Презентация «Рено» с новым составом гонщиков. Смогут ли отыграться? LIVE

14:22. Даниэль Риккардо и сменивший Нико Хюлькенберга Эстебан Окон в ожидании презентации…
14:00. Всем привет! Продолжаем неделю презентаций! Позади представления «Феррари» и «Ред Булл» и рендеры «Хааса», а впереди мероприятие «Рено» в Париже. Говорим «мероприятие», а не «презентация», потому что вживую нам новый болид не покажут — только его рендеры. При этом в прошлом «Рено» довольно часто и на рендерах показывал далеко не все новинки машины. Впрочем, посмотрим. Начало церемонии — в 16:00 мск.
План мероприятия такой:
— 16:00. «Рено» начинает постить фото и видео в своих соцсетях. Но онлайн-видеотрансляции не будет;
— 17:20. Медиа получат официальный пресс-релиз, пресс-пак с интервью всех основных сотрудников команды и, конечно же, фото;
— 17:30. Публикуются дополнительные фотографии пилотов и R.S.20.
А пока у вас есть возможность вспомнить презентации других команд:
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