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Презентация команды Формулы-1 «Рено» сезона-2020 — рендеры, фото, заявления

Презентация «Рено» перед сезоном-2020 Формулы-1
Дмитрий Захарченко
Презентация «Рено» с новым составом гонщиков. Смогут ли отыграться? LIVE
Слабо проведший сезон-2019 «Рено» сегодня показывает рендеры новой машины и объясняет, как будет исправляться. Следим онлайн.
Авто / Формула-1 0

14:22. Даниэль Риккардо и сменивший Нико Хюлькенберга Эстебан Окон в ожидании презентации…

14:00. Всем привет! Продолжаем неделю презентаций! Позади представления «Феррари» и «Ред Булл» и рендеры «Хааса», а впереди мероприятие «Рено» в Париже. Говорим «мероприятие», а не «презентация», потому что вживую нам новый болид не покажут — только его рендеры. При этом в прошлом «Рено» довольно часто и на рендерах показывал далеко не все новинки машины. Впрочем, посмотрим. Начало церемонии — в 16:00 мск.

План мероприятия такой:
— 16:00. «Рено» начинает постить фото и видео в своих соцсетях. Но онлайн-видеотрансляции не будет;
— 17:20. Медиа получат официальный пресс-релиз, пресс-пак с интервью всех основных сотрудников команды и, конечно же, фото;
— 17:30. Публикуются дополнительные фотографии пилотов и R.S.20.

А пока у вас есть возможность вспомнить презентации других команд:

Первые фото нового болида «Ред Булл». Очень интересный нос! LIVE
«Ред Булл» показал первые фотографии своей новинки — RB16. Вся свежая информация — онлайн!
«Феррари» показала оружие против «Мерседеса». В театре — с танцорами и тем самым Бенасси
Первая настоящая презентация нового сезона Формулы-1 — «Феррари» представила новую машину! Все надежды на SF1000.
Представлена первая машина Формулы-1 2020 года. Затишье нарушил «Хаас»
Американская команда вернулась к старым цветам и надеется оправиться от жуткого провала.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Renault Sport

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