«Поднять популярность автоспорта реально». Пригожин – о любви к гонкам и «Авто Плюсе»

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин – о том, почему гонки в России непопулярны, как он сам полюбил автоспорт и зашло ли шоу «Россия рулит».

С 2017 года музыкальный продюсер Иосиф Пригожин напрямую связан с автоспортом: он возглавил телеканал «Авто Плюс» и регулярно появляется на автоспортивных мероприятиях, где выступают представители «СМП Рейсинг». Что всё-таки связывает продюсера с гонками и насколько популярен сейчас автоспорт на телевидении? Про это мы и спросили самого Пригожина.

«Очень переживал за Роберта Шварцмана»

— Вы всегда у всех ассоциировались с музыкой. Как давно у вас любовь к автомобилям и гонкам?

— С детства! Я всегда любил ездить за рулём. В юности успел поработать и в автосервисе, и позаниматься гаражным тюнингом. Так что для меня устройство авто – это не тёмный лес.



Автоспортом я увлекаюсь давно. Всегда смотрел Формулу-1 и «24 часа Ле-Мана». Помимо Ф-1 и Ле-Мана мне нравятся FIA WEC в целом, Blancpain GT, все младшие «формулы». Из российских серий слежу за РСКГ. Гонки смотрю в основном вживую. Иногда во время дальних перелётов с удовольствием просматриваю обзоры.



Кстати, у меня был опыт пилотирования гоночного автомобиля. Но лучше я буду болеть со стороны, сам себя пилотом не представляю. Сложная профессия, требующая нечеловеческой выносливости. Этим нужно жить, впрочем, как и любым делом, 24/7.

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— Насколько часто сами бываете на автоспортивных соревнованиях?

— Во время гоночного сезона бываю на соревнованиях практически ежемесячно. Запомнился этап Формулы-3 2019 года в Сочи. Я очень переживал за Роберта Шварцмана. Достойная победа в чемпионате прекрасного российского пилота!

Особо хотелось бы отменить триумфальное выступление российской команды SMP Racing в Ле-Мане. Всё-таки третье место в самом престижном классе LMP1 и первое – среди негибридных автомобилей! Ребята выступали за рулём российского спортпрототипа BR1 – это вызывает особенную гордость.

— Кто ещё в музыкальной тусовке интересуется автоспортом? Например, мы нередко видели на гонках Виктора Дробыша — ему тоже так интересен автоспорт или он больше за компанию с вами?

— Виктор — настоящий автоспортивный болельщик. Бывало, что это я с ним «за компанию», а не он со мной. В целом очень много артистов увлекаются автоспортом, некоторые даже занимаются сами. Это же драйв, эмоции. Сейчас есть отличные гоночные симуляторы. Конечно, ощущения отличаются от пилотирования реального болида. Но тем не менее очень реалистично.

«Я не был доволен рейтингами автоспортивных трансляций»

— Какие задачи ставили перед вами акционеры «Авто Плюса» и чего хотелось добиться вам самому?

— Когда 2,5 года назад мне предложили возглавить «Авто Плюс», я воспринял это с энтузиазмом. Я считаю, что принцип менеджмента во всём мире одинаков. Не похвалы ради, но мне доступны и понятны любые управленческие механизмы — от нефтяной корпорации до телеканала. Телевидение – это, конечно же, индустрия развлечений. Как и шоу-бизнес. Поэтому для меня никаких особых нюансов нет. Просто на телеканале стационарная команда, которая не гастролирует по стране, как, например, артисты. Так же анализируются, учитываются интересы аудитории, чтобы можно было предложить наиболее востребованный продукт.



Тематика канала мне близка и понятна, команду мы собрали отличную, цели ясны – прекрасный шанс проявить себя в новом амплуа. Сейчас задача всех телеканалов без исключения не столько нарастить аудиторию, сколько удержать. Проблема не из лёгких, надо сказать. Количество развлечений на мировом пространстве зашкаливает. Мы («Авто Плюс») находимся в жёсткой конкуренции. Много контента мы приобретаем, много сами производим. Сейчас главное – удивлять!

— Насколько вы довольны представленностью автоспорта на вашем канале?

— Насчёт представленности скажу так. Раньше мы транслировали гонки целиком в прямом эфире, но я не был доволен рейтингами автоспортивных трансляций. Потом показывали лучшие моменты, теперь освещаем крупнейшие и самые интересные серии в формате гоночных дневников, таким образом пытаясь вернуть зрительский интерес. Если говорить в процентном соотношении, то автоспорт на «Авто Плюс» составляет примерно 5-6% от общего объёма передач.



К сожалению, автоспорт у нашего зрителя не находит должного отклика. Впрочем, это является отражением общенационального отношения к автоспорту. Это понятно. С 1982 года в стране образовалась большая брешь в данной дисциплине. Так как после кончины Брежнева и Леонида Леонидовича Афанасьева у руководства страны интереса к этому «капиталистическому виду спорта» особо не было. Благодаря созданию программы развития российского автоспорта SMP Racing и постройке трассы Формулы-1 в Сочи автоспорт полноценно вернулся в Россию.

Вообще, считаю, что данный вид спорт заслуживает большего внимания, к тому же наши российские пилоты показывают хорошие результаты. Я верю, что мы сможем изменить ситуацию. И уже через пару лет страна будет знать в лицо не только Виталия Петрова, но и чемпиона Формулы-3 Роберта Шварцмана, Павла Буланцева, Кирилла Ладыгина, Ирину Сидоркову, Михаэля Белова и других. Вообще, удачи хочется пожелать всем российским гонщикам. Они стараются, много тренируются, совершенствуются, и я верю в громкие победы наших пилотов.

