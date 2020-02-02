Денежные мешки и просто огурцы. 10 худших пилотов Формулы-1 последнего десятилетия

В январе мы написали целую серию материалов с разными рейтингами про 2010-е — в том числе, с рейтингом лучших пилотов десятилетия. Было бы странно после этого не создать и антирейтинг, включив в который худших гонщиков последних десяти лет. Кандидатов набралось достаточно: в десятку не сумели отобраться, например, Маркус Эрикссон, Гидо ван дер Гарде, Уилл Стивенс, Бруно Сенна и Педро де ла Роса. Ну а ниже — та самая десятка худших! Согласны с нашим выбором? В конце будет опрос, плюс можете оставлять свои варианты в комментариях.

Лучше бы у француза не нашлось денег на второй сезон в Формуле-1 — тогда он вряд ли бы попал в наш список. Пик провёл относительно достойный 2012 год в составе «Маруси», иногда навязывая борьбу опытному Тимо Глоку, после чего перебрался в, казалось бы, чуть более перспективный «Кэтерхэм».

Но вот в другой команде-аутсайдере как-то совсем не заладилось. Да, машина была отвратительна, но это не повод уступать новичку Формулы-1 Гидо ван дер Гарде. А Шарль сделал именно это. Когда голландец лучше адаптировался к новому для себя чемпионату, то выяснилось, что даже годичный опыт как-то не позволяет Пику выгодно себя проявить на фоне коллеги. Более того, именно Гидо дважды удалось пробиться во второй сегмент — Пик до Q2 так и не добрался. Невнятный сезон, невнятное завершение карьеры в Ф-1. В сезоне-2014/2015 он провёл половину сезона в Формуле-Е, после чего пропал с радаров.

Зачем Формуле-1 нужны новые команды, даже если они ничего не добьются и станут посмешищем Формуле-1 действительно требуются команды-новички. Любого уровня. Или вам не нужны новые Алонсо и Риккардо?

Новозеландец совершил крайне неудачный вояж в Формулу-1, до которой добрался спустя много лет после заслуженного исключения из молодёжной программы «Ред Булл». Хельмуту Марко показалось, что многолетние успешные выступления Хартли в чемпионате мира по гонкам на выносливость позволили Брендону выйти на новый уровень, – и он дал ему шанс после расставания с Квятом.



Увы, роман Хартли с Формулой-1 оказался коротким. Несмотря на возможность провести несколько гонок в конце 2017 года и полноценно подготовиться к сезону-2018, Брендон полностью провалился на фоне такого же новичка Пьера Гасли. Да, у француза был куда более актуальный опыт работы с формульной техникой, но Хартли мог бы парировать в целом более длительной карьерой. Но на практике если Гасли вполне заслуженно завоевал место в «Ред Булл», то Хартли не менее заслуженно покинул «Торо Россо» спустя год.



Если в квалификациях всё ещё выглядело относительно неплохо (6-11), то в гонках разница получилась более ощутимой: 4 очка Брендона против 29 у Пьера. Да, где-то Хартли не везло, но вряд ли кто-то не согласится, что ещё одного шанса он никак не заслужил. Сменивший новозеландца Алекс Албон отлично продемонстрировал, как должны проявлять себя гонщики, которых «Ред Булл» внезапно позвал обратно.

Брендон Хартли Фото: David Ramos/Getty Images

До сих пор не до конца понятно, почему испанец так провалился в Формуле-1. Роберто приходил в Формулу-1 после успешного выступления в Мировой серии «Рено», где он взял бронзу, а в 2011 году он и вовсе стал чемпионом Формулы-3, где уверенно опередил Марко Виттманна, Даниэля Хункаделью и Феликса Розенквиста. Плюс ещё был двухлетний (пусть и неудачный) опыт выступлений в DTM.



Казалось, что при такой подготовке Мери уверенно станет первым номером «Маруси» и будет опережать не слишком перспективного Уилла Стивенса. Однако Роберто явно не оправдал ожиданий команды и регулярно уступал коллеге. Учитывая, что и спонсорских денег Мери особо не приносил, неудивительно, что его начали высаживать из кокпита прямо во время чемпионата. Заменявший Роберто Александер Росси сразу же поехал заметно быстрее, подтвердив невысокий уровень предшественника. Свой шанс закрепиться в серии и обратить внимание более быстрых команд Роберто упустил и навсегда покинул серию.

Лучшие гонки Формулы-1 2010-х: 10 потрясающих Гран-при Сенсационные моменты, скандальные столкновения, крах фаворитов и русские успехи. Про эти гонки ещё долго будут помнить!

