Как место нацистских маршей превратили в культовый автодром. Тёмное прошлое «Норисринга»

Этап DTM на «Норисринге» считается одной из жемчужин первенства и одной из наиболее престижных гонок — уличная трасса, где зрителям всё видно как на ладони, а необычная конфигурация обеспечивает напряжённую и непредсказуемую борьбу. Правда, до 1947 года здесь проводились совсем другие сборища — трасса расположена на территории съездов НСДАП в Нюрнберге.
Съезд НДСАП в Нюрнберге
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Гитлер называл Нюрнберг самым немецким из всех немецких городов, а съезды нацистов проходили здесь ещё во времена Веймарской республики. Администрация города была против, но занимавшие высокие должности в местной полиции сторонники фашистов пролоббировали проведение сборища. В итоге Нюрнберг, сам того не желая, в 1933-м стал «городом партийных съездов».
В общей сложности территории, выделенные под нацистские съезды, занимали площадь в более чем 11 км². Комплекс включал в себя более 20 объектов — дворцы съездов, площади, стадион (!), торжественные залы, трибуны. И один из этих объектов — Цеппелинтрибуна — стала основой для будущего «Норисринга».
Вид с Цеппелинтрибуны на будущую стартовую прямую и паддок
Фото: Keystone/Getty Images
После разгрома Третьего рейха никто поначалу не знал, что делать с этим местом. Началась даже застройка жилых районов, а в мае 1947-го по улицам, которые просто стали проезжими, впервые прошли гонки. В общей сложности на «Норисринге», как назвали трассу, чтобы не путать с «Нюрбургрингом», было восемь разных конфигураций, пока не пришли к оптимальной 2,3-километровой с восемью поворотами.
Цеппелинтрибуна стоит до сих пор. Колонны с изображениями свастик, естественно, демонтированы, но в целом очертания постройки узнаваемы до сих пор. Правда, называют эту трибуну чаще «Штайнтрибюн» — каменная трибуна.
Там, где раньше на глазах своих лидеров маршировали нацисты, теперь расположена стартовая решётка. Болельщики любят этапы DTM на «Норисринге», поскольку трасса очень близко к зрительским местам, а перед гонкой можно погулять по компактному паддоку.
Стартовая прямая и Цеппелинтрибуна в наши дни
Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images
Сейчас территория съездов НСДАП по большей части стала музеем, в котором хранятся остатки нацистской идеологии и память о сотворённых ими зверствах. На трассе о гитлеровской Германии напоминает лишь балкончик, расположенный на Цеппелинтрибуне — именно оттуда лидеры фашистов наблюдали за происходящим на площади.
Теперь там стоят болельщики, а единственные баталии, о которых здесь думают, — спортивные.
Фото: dtm.com
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