Узнаете команду Формулы-1 90-х по раскраске машины? Сложный тест — «Феррари» не будет

Перед Новым годом мы предложили проверить, хорошо ли вы знаете родословные нынешних команд Формулы-1. Кому-то испытание показалось довольно сложным, а кто-то прошёлся по нему, как «Мерседес» по соперникам. Для последних мы подготовили ещё один тест – посложнее.
В 90-х в Ф-1 было полным-полно маленьких команд, которые заглядывали в чемпионат на сезон-два (а кто-то, как «Лола», даже ни разу не пробился на старт). «Лярусс», «Форти», «Пасифик», «Симтек»… Все они были рады любым деньгам от спонсоров, а потому часто выглядели пестрее новогодних ёлок (и не прочь были полностью менять цветовую гамму хоть каждый сезон). В эту же компанию попали доживавшие свой век легендарные «Лотус», «Тиррелл», «Брэбем». Вам хорошо знакомы эти названия (и всплывают ли в вашей памяти пёстрые ливреи)? Тогда – вперёд!
Если у вас не отображается тест, перейдите по этой ссылке.
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