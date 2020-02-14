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Команда Формулы-1 «Мерседес» показала машину W11 на сезон-2020 — фото и заявления

«Мерседес» показал болид W11 на сезон-2020 Ф-1
Евгений Кустов
Чем удивит «Мерседес»? Фото новой машины чемпионов Формулы-1. LIVE
Доминаторы Формулы-1 сегодня показывают своё новое творение W11. Следим вместе в 11:30!
Авто / Формула-1 0

11:17. Обкатка сегодня и у «Альфа Ромео». Посмотрим, будут ли фото болида.

11:00. Боттас в свеженьком комбинезоне.

10:57. Продолжают немцы подогревать интерес.

10:48. А официальную ливрею на сезон «Мерседес» показал ещё на прошлой неделе, когда объявил о крупном контракте с новым спонсором — химической компанией Ineos.

«Мерседес» показал ливрею новой машины Формулы-1 и объявил о крупном 5-летнем контракте

10:40. Сегодня нас ждёт специальная версия ливреи — в честь Дня святого Валентина. Вчера от команды был тизер.

10:30. Доброе утро! Чемпионы из «Мерседеса» уже совсем скоро опубликуют первые изображения своего нового автомобиля W11, на котором команда попытается взять седьмой кряду Кубок конструкторов, а Льюис Хэмилтон — догнать по количеству титулов Михаэля Шумахера.

Накануне пресс-служба команды разослала журналистам подробный план дня:
— 11:30 мск. Первые рендеры болида.
— 12:30. Живое представление болида с участием Тото, Льюиса и Валттери в соцсетях «Мерседеса».
— 13:30. Пресс-релиз, включающий в себя высказывания гонщиков, интервью с руководством команды и технические данные по W11.
— 14:00. Первые фотографии болида на трассе (за рулём будет Боттас).
— 16:00. Вторая порция фотографий с трассы (за рулём уже Хэмилтон).
— 20:00. Дополнительные фотографии, а также видео с шейкдауна.

В нашем онлайне мы дождёмся ну хотя бы первых фотографий болида в движении, а остальное потом обязательно представим в ленте новостей.

В ожидании презентации можете почитать, как свои болиды показывали главные конкуренты «Мерседеса».

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