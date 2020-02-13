«Я потерял всё и таксовал». Вдохновляющая история пилота, обгонявшего Хэмилтона и Феттеля

После сражений с Хэмилтоном, контракта с «Тойотой» и побед в Америке француз Перера вернулся домой с депрессией и без гроша.

Попасть в Формулу-1 — мечта почти каждого молодого пилота, конкуренция чрезвычайно высока. Те, кому удаётся пробиться, становятся звёздами и раздают сотни автографов на каждом Гран-при. Но о тех, кому не удалось добраться до «Больших призов», известно гораздо меньше, хотя зачастую они вкладывали в свою карьеру не меньше сил и времени.

Когда-то Франк Перера был самым перспективным французским пилотом, у него уже был контракт с командой Формулы-1, мало кто сомневался, что парню уготовано большое будущее. Но Перера так и не попал в чемпионат мира — и попытки получить там место едва не довели гонщика до депрессии. Тем не менее Франк справился, вернулся в профессиональный автоспорт и рассказал свою историю.

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Соперник Хэмилтона

Франк Перера перешёл из картинга в «формулы» в 2002-м, а уже на следующий год стал чемпионом итальянской Формулы «Рено» 2000. Затем последовали пара сезонов в Евросерии Формулы-3 (не путать с нынешней Ф-3) и четвёртое место в 2005-м. Позади, например, остался Себастьян Феттель, а первые три места тогда заняли Льюис Хэмилтон, Адриан Сутиль и опередивший Франка всего на очко Лукас ди Грасси. Настоящим прорывом для Франка стал контракт тест-пилота «Тойоты» и переход в серию GP2 (сейчас — Формула-2). Собственно, тогда и начались первые проблемы.

«Мир вертелся вокруг меня, но рядом не оказалось тех людей, которые не дали бы мне задаваться. В GP2 в 2006-м, на тестах Формулы-1 у меня начала отъезжать крыша, — вспоминал недавно пилот в интервью Motorsport. — Я зарабатывал хорошие деньги, был уверен, что попаду в Формулу-1, боролся с Хэмилтоном и другими пилотами, которые становились чемпионами мира.

Ты уверен, что у тебя всё получится, но впереди куча работы. Наверное, что-то пришло ко мне в неподходящий момент. Но в то же время я понимаю, что и сам допускал ошибки».

Фото: FIA Formula 2

В GP2, несмотря на высокие ожидания и место в DAMS, одной из сильнейших команд серии, Перера занял только 16-е место — лишь в одной гонке француз набрал очки, финишировав вторым в Монако. Даже напарник француза Фердинандо Монфардини, который никогда не хватал звёзд с неба, набирал очки чаще.

Фото: FIA Formula 2

После неожиданного провала на пороге Формулы-1 Франк резко изменил свою жизнь: отправился в Америку и сначала блеснул в Atlantic Championship (две победы и второе место в дебютном сезоне), затем неплохо дебютировал в Indy Lights и получил шанс попробовать себя в IndyCar. Правда он успел проехать лишь пару гонок.

«В тот момент экономика рухнула, я потерял место в команде в пользу пилота с деньгами. Такое трудно принять», — говорит Перера, имея в виду бразильца Жайме Камару, занявшего его место в Conquest Racing, но так и не поднявшегося выше 14-го места на финише. «А затем закончился мой контракт с „Тойотой“: они просто закрыли проект Формулы-1 и всё с ним связанное», — добавляет Франк.

Франк Перера на тестах IndyCar в 2008 году Фото: Robert Laberge/Getty Images

Депрессия

Карьера Перера оказалась в одночасье разрушена. Конечно, он мог попытаться начать всё заново в GP2, как и сделал, когда David Price Racing понадобилась замена, но результатов это не принесло. К тому же без спонсорской поддержки попасть даже в среднюю команду GP2/Ф-2 практически невозможно. «Я, наверное, выгорел, — вспоминает гонщик. — После двух лет в Америке у меня были сложные отношения, и я оказался в своего рода депрессии. Я просто захотел всё бросить. Начать совершенно новую жизнь».

