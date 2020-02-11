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«Феррари» представляет машину для сезона-2020 Формулы-1 — фото, заявления

«Феррари» показывает болид-2020
Дмитрий Захарченко
«Феррари» показывает болид-2020 для Формулы-1. LIVE
Первая настоящая презентация нового сезона Формулы-1 — и сразу от «Феррари». Причём в театре. Следим! Начало — в 20:30 мск!
Авто / Формула-1 0

19:18. Леклер раздаёт автографы болельщикам.

19:16. Пока можно насладиться итальянским в исполнении Феттеля и Леклера — а также их новыми комбинезонами.

19:05. До начала презентации можно посмотреть на рендеры машины одной из команд-партнёров «Феррари» — «Хааса». Вживую мы увидим их новый болид только в первый день зимних тестов Формулы-1, 19 февраля.

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19:00. Всем привет! Команда «Феррари» сегодня покажет миру свой новый автомобиль — по слухам, он получит индекс SF 1000, но посмотрим — не раз бывало, что инсайды не сбывались. Что известно точно, так это время начала презентации: 20:30 мск. Презентация состоится в муниципальном театре Ромоло Валли в Реджо-Эмилии.

«Мы выбрали Реджо-Эмилию, так как 223 года назад именно в этом городе появился триколор, который позже стал флагом объединённой Италии. Потому театр Ромоло Валли — идеальное место для презентации новой машины», — говорится в заявлении команды на её официальном сайте.

И ещё немного слухов. По данным Corriere della Sera, болид получит ливрею, напоминающую ту, с которой выступал легендарный гонщик итальянской команды Жиль Вильнёв. Издание утверждает, что «Феррари» будет выкрашена в более тёмный оттенок красного цвета, на борту в той или иной форме появятся цвета итальянского флага, а номера на борту станут более различимы.

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