А вот и первые фото нового болида «Ред Булл». LIVE

12:02. А вот и он!

11:48. Пока по-прежнему никакой информации о том, когда нам покажут «Ред Булл». Но сомнительно, что это произойдет встык с «Рено». Делаем ставку, что ждать нам максимум два с небольшим часа. А может, и через 12 минут уже всё покажут…

11:26. Обстоятельное заявление Кристиана Хорнера: «Впервые за пять или шесть лет у нас стабильный регламент, что даёт нам реальную возможность побороться с соперниками. Все уроки, которые мы извлекли в 2019 году, были использованы при переходе от RB15 к RB16. У нас также стабильность внутри команды — включая пилотов и технический департамент. С учётом импульса второй половины прошлого сезона мы в очень хорошем положении, чтобы бросить вызов.



Большой фактор, позволяющий нам вступить в борьбу за титул, это силовой блок, и „Хонда“ — очень мотивированный и конкурентоспособный партнёр. „Хонда“ проделала отличную работу в 2019 году, и каждая новая версия мотора приносила большую мощность. Есть ощущение, что мы догоняем наших главных соперников. „Хонда“ очень хочет развить прошлогодние успехи и сконцентрированы на следующем шаге.



Я считаю, что с нашими пилотами, технической бригадой на базе в Милтон-Кейнсе, ставящей рекорды командой механиков и всёвозрастающей конкурентоспособностью „Хонды“ мы в наилучшей форме за последнее время. Конечно, время покажет, но я более чем уверен, что мы можем побороться за большие награды в 2020-м».

11:15. Вот что говорил на встрече с журналистами Алекс Албон: «Впереди мой второй сезон в Формуле-1, так что учиться уже надо меньше. Теперь речь больше идёт об улучшении мелких вещей, над которыми я должен поработать. Зима стала хорошим моментом для размышлений — я мог проанализировать своё выступление, определить, чем могу быть доволен и какими элементами я недоволен. Финальный кусочек пазла для конкурентоспособного старта сезона — это успешное сотрудничество команды с „Хондой“.

10:46. А вот гоночные комбинезоны Алекса и Макса. Как видим, не сильно поменялись по сравнению с 2019-м.

Фото: Red Bull Content Pool

10:40. Уже можно посмотреть на гоночные шлемы, которые будут использовать Ферстаппен и Албон в сезоне-2020.

10:38. Вот что говорил о целях на сезон на встрече с журналистами Макс Ферстаппен: «В данный момент сложно сказать, где мы находимся в сравнении с конкурентами. Но мы делаем всё, чтобы сделать шаг вперёд. Мы на правильном пути. Надеюсь, что нам удастся подняться на подиум в каждой гонке в 2020 году. Я с нетерпением жду начала сезона.



К концу сезона-2019 мы выглядели конкурентоспособными. Мы были довольно близко к «Мерседесу». По поводу «Феррари» сложно сказать. Думаю, что они по-прежнему немного впереди нас по мотору. Посмотрим, что сделали другие, соперники тоже прогрессируют. Надеюсь, что нам удалось сделать больший шаг вперёд, чем им".

10:35. Всем привет! В Формуле-1 продолжается сезон презентаций. Через день после «Феррари» свою новинку RB16 должен показать «Ред Булл». Презентации как таковой не будет: с журналистами представители команды уже встретились несколько дней назад, ну а сегодня нас ожидают студийные фотографии болида, а также его шейкдаун на автодроме «Сильверстоун». Придумает ли «Ред Булл» очередную необычную ливрею для презентации? Уже скоро узнаем. Но когда именно, сказать нельзя: «быки» не сообщили, когда пройдёт презентация. Так что никуда далеко не уходите — будем следить вместе.

Пока же мы ждём «Ред Булл» (а ещё сегодня будет «Рено» — их мероприятие стартует в 16:00 мск, но новую машину покажут только на рендерах), самое время почитать, как всё прошло у «Феррари» и «Хааса».

«Феррари» показала оружие против «Мерседеса». В театре — с танцорами и тем самым Бенасси Первая настоящая презентация нового сезона Формулы-1 — «Феррари» представила новую машину! Все надежды на SF1000.