Перера не вдаётся в подробности своей личной жизни, но отмечает, что в результате проблем лишился всех денег. «Я жил в Ницце и сменил кучу работ — таксовал, работал в баре, в ресторане. Занимался всем подряд — из-за моих отношений я потерял все деньги и чувствовал себя так, будто потерял вообще всё, — рассказывает француз. — Многие гонщики, заканчивая карьеру, начинают тренировать, но я полностью закрыл двери в автоспорт. Я даже не смотрел гонки по телевизору: они больше меня не интересовали. Начались проблемы со здоровьем: я набрал больше десяти килограммов. А затем наступает момент, когда ты чувствуешь, что на пределе и может случиться нечто ужасное».

В этот период Перера вернулся домой к родителям и начал восстанавливаться. Поправил здоровье, стал ходить к психологу. «Когда начинаешь мыслить в позитивном ключе, кажется, что всё наладится», — говорит он. А потом появилось внезапное предложение: один из джентльмен-драйверов французского чемпионата GT предложил Франку присоединиться к экипажу. Перера согласился, хотя к этому моменту не выступал уже два года.

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Новая жизнь в GT

«Я в жизни не смотрел гонки GT, — отмечает Перера. — Когда ты пытаешься пробиться в Формулу-1, ты не обращаешь внимания на другие виды гонок. Так что когда я сел в машину, то совершенно потерялся. И сразу сказал команде, что мне понадобится время на адаптацию. В пятничной тренировке перед первой гонкой французского чемпионата в 2013-м я проигрывал очень много. Вечером я изучил видео и данные, напомнил себе, что когда-то был неплох, и в квалификации стал вторым — почти взял поул! Тогда я понял, что смогу вернуться если буду делать всё правильно».

Вскоре Перера начал на регулярной основе выступать в Blancpain Endurance Series, а со временем заключил контракт с «Ламборгини» и стал заводским пилотом итальянской марки. «В „Ламборгини“ мне очень нравится. Круг замыкается, ведь я вырос в Италии, прожил там семь лет, а итальянский — родной для меня язык. В детстве я по-итальянски говорил больше, чем по-французски, — говорит гонщик. — У меня было несколько предложений, но я выбрал „Ламборгини“. Это большое имя, но в то же время в автоспорте это пока небольшой производитель, команде необходимо расти шаг за шагом. И теперь моя цель — оставаться с „Ламбо“ как можно дольше».

Перера во время гонки в Брэндс-Хэтче Фото: Ker Robertson/Getty Images

С «Ламборгини» Перера в 2018 году одержал победу в «24 часах Дайтоны» в категории GTD. В этом году Перера снова выступал в марафоне во Флориде, но занял только 14-е место в классе. Тем не менее этот опыт поможет гонщику в будущем и возможно станет ступенью на пути к WEC: с появлением класса «гиперкаров» первенство получит новый импульс, а у Перера опять будет шанс стать чемпионом мира.

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Жизнь продолжается

«Говоря откровенно, такого дерьма со мной ещё не случалось. С тех пор я сильно вырос — психологически в том числе, — подытоживает пилот. — Я чувствую себя столь же сильным, как когда был молод. У меня по-прежнему есть скорость. Наверное, поэтому я снова смог стать заводским гонщиком и бороться с отличными профессиональными пилотами в GT. Здесь ты должен уметь справляться и с профессионалами, и с джентльмен-драйверами, и с молодыми пилотами. Нужен широкий спектр навыков. Думаю, моя карьера сделала меня таким, какой я есть сейчас, и поэтому я способен заниматься этим».



Мечта попасть в Формулу-1 едва не сломала Франку Перера жизнь, но тот сумел найти в себе силы восстановиться и вернуться на профессиональный уровень. Разумеется, дорога в «Большие призы» для француза закрыта — в 35 лет думать об этом поздно, но автоспорт не ограничивается только Формулой-1.

«Такое чувство, что я прожил в автоспорте несколько разных жизней. Я начинал очень молодым, и испытывал во Франции большой прессинг, потому что был первым после Алена Проста, кто выигрывал всё подряд. После GP2 у меня была отличная карьера в Америке, я получил огромный опыт. И теперь я мудрее, гораздо больше ценю то, что вокруг, — добавляет пилот. — Я не боюсь, что завтра моя карьера закончится, потому что я выстроил свою жизнь — своё настоящее и будущее. Я не стремлюсь стать богатым, я на самом деле довольно простой человек. И я снова счастлив».