Сильнейшая команда Формулы-1 уходит из чемпионата? Прикидываем за и против

В первые дни года появилась новая порция слухов о скором уходе «Мерседеса» из Формулы-1. Пишут, мол, немцы удовлетворены завоёванными за последние шесть лет победами и титулами и готовы закрыть программу заводской команды. Марка в любом случае останется в чемпионате как поставщик моторов, а новым владельцем базы и инфраструктуры команды под вывеской «Астон Мартин» станет Лоуренс Стролл, которому сейчас принадлежит «Рейсинг Пойнт».

Пока это всего лишь слухи, параллельно появляется обратная информация о скором подтверждении новых контрактов Льюиса Хэмилтона, Тото Вольфа и самого «Мерседеса», но уход немцев отнюдь не выглядит невероятным развитием событий: боссам «Даймлера» действительно уже нечего добиваться в Формуле-1. Или пока не стоит уходить? Взвешиваем за и против.

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Уходить пора: здесь больше нечего делать

«Мерседес» возродил свою заводскую команду в Формуле-1 в 2010-м, выкупив чемпионский на тот момент «Браун». Не сразу, но «Серебряные стрелы» дотянулись до вершины и больше того — держатся на ней дольше, чем кто-либо. С 2014 года «Мерседес» выиграл 89 Гран-при, это больше, чем выиграли «Лотус», «Ред Булл» или «Рено» за все годы в Формуле-1. В последние пять лет преимущество немцев было едва ли не самым большим в истории чемпионата. Высока вероятность, что в 2020-м Хэмилтон возьмёт свой седьмой титул — то есть у «Мерседеса» даже Шумахер свой есть. Чего же боле?

Вряд ли от Формулы-1 можно получить что-то ещё, чего не получил «Мерседес» за последние годы. Между тем бюджет команды на сезон-2019 оценивают в $ 484 млн, то есть можно предположить, что в общей сложности за 10 лет в «Больших призах» немцы потратили полтора, а то и два миллиарда долларов. А может и ещё больше.

Тото Вольф и Льюис Хэмилтон после Гран-при Мексики Фото: Dan Istitene/Getty Images

Помимо престижа и отличных маркетинговых инструментов, которые тоже, кстати, стоят денег, немецкий автопроизводитель получил один из самых эффективных в истории автомобилестроения двигатель внутреннего сгорания и тщательно проработанные гибридные технологии. Формула-1 ясно дала понять, что в сезоне-2021 берёт курс на унификацию и упрощение технологий ради сокращения затрат. Участие станет дешевле — около $ 200 млн в год, но и научных исследований, которые позже можно будет применить на дорогах, тоже будет меньше.

И далеко не факт, что в сезоне-2021 «Мерседес» останется доминирующей силой чемпионата: регламент изначально писался так, чтобы ни у кого не было того преимущества, которым обладали «Серебряные стрелы». Пока ограничение расходов не вступило в силу законодательно, топ-команды постараются максимально вложиться в проект шасси 2021 года уже в этом сезоне. Принять решение об уходе в конце предстоящего сезона сейчас — это сэкономить порядка миллиарда долларов.

Наверняка в совете директоров «Даймлера» кто-то задаст вопрос: компенсируют ли дивиденды от Формулы-1 ещё один миллиард? И если нет, то стоит ли она того?

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Уходить рано: Формула-1 станет сильным бизнесом

Как мы уже сказали, «Большие призы» стоят на пороге больших перемен — в 2021 году в силу вступит принципиально новый технический регламент, который обещает меньше расходов и больше борьбы на трассе. Вместе с этим «Либерти» тратит огромные суммы на продвижение спорта на новых площадках — и в рамках этих усилий сериал на Netflix в начале прошлого года стал хитом. Любопытно, что именно «Мерседес» (как и «Феррари») участие в съёмках первого сезона проигнорировал.

В скором будущем Формула-1 обещает выглядеть совершенно иначе: от машины должно зависеть меньше, гонщики снова станут гладиаторами и суперзвёздами. При этом участие в чемпионате будет не столь дорогостоящим, что потенциально открывает дорогу новым командам, которые обеспечат приток новой крови. «Большие призы», в конце концов, станут стабильным бизнесом и будут не только требовать денег, но и приносить их. Даже если «Мерседес» захочет уйти через несколько лет, то, вполне возможно, сможет выгодно продать команду.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Абу-Даби Фото: Dan Istitene/Getty Images

Разумеется, «Мерседес» не может гарантировать себе победы в условиях более острой конкуренции, но не забывайте, что база успехов в 2021-2022 годах закладывается именно сейчас, когда никаких ограничений на бюджеты ещё нет. Сейчас «Мерседес» в состоянии максимально повысить собственные шансы на успехи на старте новой эры

Формула-1 — так стоит ли торопиться с уходом?

