Презентация нового «Макларена» на сезон-2020 Формулы-1. LIVE!

15:13. Такой мотивационный ролик от пилотов «Макларена».
14:46. «Макларен» уже показал новый болид нескольким болельщикам — те, понятное дело, в восторге.
14:42. В «Макларене» обратились к болельщикам: «Мы знаем, что вы не можете дождаться машины, так что мы покажем наш автомобиль 2020 года в течение первых десяти минут прямой трансляции». Класс!
14:30. Всем привет! На очереди следующая презентация болида перед сезоном-2020. Надеюсь, «Макларен» у себя дома в Уокинге не повторит пародию образца «Рено» и действительно покажет живую машину, а не какие-то невнятные рендеры. По крайней мере, в прошлые годы британский коллектив в этом плане не подводил. Болид MCL35 должны показать в 16:30 по московскому времени.
Кстати, вчера первый болид 2020 года выехал на трассу: свою новинку RB16 обкатал «Ред Булл» — и у вас есть возможность посмотреть видео с шейкдауна, который провёл Макс Ферстаппен.
Ну а до показа болида «Макларена» мы будем публиковать свежие записи из соцсетей команды. Пока же предлагаем вам вспомнить предыдущие презентации команд перед сезоном-2020 Формулы-1.
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