Новая заводская команда Ф-1 в своё время была российской. Богатая история «Астон Мартина»

В 90-х «Джордан» чуть не победил «Феррари» и «Макларен», а пару лет назад команда вновь едва не досталась россиянину.

На прошлой неделе стало известно о приобретении Лоуренсом Строллом 16,8% акций «Астон Мартина» — и именно так будет называться команда канадского миллиардера в Формуле-1 с 2021 года. Таким образом, в своей нынешней инкарнации — «Рейсинг Пойнт» — она просуществует лишь два с половиной года. Но не стоит думать, что у команды столь короткая история — когда-то она выигрывала гонки и даже выступала под российским флагом.

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«Джордан»

Этой команде уже почти 40 лет — её в далёком 1983-м создал ирландец Эдди Джордан, который сам хотел стать гонщиком, но вовремя понял, что управлять командой у него получается лучше, чем машиной. Сначала «Джордан» выступал в британской Формуле-3 — и Мартин Брандл едва не принёс команде титул уже в дебютном сезоне, но в заключительной гонке сезона уступил молодому бразильцу Айртону Сенне. В 1988-м «Джордан» перешёл в Формулу-3000 и в первый сезон выиграл гонку (с Джонни Хербертом), а во второй — титул (с Жаном Алези).

На волне успехов в молодёжных сериях Эдди Джордан решил двигать в Формулу-1. Дебют в «Больших призах» состоялся в 1991-м, и в том же году команда явила миру молодого немца Михаэля Шумахера, о котором тогда почти никто не слышал. Правда, Шумахера Джордан упустил — Михаэль выступал за ирландца лишь в Бельгии.

Авария Рубенса Баррикелло в 1994 году Фото: Anton Want

В 1994 году Рубенс Баррикелло принёс «Джордану» первый подиум — через две недели бразилец попадёт в жуткую аварию на Гран-при Сан-Марино, но тот уик-энд запомнится гибелью Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны. Годом позже «Джордан» завоевал первый двойной подиум — Баррикелло и Ирвайн финишировали вторым и третьим в Монреале. Наконец, в 1998-м «Джордан» впервые победил в Формуле-1 — под дождём в Спа Деймон Хилл и Ральф Шумахер взяли дубль.



Высшей точкой в истории «Джордана» был сезон-1999, когда Майку Гаскойну удалась отличная машина. На ней Хайнц-Харальд Френтцен одержал две победы и почти до самого конца сезона боролся за чемпионство с пилотами «Феррари» и «Макларена». После этого «Джордан» всего пару раз пробился на подиум и усилиями Джанкарло Физикеллы выиграл Гран-при Бразилии-2003, остановленный досрочно из-за вызванных ливнем многочисленных аварий.



А через пару лет у команды кончились деньги. Эдди Джордан, которому тогда было под 60, продал своё детище канадскому бизнесмену российского происхождения Алексу Шнайдеру. Забегая вперёд, отметим, что с тех пор команда сменила ещё нескольких владельцев, но никому так и не удалось повторить успехи Эдди Джордана.

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«Мидлэнд» и «Спайкер»

Под названием «Мидлэнд» команда просуществовала всего год, зато этот сезон она провела под российской лицензией и формально считается первой в истории командой Формулы-1 из России. Шнайдер хотел таким образом подчеркнуть свои российские корни и привлечь инвесторов на новом для «Больших призов» рынке. Дошло даже до того, что одну из презентаций бизнесмен устроил прямо на Красной площади в Москве. Затея Шнайдера, увы, не оправдалась: инвесторов так и не появилось, а пилоты — Тьягу Монтейру и Кристиан Альберс — не набрали ни одного очка.

Презентация на Красной площади Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

За четыре этапа до окончания сезона-2006 Шнайдер продал команду «Спайкеру» — нидерландскому производителю спорткаров. Машины перекрасились в ядовито-оранжевый цвет, вместо Монтейру пришёл Адриан Сутиль, и на Гран-при Японии команда впервые за долгое время набрала очки. Но восьмое место на «Сузуке» так и осталось единственным результативным финишем «Спайкера» в Формуле-1, а в конце года 2007-го, тоже не дожидаясь окончания чемпионата, владельцы вновь перепродали команду — теперь индийскому бизнесмену Виджаю Маллье.

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«Форс Индия»

Поначалу казалось, что приход Малльи ничего не изменит, а команда так и останется в подвале Кубка конструкторов. 2008 год вышел безрадостным, 2009-й до поры до времени тоже не радовал, но на Гран-при Бельгии случилось настоящее чудо: Джанкарло Физикелла, тот самый гонщик, который принёс «Джордану» последнюю победу, выиграл квалификацию! На финише итальянец был вторым, совсем немного уступив Райкконену. На фоне неудач последних лет даже это стало настоящей сенсацией.

Физикелла этим успехом обеспечил себе место в кокпите «Феррари», когда Масса восстанавливался после травмы, а на Гран-при Италии Адриан Сутиль стартовал вторым и финишировал четвёртым. Как выяснилось, машина «Форс Индии» была очень хороша на скоростных трассах, и это стало залогом дальнейшего прогресса.

Виджай Маллья с пилотами на презентации машины 2017 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

С 2010 года «Форс Индия» регулярно набирает очки, но вот следующего подиума пришлось ждать четыре года и турбогибридного V6 от «Мерседеса». В 2016-м «Форс Индия» заняла четвёртое место Кубка конструкторов, став, таким образом, лучшей независимой от автопроизводителей командой. Позади, например, остался «Макларен», которому «Джордан» проиграл в борьбе за титул почти 20 лет назад. В 2017-м «Форс Индия» снова была четвёртой, закрепившись в статусе лучшего «частника».



Однако скоро стало ясно, что команда жила фактически в кредит, денег Виджая Малльи всё больше не хватало, и в 2018-м коллектив перешёл под внешнее управление — индийский бизнесмен уже не мог гарантировать оплаты долгов. Возможностью воспользовался Лоуренс Стролл — канадский миллиардер, недовольный результатами «Уильямса», выкупил под своего сына команду Малльи. Правда, не обошлось без скандала: на «Форс Индия» также претендовал российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, причём его предложение было более щедрым, но внешние управляющие отдали предпочтение Строллу.

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«Рейсинг Пойнт»

Как «Рейсинг Пойнт» команда существует лишь полтора года, а общий срок её жизни не превысит и трёх лет — впрочем, уже по названию было ясно, что этот проект — некая переходная форма. Можно было предположить, что Лоуренс Стролл вложился в команду лишь ради сына и не намерен глубоко погружаться в проект, однако сделка с «Астон Мартином» говорит об обратном: канадский миллиардер воспринимает Формулу-1 как интересный бизнес и готов в неё инвестировать. А это уже хорошая новость для чемпионата. На стартовую решётку в конце концов возвращаются «Астон Мартины».