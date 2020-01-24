«Дакар» — больше чем гонка. 9 героических историй об участниках марафона-2020

«Чемпионат» и G-Energy в финальном выпуске спецпроекта про «Дакар»-2020 собрали самые яркие истории прошедшей гонки — те моменты и поступки, которые мы будем ещё долго вспоминать. Как минимум до следующего «Дакара».

57 лет — не время для отдыха

В зачёте внедорожников в этом году победу — уже третью в карьере! — отпраздновал испанский ас Карлос Сайнс. В 90-х он дважды становился чемпионом мира по классическому ралли, а его сын сейчас успешно выступает в Формуле-1. Матадору, как уважительно зовут Сайнса соперники, уже 57 лет. Тем не менее он всю дистанцию возглавлял общий зачёт и выиграл гонку, сохраняя относительно комфортный отрыв до самого последнего этапа.



«В 2019 году мы смотрелись не очень здорово, а потому вложили кучу сил в подготовку к этой гонке. И это дало свои плоды, — сказал после финиша Сайнс. — Не могу сказать пока точно, чем займусь в будущем, но, кажется, я заслужил право сам его определять». Матадор, судя по всему, не собирается вешать шлем на гвоздь. Так что этот триумф Сайнса на «Дакаре», вполне возможно, был не последним!

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«Донорство» ради команды

В 2020 году лидеру «МАЗ-СПОРТавто» Сергею Вязовичу удалось финишировать в тройке на первом же «Дакаре» с новым капотным грузовиком. Обычно новая техника капризничает и ломается, но мазовцам удалось избежать детских проблем с 6440RR.Так что новинка показала огромный потенциал и наверняка удивит соперников в будущем.

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Успех «МАЗ-СПОРТавто» на «Дакаре»-2020 связан не только с новой техникой или профессионализмом экипажей — свою роль сыграла командная тактика, в применении которой белорусский коллектив набирается всё больше опыта. Так, за пару этапов до финиша на грузовике Сергея Вязовича возникла техническая проблема — камнем пробило трубку, подающую воздух из моста в ступицу. «Такое бывает раз в тысячу лет», — разводили руками в команде.



На этапе Вязовичу и его экипажу удалось справиться с неполадкой и добраться до финиша, однако, чтобы не потерять слишком много времени на второй части марафонского этапа, грузовику нужны были новые запчасти – та самая трубка ступицы и задние рессоры. И тогда сделала один из боевых экипажей команды «донором» для Вязовича — так называют грузовик, который продолжает идти на дистанцию, но его основная задача — не высокий результат, а помощь партнёрам по команде. Не факт, что без этой помощи Сергей удержал бы третью позицию, так что его подиум — заслуга всех экипажей.

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Напомним, что прошедший «Дакар» стал одним из самых тяжёлых для работы техники: общая протяжённость маршрута гонки составила почти 8 тысяч километров, из них 5 — скоростные участки. Однако масла и смазочные материалы G-Energy, которые традиционно использует «МАЗ-СПОРТавто» на гонках, вновь доказали, что они могут преодолевать подобные испытания. Весь «Дакар» с мазовцами проехала мобильная лаборатория «Газпромнефть – смазочные материалы». Представитель лаборатории постоянно проводил анализы масла и давал свои рекомендации по оптимальному обслуживанию гоночных грузовиков.

Герои за пределами подиума

«Дакар» — это не только победы и подиумы. За пределами призовой тройки тоже есть немало героев. Например, Язид Аль-Раджи и выступавший с ним в паре российский штурман Константин Жильцов заняли четвёртое место — и это при том, что они впервые работали вместе на столь высоком уровне!



Взаимопонимание между пилотом и штурманом необходимо: члены экипажа должны доверять друг другу, иначе во время многочасовых спецучастков неизбежны проблемы и ошибки. И Аль-Раджи, и Жильцов, который ранее выступал штурманом Владимира Васильева в G-Energy Team, проявили себя как выдающиеся профессионалы и, несмотря на ужесточившиеся правила, — «легенду» участники теперь получали за 15 минут до старта, а не накануне вечером — стали лучшими позади трио опытнейших ветеранов «Дакара».

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Вызов для чемпионов

Одна из главных историй минувшего «Дакара» — дебют Фернандо Алонсо. Испанец, на счету которого два титула в Формуле-1, звание чемпиона мира по гонкам на выносливость и две победы в «24 часах Ле-Мана», решил попробовать силы в ралли-рейдах. Перед стартом марафона Фернандо усиленно тренировался при поддержке опытнейшего Марка Комы, многократного победителя «Дакара» в зачёте мотоциклов. Однако даже сам Алонсо признавал: этого недостаточно, чтобы с первого же раза бороться за победу.



