«Феррари» показывает болид-2020 для Формулы-1. LIVE

19:18. Леклер раздаёт автографы болельщикам.
19:16. Пока можно насладиться итальянским в исполнении Феттеля и Леклера — а также их новыми комбинезонами.
19:05. До начала презентации можно посмотреть на рендеры машины одной из команд-партнёров «Феррари» — «Хааса». Вживую мы увидим их новый болид только в первый день зимних тестов Формулы-1, 19 февраля.
19:00. Всем привет! Команда «Феррари» сегодня покажет миру свой новый автомобиль — по слухам, он получит индекс SF 1000, но посмотрим — не раз бывало, что инсайды не сбывались. Что известно точно, так это время начала презентации: 20:30 мск. Презентация состоится в муниципальном театре Ромоло Валли в Реджо-Эмилии.
«Мы выбрали Реджо-Эмилию, так как 223 года назад именно в этом городе появился триколор, который позже стал флагом объединённой Италии. Потому театр Ромоло Валли — идеальное место для презентации новой машины», — говорится в заявлении команды на её официальном сайте.
И ещё немного слухов. По данным Corriere della Sera, болид получит ливрею, напоминающую ту, с которой выступал легендарный гонщик итальянской команды Жиль Вильнёв. Издание утверждает, что «Феррари» будет выкрашена в более тёмный оттенок красного цвета, на борту в той или иной форме появятся цвета итальянского флага, а номера на борту станут более различимы.
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