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— Вам удалось раскрутить множество музыкальных проектов. А почему с популярностью гонщиков у нас всё намного хуже, чем у музыкальных исполнителей?

— Отчасти повторюсь. У нас долгое время автоспорт был непопулярен в стране: в России он считался самым опасным, дорогим и недоступным. Не было трасс, секций для детей. Для участия в престижных соревнованиях без спонсора никуда. А чтобы он появился, нужно показывать результаты. Замкнутый круг. Сейчас ситуация меняется.

Эстрада всё-таки более доступна к пониманию широких масс. Но с появлением программы поддержки автоспорта, созданием нескольких профессиональных гоночных треков, а также, что самое важное, с победами наших ребят в престижных мировых чемпионатах популярность гонщиков и автоспорта растёт.



Поднять популярность российского автоспорта абсолютно реально. Главное дать возможность детям заниматься, вкладывать, так сказать, в будущее. Кстати, здорово, что совсем недавно открылась Академии картинга SMP Racing под руководством Сергея Сироткина. Также важно поддерживать трассы в должном состоянии — чтобы было где тренироваться. И обеспечивать поддержку российских пилотов на международных соревнованиях. Это красивый спорт, зрелищный.

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«Хотелось бы заполучить MotoGP и DTM»

— Насколько довольны итогами проекта «Россия рулит»? О нём довольно много говорили, но ваши коллеги из НТВ довольно быстро убрали программу из прайм-тайма.

— Я проектом очень доволен. Это первое автомобильное шоу талантов на российском телевидении. Подготовка шла более года. Что-то удалось, что-то требует переосмысления. Но отзыв от нашего телезрителя, реакция есть. Цель — удивить — достигнута. Не буду говорить громкие слова и приукрашивать. Мы работаем и видим положительный результат. В нашей тематической части мы лидируем. Мы предлагаем то, что наша аудитория просит.



Даже если не всё удалось, даже если НТВ и убрали программу из прайма, на нашем канале такой формат, как сейчас говорят, зашёл. На всём протяжении эфира на «Авто Плюс» программа показывала высокие рейтинги и отличные показатели телесмотрения.

Сейчас, благодаря социальным сетям, отклик телезрителя мы видим сразу. Конечно, телевидение – это не интернет, где меры можно принять чуть ли не мгновенно. Но мы реагируем и учитываем пожелания и критику, если она конструктивна, конечно. Обычных хейтеров хватает везде, я с этим очень хорошо знаком и по своим личным аккаунтам. Но реагировать на слова «мне просто не понравилось» или субъективные, эмоциональные нападки на ведущих, участников – это не руководство к действию. Но зато это показатель, что люди-то смотрят! Поэтому могу сказать, что для телеканала «Авто Плюс» формат шоу – это та самая «вишенка на торте», которая привлекает к себе внимание и удерживает зрителей у телеэкранов.

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— Что нового запланировал «Авто Плюс» на 2020 год?

— Все секреты раскрывать не буду. Скажу одно: в 2020-м мы увеличиваем процент качественного, закупного контента, среди которого будут весьма интересные документальные фильмы, а также запускаем новые форматы собственного производства. Например, программу, посвящённую уникальным автомобилям и их владельцам. Но не про богатых людей, которые купили готовый авто за большие деньги. А про кулибиных, которые, купив серийный авто и вложив в него немало собственных средств, улучшают автомобиль согласно своим собственным предпочтениям.



Также в 2020 году мы продолжим активное участие во всех знаковых и значимых мероприятиях по автотематике по всей России. А ещё в планах пара амбициозных спецпроектов. Следите за анонсами!

— Какие серии ещё хотелось бы заполучить на канал? Или нет новых чемпионатов, трансляции которых реально окупить?

— Это вопрос цены! (Смеётся.) Помимо того что мы транслируем, конечно, хотелось бы «заполучить», как вы говорите, MotoGP, DTM. К тому же после трёхлетнего перерыва этап DTM возвращается в Россию на «Игору Драйв».



— Где меньше интриг, скандалов и скрытых противостояний — в шоу-бизнесе или спорте? Чище ли мир автоспорта?

— Я не настолько погружён во все перипетии автоспортивной жизни, но уверен, что и там интриг хватает. Где есть люди, всегда будет то или иное противостояние. Может быть, где-то зависть, а может, даже неспортивное поведение. Но вот я вижу, что внутри одной программы (речь идёт о SMP Racing. — Прим. «Чемпионата») ребята очень дружны. Им нечего делить: каждый получает ровно то, что заслужил.

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— Что думаете о допинг-санкциях ВАДА в адрес России? Согласны, что во многом российская сторона сама подставились махинациями с данными из лаборатории, или это козни Запада? И ударят ли санкции по российскому автоспорту?

— Ходили разные слухи на эту тему. Но хочется надеяться, что автоспорта допинг-санкции не коснутся. В целом я не разбираюсь глубоко в этой тематике. Но уверен, что свою невиновность необходимо доказывать исключительно в правовом поле. Без всяких политических примесей. Не хочу и не могу себе позволить огульно судить о том, кто виноват, хотя дыма без огня не бывает. К сожалению, находятся люди, которые могут подвести не только себя, но и страну.



По какому принципу живу я: если не прав, то проще признать ошибку, выявить виновных или исправить причины, по которым была допущена халатность. Понимаете, люди, совершая необдуманные поступки, не думают о последствиях. Не допускают мысли, что результатом этих действий может стать боль других людей, не только своя. Нужно жить по совести.