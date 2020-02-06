Представлена первая машина Формулы-1 2020 года. Затишье нарушил «Хаас»

«Не можем ждать дольше», — с таким сообщением в официальном твиттере «Хааса» появились рендеры новой машины команды — VF-20. Изображения не слишком подробные — инженеры стараются скрыть от соперников элементы днища и задний диффузор, но даже по имеющимся кадрам можно понять, в каком направлении двигаются Гюнтер Штайнер со товарищи.
Работа над ошибками
Сезон-2019 обернулся для «Хааса» провалом — впервые в своей недолгой истории команда откатилась на девятое место Кубка конструкторов, и главная причина тому — проблемы в аэродинамике. Время от времени «Хаас» выстреливал в квалификации, но на длинной дистанции автомобилю не удавалось стабильно работать с резиной, и Грожан с Магнуссеном неизбежно проваливались.
В новой машине в первую очередь обращает на себя внимание переднее антикрыло — внешняя часть каскада получила более выраженный профиль и будет активнее отводить воздух из-под днища машины. Предполагается, что это будет полезно в медленных и средних поворотах, где «Хаас» в прошлом году смотрелся особенно плохо.
Фото: Haas F1 Team
Также инженеры переработали аэродинамические элементы в районе боковых понтонов, а сами входные отверстия, отмечает Тобиас Грюнер из Auto Motor und Sport, теперь разделены на два сектора — такое решение ранее использовала «Феррари».
По примеру Эдриана Ньюи
На изображениях в профиль также хорошо виден высокий рейк — продольный угол наклона шасси. Если сделать всё правильно, то такое расположение корпуса позволяет эффективнее использовать поток воздуха, однако чем больше угол наклона, тем сложнее собрать аэродинамический обвес в единое целое — если этого не происходит, задняя ось недополучает сцепление, пилоты теряют время и портят резину.
Фото: Haas F1 Team
Большой угол наклона шасси давно использует в «Ред Булл» Эдриан Ньюи, а вот «Мерседес» придерживается более консервативной концепции. «Хаас» пошёл скорее по стопам «Ред Булл» — пусть и не так далеко. В то же время, по слухам, с рейком экспериментируют и в «Феррари».
Гэри Андерсон, ранее работавший техническим директором «Джордана», также отмечает изменившуюся форму воздухозаборника над головой пилота. По его словам, это вкупе с иной конфигурацией дуги безопасности и воздуховодов по бокам от кокпита позволит более эффективно расположить центр тяжести автомобиля.
11 февраля — «Феррари»;
12 февраля — «Ред Булл» и «Рено»;
13 февраля — «Макларен»;
14 февраля — «Мерседес» и «АльфаТаури»;
17 февраля — «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс»;
19 февраля — «Альфа Ромео».
В надежде на середину пелотона
В прошлом году инженеры бросили доработку шасси — в машине были допущены некие фундаментальные просчёты, из-за которых доводить её до ума оказалось сложнее, чем создать новую машину. Тем не менее VF-19 время от времени выстреливала в квалификации, добралась в Мельбурне до шестого места. Однако представленная новинка сильно от неё отличается — в команде надеются, что слабые места автомобиля ликвидированы. Но не потеряет ли от этого машина скорость на одном быстром круге? И если да, то смогут ли пилоты бороться в трафике?
Разумеется, перед «Хаасом» в этом году стояла непростая задача, и вряд ли Джин Хаас рассчитывал тратить на машину 2020 года так много сил и времени — к 2021-му всё равно придётся придумывать совершенно другой автомобиль. Но если удастся выбраться с девятого места Кубка конструкторов и почаще бороться с «Торо Россо», «Альфа Ромео» и «Рено», эти затраты окупятся.
- 6 февраля 2020
-
18:52
-
17:13
-
16:19
-
15:00
-
14:04
-
13:04
-
12:25
-
11:02
-
10:08
-
09:17
-
01:11
- 5 февраля 2020
-
22:59
-
21:49
-
18:33
-
18:29
-
17:28
-
16:26
-
15:21
-
14:32
-
14:03
-
12:54
-
12:17
-
11:10
-
10:11
-
09:23
-
01:01
-
00:22
- 4 февраля 2020
-
23:49
-
21:40
-
20:32
-
18:23
-
17:55
-
16:41
-
15:03
-
14:07