И даже если затем результаты на фоне ограничений и повысившейся конкуренции начнут падать, даже выступления на уровне борьбы за подиум за счёт (потенциальной) популярности самих гонок будут давать достаточный маркетинговый эффект. Формула-1 — крупнейшая рекламная площадка в автоспорте, и «Либерти» стремится сделать её ещё больше. Возможно, будет не совсем рационально выходить из игры после стольких вложений в период с 2009 по 2020 год, когда сам спорт стоит на пороге колоссальных перемен.

Затраты на участие в чемпионате мира должны постепенно снижаться, а вскоре и сравняться с доходами, тем более что «Мерседесу», имея в активе Льюиса Хэмилтона, самого медийного гонщика в истории Формулы-1, не составит привлечь спонсоров, чтобы компенсировать расходы. В общем, финансовый фактор не должен играть решающей роли в принятии решений — вопрос в том, насколько «Большие призы» в принципе сейчас интересны концерну.

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А если?

Сложно представить, что в голове у совета директоров «Даймлера». Вариант с продолжением гоночной программы, один из идеологов которой — Ники Лауда — скончался в прошлом году, выглядит красивым и романтичным, отказ от программы заводской команды — более прагматичный шаг. И если «Мерседес» всё же решится сократить своё присутствие в чемпионате до уровня поставщика моторов (у немцев уже есть контракт на поставку силовых установок «Макларену» в 2021-м, так что их моторы точно никуда не денутся), это приведёт к огромным перестановкам.

Так, по последним слухам, команда будет называться «Астон Мартин», а её владельцем выступит миллиардер Лоуренс Стролл — и тогда одним из пилотов, по логике, станет его сын Лэнс, хотя от сценария «Лэнс в «Мерседесе» становится не по себе. Льюис Хэмилтон едва ли захочет оставаться там, где основные силы будут брошены на его напарника. Но какие у него останутся варианты? «Феррари» продлила контракт с Леклером, Ферстаппен подписал новое соглашение с «Ред Булл» — места в топ-командах заняты, а выстрелит ли кто-то из середняков осенью 2020-го, будет ещё неясно. Возможно, уход «Мерседеса» станет для Хэмилтона поводом покинуть гонки — он давно говорил о желании заняться музыкой и модой, а сейчас готовится к съёмкам в фильме.

Дело, впрочем, не только в Льюисе — что, например, будет делать один из самых одарённых инженеров в паддоке Джеймс Эллисон, если разуверится в перспективах теперь уже частного коллектива? Для любой команды, будь то «Феррари», «Ред Булл» или даже «Макларен» с «Рено», приглашение Эллисона стало бы отличной инвестицией, и многие наверняка поборются за контракт с ним.

Джеймс Эллисон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что будет с Тото Вольфом? У австрийца огромный руководящий опыт, а его назначение на роль исполнительного директора Формулы-1, о котором так много говорят в паддоке, обещает заблокировать «Феррари». Но такой управленец способен наладить дела, например, в «Рено», где Сириль Абитебуль пока не очень справляется. Либо можно подождать пару лет и всё-таки прийти в руководство Ф-1.

Обновлённая команда под руководством Стролла, вероятно, не сможет поддерживать чемпионский уровень «Мерседеса», но с деньгами канадского бизнесмена и немецкими моторами у неё есть все шансы стать сильным середняком — уровня «Лотуса» Лопеса в его лучшие годы. А место напарника Лэнса станет одним из наиболее привлекательных для молодых пилотов. Единственное, непонятно, что в такой ситуации делать с «Рейсинг Пойнт» — ну, не будет же Стролл превращать её в молодёжную команду «Астон Мартин»? Впрочем, коллективу из Сильверстоуна не впервой менять хозяина, а при новых финансовых правилах найти нового владельца станет легче.

Возможный уход «Мерседеса» мог бы стать для «Либерти» и Формулы-1 более чем полезным глотком свежего воздуха, перезагрузив чемпионат. Впрочем, не стоит гнать «Серебряные стрелы» из серии — будет интересно посмотреть на немцев в 2021-м, если они считают, что не сказали последнего слова.