Британский гонщик не слишком впечатлял в младших сериях и явно не выглядел будущим Хэмилтоном — все понимали, что место в «Марусе» Максу принесли в первую очередь деньги. Переубедить скептиков британец так и не сумел. Признаем, что ему не слишком повезло с напарником: вместо такого же рента-драйвера Луиса Разии, так и не приведшего обещанных спонсоров, Чилтон стал соседствовать с воспитанником «Феррари» Жюлем Бьянки — и на его фоне смотрелся откровенно бледно.



Да, Макс сумел продемонстрировать редкую для новичка стабильность, финишировав во всех 19 гонках дебютного сезона-2013. Но злые языки говорили: отчасти отсутствие сходов было вызвано тем, что Чилтону не хватало скорости, чтобы регулярно сражаться с соперниками и, соответственно, больше рисковать.



Увы, 2014-й существенных изменений не привёл. Макс всё так же проигрывал Бьянки — причём чуть ли не больше, чем сезоном ранее. Так что вполне заслуженно, что именно Жюль принёс «Марусе» первые в истории очки на Гран-при Монако. А Макс бесславно покинул Ф-1, чтобы продолжить карьеру в Америке.

История Палмера очень напоминает то, что было у Чилтона. Разве что в GP2 Джолион всё-таки вымучил чемпионский титул. В любом случае, когда Палмер в 2016 году стал боевым пилотом «Рено», все понимали, что дело не в потрясающем таланте гонщика, а в удачном совпадении двух факторов: «Лотус» в ожидании продажи «Рено» не мог найти сильных пилотов и остро нуждался хоть в каких-то деньгах — их и предоставил Джолион.



Надо отдать Палмеру должное: в 2016-м он смотрелся не слишком плохо на фоне Кевина Магнуссена и даже начал опережать датчанина к концу сезона. Когда «Рено» не удалось подписать нескольких неплохих пилотов на 2017-й, они решили оставить Палмера с его спонсорами. Но следующий сезон показал объективный уровень британца: на фоне Нико Хюлькенберга Джолион полностью провалился, и в итоге его высадили из кокпита ещё до окончания чемпионата. Оно и к лучшему: завершив карьеру пилота, Палмер здорово раскрылся в качестве гоночного аналитика BBC.

Омерзительная десятка. 10 худших машин Формулы-1 2010-х Слабые, некрасивые и просто провальные болиды Ф-1. Провожая 2010-е, представляем самый важный из серии субъективных рейтингов.

Карун Чандхок Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Никто не ждал от Каруна чудес в Формуле-1 — и все равно трудно назвать его выступления за «Хиспанию» иначе чем провалом. Да, в квалификациях он иногда навязывал борьбу Бруно Сенне, но обычно было так: либо у бразильца некие проблемы и тогда гонщики находятся неподалёку, либо племянник Айртона привозит индийцу чуть ли не секунду. При этом и сам Сенна оказался очень плох, когда на пару Гран-при получил в напарники опытного Кристиана Клина.



Чандхока убрали из кокпита уже после десятого Гран-при сезона-2010. В 2011-м он внезапно провёл одну гонку в составе «Кэтерхэма», но предсказуемо проиграл Хейкки Ковалайнену восемь десятых в квалификации и два круга в гонке. После неудачных выступлений в WEC и Формуле-Е Карун наконец-то нашёл себя в роли телевизионного аналитика — примеры Чандхока и Палмера доказывают, что из слабых гонщиков могут получиться отличные эксперты.

Гоночная «заброшка»: как база нескольких команд Формулы-1 превратилась в жалкое зрелище Смотреть на фото и видео очень грустно – вандалы постарались на славу. А ведь здесь строили машины для Хилла и Петрова.

В первую очередь индонезиец запомнится не своими результатами, а тем, как его многочисленные поклонники чуть не испортили затею с выбором лучшего гонщика дня. Когда новинку опробовали на Гран-при Австралии 2016 года, то старт с последнего места и сход не помешали новичку «Манора» оказаться в голосовании на первом месте — голосовали всей Индонезией! Итоги опроса, естественно, пересмотрели, а больше Рио в Ф-1 похвастать особо нечем.



