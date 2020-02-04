Как будут выглядеть болиды Формулы-1 в 2021 году. Первые рендеры тревожат

До революции в Формуле-1 остался ровно год: в феврале 2021-го команды чемпионата мира представят автомобили, построенные в соответствии с кардинально обновлённым регламентом. Новые правила должны обеспечить куда больше возможностей для обгонов благодаря возвращению в Формулу-1 так называемого граунд-эффекта и существенного сокращения всевозможных крылышек, которые оптимизируют аэродинамический поток, но одновременно делают машины более капризными при движении позади других автомобилей.
Организаторы Формулы-1 ещё в 2019 году опубликовали несколько рендеров будущих машин, а также показали модель, которую использовали в аэродинамической трубе при разработке новых правил. И всё-таки очевидно, что теоретические разработки авторов правил могут существенно разойтись с практическим воплощением регламента инженерами 10 команд. Тем интереснее посмотреть различные интерпретации правил-2021.
Одну из таких интерпретаций подготовил пользователь Reddit FrankyDoodle — студент-инженер, который уже долгое время разрабатывает различные модели Ф-1 с помощью CAD.
Фото: reddit.com/user/FrankyDoodle/
Если сравнить первый рендер с изображениями от пресс-службы Формулы-1, то у инженера получился менее элегантный, но, вполне возможно, более правдоподобный нос. По-прежнему трудно привыкнуть, что Формула-1 откажется от пилонов, с помощью которых переднее антикрыло крепилось к носу – новое решение выглядит старомодным и менее эстетичным.
Также обратим внимание на боковые воздухозаборники — и здесь тоже есть ощущение, что свежий рендер более правдоподобен, чем творения формулических художников.
Фото: reddit.com/user/FrankyDoodle/
Фото спереди, честно говоря, печалит. Громадное переднее антикрыло совершенно не сочетается с узкой средней частью машины и не слишком массивным (особенно при таком угле обзора) задним антикрылом. Недавно про сомнительную эстетику обновлённых машин говорил технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин – и похоже, что с ним будет сложно поспорить.
Впрочем, напоминаем: в 2021-м мы увидим 10 разных решений, так что остаётся надеяться, что лучше всего сработают те варианты, которые при этом являются и самыми эстетичными. Ещё один повод для оптимизма – при новых правилах руководство чемпионата сможет быстрее поменять регламент, если автомобили получатся совсем уж некрасивыми.
- 4 февраля 2020
-
17:55
-
16:41
-
15:03
-
14:07
-
13:24
-
13:08
-
11:53
-
11:20
-
10:14
-
09:20
-
00:52
- 3 февраля 2020
-
23:59
-
22:44
-
21:27
-
20:20
-
19:14
-
17:58
-
16:04
-
14:31
-
13:17
-
12:25
-
11:40
-
10:50
-
10:05
-
09:07
-
01:06
- 2 февраля 2020
-
23:55
-
23:01
-
21:51
-
21:04
-
20:05
-
18:44
-
17:24
-
17:06
-
15:45