

Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастера» ещё на три минуты оторвался от экипажа «МАЗ-СПОРТ авто». А вот Сайнс растерял преимущество.

«КАМАЗ-мастер» сделал ещё один небольшой шаг к триумфу в Саудовской Аравии: отставание ближайшего соперника составляет уже 68 минут. А вот самая напряжённая битва назревает в зачёте внедорожников: за три этапа до конца Карлоса Сайнса и Нассера Аль-Аттию разделяют 24 секунды. Подводим итоги девятого этапа ралли «Дакар»-2020.

TRUCK: ещё три минуты в пользу «КАМАЗа»

На девятом этапе марафона «КАМАЗ-мастер» одержал очередную победу и ещё немного упрочил лидерство в генеральной классификации. Быстрейшим стал лидер гонки Андрея Каргинова, хотя по ходу этапа экипажу дважды пришлось менять пробитые колёса.



Со вторым временем на финиш спецучастка приехал лидер «МАЗ-СПОРТ авто» Сергей Вязович, отставший на три минуты, а далее расположились Эдуард Николаев, Алеш Лопрайс и Герт Хузинк — все проиграли менее 10 минут. Дмитрий Сотников стал на этапе шестым, Антон Шибалов — восьмым, но оба проиграли Каргинову менее 12 минут. Этап, таким образом, прошёл без значимых потерь, а отставание ближайшего соперника от лидирующего «КАМАЗа» составляет уже 68 минут.

Экипаж Андрея Каргинова Фото: aso.fr

До финиша остаётся три этапа — Вязовичу нужно отыгрывать по 20-30 минут за этап, чтобы вновь стать угрозой для челнинской команды. Пока же ситуация складывается таким образом, что соперники россиян могут претендовать только на третье место. Сейчас третьим идёт Вязович, он на час с небольшим опережает Лопрайса на переделанной «Татре», а пятым — в ста минутах позади белорусского экипажа — классифицирован Сотников. Мартин Мацик отстал от Вязовича на два часа и вряд ли сможет отыграть столько времени — если только никто из лидеров не заплутает или не столкнётся с техническими неполадками.

Грузовики. Положение после девяти этапов (топ-10)



1. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов (КАМАЗ-мастер) — 38:05.25

2. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов (КАМАЗ-мастер) +38.35

3. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко (МАЗ-СПОРТавто) +1:08.36

4. А. Лопрайс / П. Покора / Х. Алкенди (Instaforex Loprais Praga) +2:14.09

5. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов (КАМАЗ-мастер) +2:49.29

6. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (BigShock Racing / Iveco) +3:07.59

7. Я. ван Кастерен / Д. Родевальд / М. Снейдерс (Team DeRooy Iveco) +3:46.42

8. А. Вишневский / М. Новиков / А. Неверович (МАЗ-СПОРТ авто) +4:26.35

9. М. Солтыс / Т. Шикола / Д. Схованек (Tatra Buggyra Racing) +4:49.00

10. Т. Сугавара / Ю. Мочидзуки / Х. Сомемийя (Hino Team Sugawara) +5:02.48.

CAR: полминуты между лидерами!

В зачёте внедорожников борьба на этапе развернулась между тремя главными фаворитами гонки. На первых отрезках Аль-Аттия, Петерансель и Сайнс демонстрировали равный темп — экипажи разделяли буквально секунды. Однако вскоре Матадор потерял пять минут из-за ошибки в навигации и пробитого колеса и отстал от своих соперников. Петерансель взвинтил темп, но Аль-Аттия не отставал и на финише проиграл французу всего 15 секунд. Сайнс же в общей сложности потерял шесть с половиной минут — и всё преимущество в общем зачёте. Карлос по-прежнему лидирует, но опережает Аль-Аттию лишь на 24 секунды, а Петеранселя — на шесть с половиной минут.

«Хороший результат, ведь багги здесь очень быстры, — сказал после этапа Нассер. — Я рад, что удалось приблизиться к Карлосу. Посмотрим, что будет дальше. Следующий этап для всех будет очень и очень трудным. Хорошо, что марафонский день открывает Стефан».

Экипаж Стефана Петеранселя Фото: aso.fr

«Мы старались атаковать с самого начала, но при этом не переусердствовать, — сказал в свою очередь Петерансель. — Утром дороги были довольно жёсткие и коварные, напоминало Марокко, но затем трасса стала по-настоящему быстрой. По навигации ошибок не было, потеряли совсем немного времени. Постараемся и дальше прессинговать лидера».



К слову, благодаря неудаче Сайнса на третье место в протоколах этапа вырвался Ясир Сеайдан, выступающий с российским штурманом Алексеем Кузьмичом. Неплохим шестым результатом отметился экипаж Язида Аль-Раджи и Константина Жильцова, а вот Фернандо Алонсо после успеха накануне должен был стартовать одним из первых и показал только девятое время — в 13 минутах от победителя. Этого, впрочем, оказалось достаточно, чтобы испанец опередил в генеральной классификации Жерома Пелише и наконец вернулся в топ-10.

