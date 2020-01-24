Чудо на ралли: пилоты на скорости за 170 улетели со склона — и остались целы. Видео

Действующий чемпион мира по ралли эстонец Отт Тянак крайне неудачно дебютировал в составе «Хёндэ», куда он перешёл зимой из «Тойоты» после завоевания титула. Впрочем, про удачу как сказать: сам факт, что Тянак и его штурман Мартин Ярвеойя избежали серьёзных травм, тоже можно назвать успехом.
Экипаж Тянака попал в жесточайшую аварию на четвёртом спецучастке Ралли Монте-Карло. Фактически гонка ещё только набирала обороты, когда Тянак допустил роковую ошибку, слишком широко вышел из очередного поворота, цепанул обочину — и буквально полетел.
Его машина на огромной скорости за 170 км/ч буквально выстрелила в деревья, которые особо не смогли замедлить автомобиль. В этом месте справа шёл большой склон, так что после первого удара Тянаку и Ярвеойе пришлось пережить ещё целую серию переворотов.
Их «Хёндэ» — вернее, то, что от него осталось — замер на обочине уже на сто метров ниже места аварии.
Слава нынешнему уровню безопасности в WRC: гонщики не получили серьёзных травм и самостоятельно выбрались из руин автомобиля. Каркас безопасности справился с испытанием и сберёг эстонский экипаж.
Датчики показали, что максимальные перегрузки в момент аварии составили 35g — в том числе поэтому Тянака и Ярвеойе все равно отправили в больницу для дальнейших обследований. На всякий случай экипаж проведёт ночь под присмотром врачей. Но самого страшного в любом случае удалось избежать.
«Не на такой старт сезона мы надеялись, но, к счастью, мы оба в порядке благодаря защитному оборудованию. Скоро вернемся в борьбу!» — написал в своём «твиттере» Тянак.
Если медики не выявят скрытых повреждений, то эстонские чемпионы, вероятно, вернутся в борьбу уже на втором этапе сезона-2020 в Швеции. Там, если не подведёт погода, будут надёжные снежные брустверы, так что шведский этап — подходящее место для психологического восстановления после подобного катаклизма.
- 24 января 2020
-
22:24
-
20:49
-
19:42
-
18:39
-
17:43
-
17:11
-
16:36
-
15:05
-
14:17
-
14:00
-
13:22
-
13:02
-
12:12
-
11:15
-
10:48
-
09:27
-
01:11
- 23 января 2020
-
22:59
-
22:00
-
21:48
-
21:06
-
21:03
-
20:53
-
19:42
-
18:34
-
17:41
-
16:42
-
15:47
-
15:12
-
14:21
-
13:56
-
12:52
-
12:03
-
11:03
-
10:10