«Нивы» приезжали на подиумы, их пилотировали пилоты Формулы-1 и «24 часов Ле-Мана», а конструировали — инженеры из аэрокосмической отрасли.

Как «Нива» чуть «Дакар» не выиграла. Успехи и провалы «Лады» на легендарном марафоне

Пока «КАМАЗ-мастер» сражается в Саудовской Аравии за очередную победу на «Дакаре» вспоминаем менее известную историю покорения марафона российскими автомобилями. Речь о внедорожниках «Нива», на которых в 80-х выступали пилоты Формулы-1 и которые приезжали на подиум. Больше того, «Нивы» добрались до финиша первого в истории «Дакара» — 1979 года.

Экипаж «КАМАЗа» на «Дакаре» — герои. Ночью в пустыне перебрали мотор и без сна — на этап Казалось, что сход уже неизбежен, но его удалось отсрочить хотя бы на день.

Дело Поша

Своим появлением на главном марафоне планеты российские внедорожники обязаны французскому экспортёру Жан-Жаку Пошу, который перегонял «Лады» в Европу. Вместе с этим Пош оказался большим поклонником ралли-рейдов и для продвижения российских автомобилей решил заявить на старт «Дакара» пять экипажей. Это были совсем немного доработанные — каркас безопасности и увеличенный топливный бак — «Нивы», полутора годами ранее вышедшие с советских конвейеров.

Фото: lada.ru

В 1979 году ралли-рейды были новым явлением, на старте часто собирались энтузиасты, выступавшие на практически серийных машинах. О следующих за участниками сервисными маршрутами техничек не было и речи, а весь свой скарб спортсмены возили с собой на протяжении всей дистанции. Тем не менее две «Нивы» всё же добрались до финиша — на 28-м и 42-м местах. Вполне достойно на фоне того, что больше половины мест впереди заняли мотоциклисты.

Фото: lada.ru

После успеха первого издания марафона на «Дакар» потянулись автопроизводители — гонка стала отличной рекламной платформой для внедорожников. При этом крупные концерны могли позволить себе разработать на фоне серийного автомобиля гоночный прототип, который легко уезжал от машин частников. Пош тоже втянулся в эту гонку вооружений и на старт ралли 1981 года выставил «Ниву» с переработанной силовой установкой.

Фото: lada.ru

На этом автомобиле — «Нива Пош 1800» — Жан-Клод Бревуан выиграл первый этап марафона и лидировал вплоть до последнего спецучастка, пока на пробил радиатор. Экипаж починил автомобиль и доехал до финиша, но лишь третьим, а победу завоевал Рене Метж на «Рейндж Ровере». Успех окрылил Поша: на старт «Дакара»-1982 вышли два десятка «Лад»!

Бревуан вновь сражался за победу, но прототипы «Рено» были намного быстрее, и француз занял второе место. Тем не менее это был уже второй подиум российских автомобилей в главном марафоне планеты.

«Нива Прото»

Победа была близка, но для борьбы с «Рено» требовался качественный скачок. Пош, который сам проехал пару небольших ралли в качестве штурмана, привлёк к своему проекту дополнительных инженеров. Машина получила 290-сильный мотор и новые тормоза — но снова не поднялась выше второго места, а Бревуан уступил Жаки Иксу на «Мерседесе».

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Новый апгрейд «Нива» Поша получила к «Дакару»-1985. Автомобиль оснащался уже 310-сильным мотором, кузов был по большей части выполнен из карбона. В качестве пилотов Пош нанял экс-пилота Формулы-1 Жана-Пьера Жабуя, недавнего призёра «Дакара» Пьера Лартига — в будущем его ждут победы, а также дебютанта Жана-Луи Шлессера, которого ждёт легендарная карьера и почётный титул Лис пустыни. Однако в 1985 году «Нивы Прото» до финиша не доехали. Пош вложил в проект немало денег, и был раздавлен.

Расходы на программу резко сократились, но из гонок Пош не ушёл. Пришлось отказаться от поддержки клиентской программы, и в 1986-м две «Нивы» снова вышли на старт «Дакара» — Пьер Лартиг добрался до финиша и занял четвёртое место, уступив экипажам «Порше» и «Мицубиси». Это позволило привлечь к проекту Жаки Икса — ещё одного экс-пилота Формулы-1 и 6-кратного победителя «24 часов Ле-Мана».



С приходом Икса у машины увеличилась колёсная база, появилась новая подвеска, но автомобиль по-прежнему ломался. Денег у Поша оставалось всё меньше и меньше, в то время как большие концерны стабильно распоряжались немаленькими бюджетами. Тем не менее участие на «Дакаре» оправдывало себя — недорогие по европейским меркам и весьма надёжные советские внедорожники неплохо продавались во Франции.

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«Самара»

Свернув проект «Нивы», Пош принялся за новый — постройку прототипа на базе «Самары». При этом, «Самара», которую приобрёл француз, ранее готовилась литовскими инженерам по регламенту раллийной Группы B, но с её запретом вынуждены были отказаться от проекта. Для постройки «Самары» Пош вновь пригласил Икса, который выступал за «Пежо» и изнутри знал секреты машины-победителя. Икс за счёт старых связей с «Порше» достал для автомобиля Поша двигатель — 3,6-литровый V6 мощностью порядка 400 л.с. Подвеску же для этой машины разрабатывали инженеры конструкторского бюро «Туполев». Аэродинамикой машины занялись французские специалисты.

К «Дакару»-1990 Пош подготовил две боевые «Самары», но одна сошла ещё до старта, а вторую Икс привёз на седьмое место генеральной классификации. Основной проблемой машины была надёжность: она выигрывала ралли-рейды меньшего масштаба, опережая экипажи заводских команд крупных концернов, однако не дотягивала в изначальном виде до финиша африканского марафона. Новые пилоты — Патрик Тамбэ и Юбер Ориоль — регулярно побеждали на спецучастках и так же регулярно теряли время из-за поломок.

Для Поша пятое и седьмое места 1991 года оказались неудачей — сейчас такой результат в классе внедорожников показался бы для российского автомобиля несомненным успехом. Однако у бизнесмена начались проблемы с деньгами, и вскоре он вынужден был выйти из проекта, продав имеющиеся машины «АвтоВАЗу».

Российский концерн вывел эти машины на старт «Дакара»-1994, но без особого успеха: одна сгорела, вторая — на 41-м месте в классе. Тогда «АвтоВАЗ» покинул проект и на «Дакар» не возвращался.



Проекты с «Ладами» стали последними в жизни Поша, а в ноябре 1993-го он окончательно отошёл от дел, продав различные подразделения своей торговой сети другим компаниям. Он умер 21 мая 2009 года в Париже.