Внедорожники. Положение после девяти этапов (топ-10)



1. К. Сайнс / Л. Крус (X-Raid Team / MINI Buggy) — 35:11:54

2. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +0.24

3. С. Петерансель / П. Фиуза (X-Raid Team / MINI Buggy) +6.38

4. Я. Аль-Раджи / К. Жильцов (Overdrive Toyota / Hilux 4×4) +34.16

5. О. Терранова / Б. Грауэ (X-Raid / MINI 4×4) +49.41

6. Д. де Вильерс / А. Харо Браво (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +57.57

7. Б. тенБринке / Т. Колсул (Toyota Gazoo Racing/ Hilux 4×4) +1:08.59

8. М. Серрадори / Ф. Луркен (SRT Racing / Century Buggy) +1:24.20

9. Я. Сейадан / А. Кузьмич (Race World Team / MINI 4×4) +2:35.35

10. Ф. Алонсо / М. Кома (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +3:17.23

…15. А. Доросинский / О. Уперенко (X-Raid / MINI 4×4) +4:13.07

…19. Д. Кротов / Д. Цыро (MSK Rally Team / MINI 4×4) +6:36.03

SSV: Карри наращивает отрыв

В зачёте мотовездеходов на девятом этапе блеснул Блейд Хильдебранд из команды «Ред Булл», поставивший лучшее время спецучастка. Лидер гонки Кейси Карри занял второе место, отстав на три с половиной минуты, а россиянин Сергей Карякин стал третьим — американцу он проиграл около семи минут. Франсиско Лопес Контардо показал четвёртое время. В общем зачёте Лопес Контардо отстал от Карри на 23 с половиной минуты, Карякин проигрывает уже более 40. Времени, чтобы отыграться, остаётся всё меньше и меньше.

SSV. Общий зачёт после девяти этапов (топ-5)



1. К. Карри / Ш. Берриман (Monster Energy Can-Am) — 43:51:49

2. Ф. Лопес Контардо / Х.П. Латрач Винагре (South Racing Can-Am) +23.37

3. С. Карякин / А. Власюк (SNAG Racing Team / Can-Am) +41.26

4. К. Раутенбах / П. Бьянки Прата (PH-Sport / Zephyr) +1:16.28

5. Х.А. Хинохо Лопес / Д. Ортега Гил (Hibor Raid / Can-Am) +1:19.53.

MOTO: Кинтанилья подтягивается к лидеру

После дня перерыва, вызванного гибелью Паулу Гонсалвеша, на трассу вернулись мотоциклисты. На девятом этапе темп поначалу задавал лидер KTM Тоби Прайс, но на середине этапа инициативу перехватил райдер «Хускварны» Пабло Кинтанилья. На финише чилиец «привёз» сопернику почти две минуты и выиграл этап. Третье время, несмотря на небольшое падение, показал Хоан Барреда Борт на «Хонде», а четвёртым классифицировался лидер гонки Рикки Брабек.



«Это был трудный день. После того, что произошло с Паулу Гонсалвешем, непросто выходить на старт, искать ритм, — признался Кинтанилья. — После зоны сервиса стало попроще, я начал атаковать и, похоже, выиграл. Посвящаю победу Паулу».

По итогам девятого этапа Брабек потерял четыре минуты и теперь ближайшего соперника — Кинтанилью — опережает на 21 минуту. Однако на 10-м этапе Рикки уйдёт на дистанцию четвёртым — сразу позади своих непосредственных конкурентов, а потому сможет контролировать свой темп относительно других пилотов. До финиша гонки ещё далеко, 20 минут ничего Брабеку не гарантируют, но пока у него очень неплохие шансы прервать 20-летнюю гегемонию KTM.



Российский пилот Дмитрий Агошков на этапе показал 62-е место в общем зачёте и теперь занимает 64-ю строчку генеральной классификации (отыграл за день две позиции). Но важнее то, что Агошков сохранил за собой десятое место в зачёте «Ориджинал» — отдельной классификации, в которой учитываются только те райдеры, которые проходят дистанцию самостоятельно и не прибегают к помощи механиков.

Мотоциклы. Положение после девяти этапов (топ-5)



1. Р. Брабек (Monster Energy Honda Team 2020) — 31:59.29

2. П. Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna) +20.53

3. Т. Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +26.43

4. Х. БарредаБорт (Monster Energy Honda Team 2020) +28.16

5. Х.И. КорнехоФлоримо (Monster Energy Honda Team 2020) +29.29.

QUAD: Касале быстрее всех

В зачёте квадроциклов очередную победу на этапе одержал Игнасио Касале. Правда, в этот раз чилийцу пришлось потрудиться: считаные секунды ему уступили Джованни Энрико и Александр Жиро, которые, правда, на победу уже не претендуют. Ближайший соперник Касале — француз Симон Витсе — на девятом спецучастке был лишь седьмым и проиграл лидеру ещё восемь минут. Общий отрыв Касале достигает уже 45 минут.

Квадроциклы. Положение после девяти этапов (топ-5)

1. И. Касале (Casale Racing / Yamaha) — 40:52.23

2. С. Витсе (JP Peux 2020-BBR Mercier Racing / Yamaha) +44.57

3. Р. Соник (Sonik Team / Yamaha) +1:32.33

4. М. Андухар (7240 Team / Yamaha) +3:51.49

5. К. Висневский (Orlen Team / Yamaha) +4:45.54.

10-й этап: Харад — Шубайта

В рамках 10-го этапа участникам предстоит преодолеть немногим более 600 километров от Харада до города Шубайта. 534 километра из этой дистанции составят спецучасток. Однако главное в том, что это будет марафонский этап — на бивуаке экипажам придётся чинить технику самостоятельно, в то время как помощь механиков категорически запрещена.