Фернандо смотрелся неплохо, хотя не обошлось без падения с дюны. При этом уже в начале гонки его «Тойота» столкнулась с техническими неполадками, но титулованный гонщик как ни в чём не бывало чинил собственную машину на глазах изумлённых зрителей. Алонсо, разумеется, не победил, ему даже не удалось выиграть отдельный этап, и финиша в топ-10 не было, но такой результат лишь подчёркивает характер «Дакара» — это испытание не для новичков. Даже столь титулованных.

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Команда — это ответственность

Чудеса героизма и самоотдачи на минувшем «Дакаре» продемонстрировал один из экипажей «КАМАЗ-мастера» — речь о трио во главе с Эдуардом Николаевым. На дистанции у грузовика вышел из строя двигатель, и экипаж всю ночь устранял неисправность, чтобы под утро доехать до бивуака и буквально через полчаса отправиться на дистанцию следующего этапа.



В этот момент Николаев и его партнёры по экипажу — штурман Евгений Яковлев и механик Владимир Рыбаков — понимали, что шансов на победу уже нет, но продолжали бороться, чтобы поддержать команду на следующем этапе. Кому-то может понадобиться помощь в дюнах, кому-то — запчасти. Николаев, Яковлев и Рыбаков в итоге добрались до финиша гонки — пусть и вне общего зачёта, а потому тоже стали частью триумфа своей команды.

Экипаж «КАМАЗа» на «Дакаре» — герои. Ночью в пустыне перебрали мотор и без сна — на этап Казалось, что сход уже неизбежен, но его удалось отсрочить хотя бы на день.

Место для героев-одиночек

Не секрет, что участники мото- и квадрозачёта проходят дистанцию в одиночку и являются, пожалуй, главными гладиаторами этой гонки, однако есть и более отчаянные спортсмены. Спортсмены категории «Ориджинал», например. Участникам этого зачёта запрещена любая помощь извне — поэтому на гонку они приезжают даже без механиков!



В прошлом году первой женщиной, которая прошла «Дакар» в зачёте «Ориджинал», стала Анастасия Нифонтова. А в этом году в Саудовской Аравии блеснул Дмитрий Агошков. Россиянин самостоятельно преодолел более семи тысяч километров дистанции и занял в итоге девятое место.

Паралич — не повод останавливаться

Ещё одним героем минувшей гонки стал испанский пилот Альберт Лловера, занявший 15-е место в зачёте грузовиков. Много лет назад Лловера упал, катаясь на горных лыжах, и остался парализован ниже спины, однако теперь Альберт выступает в гонках на машинах с ручным управлением и неплохо с ним справляется. К слову, он оказался единственным, кто смог покрутить «пончики» перед подиумом «Дакара» — пусть и на инвалидной коляске.

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Соперник сопернику враг. И потом друг

Мартин ван ден Бринк — один из наиболее опытных и уважаемых на бивуаке участников категории грузовиков. Во время одного из этапов голландцу не повезло — он объезжал «Форд» Томаша Оуредничека, но тот внезапно начал маневрировать прямо на дороге. Итог — столкновение, и если грузовик получил не слишком серьёзные повреждения, то передняя часть «Форда» была уничтожена.



Ван ден Бринк, пусть и оказавшийся жертвой странного поведения пилота внедорожника, не стал бросать Оуредничека в беде. Во время дня отдыха голландец выделил чеху механиков своей команды, чтобы вместе успеть восстановить сильно повреждённый джип. И им удалось сотворить маленькое чудо – Томаш вышел на старт седьмого этапа и в итоге закончил гонку на 37-м месте. «Дакар» — это в первую очередь дружба и приключение и лишь затем борьба за секунды и минуты.

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«Дакар» — смертельно опасная гонка

Все спортсмены, выходящие на старт «Дакара», знают, что это смертельно опасное приключение. Кому-то может показаться, что это просто слова — с 2015 года, когда в Аргентине погиб польский мотоциклист Михал Герник, не было подобных случаев, но в 2020-м легендарный марафон забрал ещё одну жертву — скончался португальский гонщик Паулу Гонсалвеш, один из самых сильных мотогонщиков планеты.



Тем не менее, несмотря на опасность, сотни экипажей каждый год выстраиваются в очереди перед стартовым створом, чтобы отправиться на очередной «Дакар». Потому что для многих этот ралли-марафон – больше, чем жизнь.