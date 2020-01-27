Лучшие российские гонщики – в вирусном мировом флешмобе. Квят, Шварцман, Петров… Да все!

Американская певица Долли Партон 22 января в «Инстаграме» опубликовала фотоколлаж, посвящённый стереотипам о различных соцсетях – звезда показала свои образы для Linkedin (деловой социальной сети), Facebook, Instagram и Tinder (соцсети для знакомств). По миру прокатился настоящий флешмоб – медийные и не только личности начали публиковать в соцсетях свои версии этого челленджа. Докатился флешмоб и до мира автоспорта. Редакция «Чемпионата» решила не отставать от трендов и сделать свою версию мемов для известных российских гонщиков. В некоторых случаях мы заменили иностранные соцсети на наши аналоги. Все фото – из «инстаграмов» наших героев.

Новый-старый гонщик Формулы-2 Артём Маркелов:

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Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров — первый представитель «СМП Рейсинг» в нашей подборке. Фотографию со столь важными людьми сам бог велел ставить в Linkedin.

«Мы чёртовы таксисты!» Как глупости лишали россиян результатов в Формуле-1 Непостижимая ошибка механиков Квята — не первый случай, когда гонки россиян в Формуле-1 портили дурацкие действия окружающих.

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Гонщик «Торо Россо», а вернее, уже «Альфа Таури» Даниил Квят в представлении не нуждается. Как и выбор его фотографий:

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Представительница прекрасной половины человечества от России в мировых автогонках Ирина Сидоркова. В этом сезоне ей предстоит покорить W Series, но уже сейчас она спокойна завоевать парней в любой соцсети, в том числе Tinder.

16-летняя россиянка выступит в женской «формуле». Ира обошла восемь конкуренток Жаль только, что польза от нового чемпионата пока сомнительная.

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Один из ветеранов отечественного автоспорта (не по возрасту, но по регалиям) Михаил Алёшин может быть разным: как решать деловые вопросы на совещании, так и «дать рок в этой дыре»:

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Пилот Формулы-2 Никита Мазепин способен завоевать женские сердца в Tinder:

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Новоиспечённый гонщик Формулы-2, чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман любит автомобили и свою страну: тут вам и «Феррари» для «Инстаграма», и «Лада» для «ВКонтакте»:

«Шварцман победит Шумахера». Узнали всё главное про самых перспективных пилотов из России Что помогает Шварцману побеждать, как рост убил карьеру Атоева и почему результаты Вартаняна – трагедия. Объясняет Пётр Алёшин.

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Ещё один ветеран отечественного автоспорта Роман Русинов также не нуждается в представлении. У гонщика G-Drive Racing много крутых фотографий на все случаи жизни:

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Бывший гонщик Формулы-1, тест-пилот сразу двух команд Сергей Сироткин просто обязан иметь профиль в Linkedin, но и о родном VK забывать не стоит!