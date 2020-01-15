Первая «крыша» Алонсо на «Дакаре»! Даже две. В том же месте другой экипаж получил травмы

Подозрительно гладко складывался дебютный «Дакар» для звёздного новичка из Испании Фернандо Алонсо. Гонщик «Тойоты» со своим звёздным штурманом Марком Комой (правда, звёздным благодаря не навигаторской работе, а победам в мотозачёте) постоянно прогрессировал, показывая близкую к лидерам скорость. Да, не обошлось без разбитой уже во второй день подвески, но после этого дуэт Алонсо-Кома ехал более чем стабильно, чуть не выиграл один этап и накануне заслуженно вернулся в топ-10 общего зачёта.

Однако в десятый день борьбы всё изменилось. Похоже, под занавес гонки участники всё-таки дождались серьёзных испытаний в песках — и они смогли застать Алонсо врасплох. Испанский экипаж попал в аварию уже в дебюте спецучастка, когда их «Тойота» боком перемахнула через маленькую дюнку и совершила два кульбита.

Скорее всего, опасный спуск был обозначен в дорожной книге — недаром около него собралось много фотографов и зрителей. Повышенный ажиотаж должен был насторожить экипаж, но то ли Кома ошибся в диктовке, то ли сам Алонсо неверно всё рассчитал.

Впрочем, совсем сильно обвинять экипаж не стоит: такой же кульбит чуть не совершили куда более опытные Язид Аль-Раджи и Константин Жильцов, но, похоже, они проехали на меньшей скорости и пилот грамотнее выставил машину.

Куда хуже всё сложилось на том же спуске для Романа Стариковича и Берта Хескеса. В отличие от представителей «Тойоты», этот экипаж совершил мощный прыжок.

Жёсткое приземление техника выдержала, а вот людские организмы — нет. Гонщиков пришлось эвакуировать на вертолёте. Так что можно сказать, что Алонсо ещё легко отделался.



К слову, про Алонсо. Два переворота не обошлись без последствий. Экипажу пришлось заменить одно колесо и выдавить треснувшее лобовое стекло — дальше Фернандо и Марк поехали, надев специальные «горнолыжные» очки, чтобы не страдать от песка. Однако эти повреждения машины, судя по всему, оказались не единственными: на следующей контрольной отсечке экипаж «Тойоты» проигрывал целый час.

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Ситуацию для Алонсо и Комы ухудшает тот факт, что сегодня первая часть так называемого марафонского этапа. Это значит, что вечером на бивуаке обслуживать машины могут только сами участники гонки. Конечно, никто не запрещает гонщикам «Тойоты» помогать друг другу, плюс можно рассчитывать на помощь грузовых экипажей, которые исполняют роль быстрых техничек. Но если «Тойота» получила действительно серьёзные повреждения, то легендарным испанцам не позавидуешь.