Харианто предсказуемо уступал куда более перспективному партнёру по команде Паскалю Верляйну, хотя был на удивление неплох в квалификациях, где даже несколько раз опередил чемпиона DTM. Другое дело, что в гонках скорость Рио вполне соответствовала печальным прогнозам. Когда же Харианто потерял спонсорскую поддержку, то его незамедлительно заменили на Эстебана Окона. Кстати, забавный факт: если бы Индонезия не бросила своего пилота, то кто знает, как бы дальше сложилась карьера Окона. Взяла бы его в 2017-м «Форс Индия», не будь у француза опыта выступлений в Гран-при? Так что Рио невольно помог карьере нынешнего новичка «Рено».

Рио Харианто Фото: Charles Coates/Getty Images

Очень обидно, что Гутьеррес благодаря мексиканским спонсорам несколько лет занимал в Формуле-1 кокпиты, которые могли бы достаться куда более достойным гонщикам. При этом не сказать, что Эстебан попал в чемпионат совсем уж незаслуженно: на его счету был титул в GP3 и бронза на второй год выступлений в GP2. Увы, решающий шаг не задался. В 2013 году Гутьеррес — совсем как Палмер — попал под каток Хюлькенберга и на его фоне выглядел печально. В 2014-м в напарниках оказался Адриан Сутиль — на слабом болиде оба провели печальный сезон.



Год в роли резервиста «Феррари» дал Гутьерресу возможность поработать над собой и перезапустить карьеру. В 2016-м Эстебан получил новый шанс в составе новичков из «Хааса» — но сезон лишь подтвердил, что Гутьеррес совершенно не соответствует уровню чемпионата мира. 0 очков против 29 у Ромена Грожана при многочисленных ошибках — и в американской команде быстро поняли, что мексиканские спонсоры не компенсируют потерянные в Кубке конструкторов места. Теперь Эстебан покинул Ф-1 уже навсегда.

За год гонщики Формулы-1 разбили машин на 2,5 млрд рублей. Выявлены главные крашеры Хейтерам Квята придётся замолчать.

Странный японский пилот запросто мог бы возглавить наш рейтинг, но будем снисходительны: в 2010 году он провёл за «Хиспанию» только семь Гран-при, причём не со старта чемпионата. Когда испанцы взяли Сакона в середине сезона-2010, понятное дело, никто не рассчитывал на блестящие выступления Ямамото. Потенциал Сакона (а вернее, его отсутствие) был очевиден ещё после прошлых попыток японца: он провёл семь гонок за «Супер Агури» и ещё столько же — за «Спайкер». Набор команд доказывает: к услугам Ямамото обращались, когда финансовые дела были совсем плохи.



Что ж, сезон-2010 исключением не стал. Сакон был плох и на скромном уровне Каруна Чандхока и Бруно Сенны, хотя однажды даже опередил бразильца в квалификации. В общем, когда под финиш сезона «Хиспания» заменила Ямамото на Кристиана Клина, вряд ли кто-то расстроился.

Самые интересные рекорды Формулы-1, которые могут пасть в 2020-м Хэмилтон ещё не превзошёл Шумахера в парочке престижных номинаций.

Блистательный индус радовал нас целых два с половиной сезона: до неожиданного камбэка с «Хиспанией» он отъездил целый год за «Джордан» в 2005-м и участвовал в той самой презентации машины на Красной площади. Что ж, если с «Джорданом» Нараину выпал джек-пот в виде четвёртого места на Гран-при США, то выступления за испанскую команду обернулись простой тратой денег.

В 2011-м Нарин провёл за «Хиспанию» 9 Гран-при и убедительно проиграл Витантонио Льюцци — который и сам-то в Ф-1 никогда не блистал и позднее начал уступать новичку Даниэлю Риккардо. Ну а для индуса самым приятным моментом сезона-2011 можно назвать квалификацию Гран-при Индии, когда он проиграл Риккардо всего 22 тысячные и потом опередил австралийца в гонке.



Картикеян вернулся в «ХРТ» на весь сезон-2012 — но не ясно, зачем. Нараин лишь три раза в 19 гонках опередил ветерана Педро де ла Росу, который и сам-то давно не отличался высокой скоростью — недаром «Заубер» высадил его прямо по ходу предыдущего чемпионата. В гонках Картикеян был максимально печален и больше всего запомнился двумя столкновениями – с Нико Росбергом в Абу-Даби (на машине индуса в крайне неудачный момент отказала гидравлика) и с Себастьяном Феттелем в Малайзии (при обгоне на круг пилот «Ред Булл» проколол колесо). После гонки Феттель обозвал Картикеяна «огурцом» — на дорогах Германии это аналог наших «чайников». С таким прозвищем лидер нашего рейтинга и покинул Формулу-1 навсегда.

Нараин Картикеян Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Принять участие в опросе также можно, пройдя по этой ссылке