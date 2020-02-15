«Альфа Таури» стала сильнее. Чего теперь ждать от Квята в новом сезоне Формулы-1?

Вероятно, российский гонщик получит более мощную технику, чем прежде. Но легко всё равно не будет.

В «Ангаре-7» на территории аэропорта Зальцбурга состоялась презентация первого автомобиля «Альфа Таури» — команды, за которую в этом году в Формуле-1 поедет Даниил Квят. Но изменившееся название и радикально новая ливрея не должны вводить в заблуждение: это вся та же «Торо Россо», в составе которой россиянин завоевал подиум в Хоккенхайме в прошлом году.

У «Альфа Таури» неплохие перспективы в этом сезоне, и Квят, вероятно, получит более сильную технику, чем в прошлом году. Но вместе с этим россиянина ждёт судьбоносный поединок с сильным напарником.

Давайте по порядку.

Команда Квята показала первую машину после переименования — в неожиданной бело-синей гамме Первые фотографии «Альфа Таури» AT01 и главные заявления с презентации.

В Фаэнце рассчитывают на «Ред Булл»

Главный козырь «Альфа Таури» в этом году — углублённая интеграция с «Ред Булл». В регламенте 2021 года ФИА разрешает более широкое использование чужих компонентов, и в Фаэнце уже сейчас максимально воспользовались имеющимися возможностями. Для скромной команды с небольшим бюджетом сотрудничество с топ-командой — большое подспорье.

Так, от «Ред Булл» «Альфа Таури» в этом году будет получать заднюю подвеску и коробку передач, всю гидравлику, а также переднюю подвеску. «С механической точки зрения мы должны быть в порядке», — улыбался на презентации руководитель команды Франц Тост.

В сезоне-2019 «Торо Россо» удалось завоевать рекордное для себя шестое место Кубка конструкторов, но в сезоне-2020 перед «Альфа Таури» стоит более амбициозная задача — пятая строчка. То есть в Фаэнце надеются опередить, например, «Альфа Ромео» и «Рено».

«Я жду предстоящего сезона с большим оптимизмом, — добавляет Тост. — Во-первых, новая машина показала очень хорошие результаты в аэродинамической трубе. Во-вторых, зимой большого прогресса добилась „Хонда“ — как в плане мощности, так и с точки зрения надёжности. И третье — у нас два хороших гонщика, которые показали себя ещё в прошлом году».

Пилотами «Альфа Таури» будут Даниил Квят и Пьер Гасли — обоих в Фаэнце хорошо знают, на двоих россиянин и француз провели за эту команду 107 Гран-при. Квят так и вовсе удерживает рекорд по количеству гонок за «Торо Россо».

Так или иначе, это всё пока лишь в теории: не исключено, что в «Ред Булл» допустили ошибки или обнаружатся просчёты в аэродинамике машины — как у «Хааса» в прошлом году.

Новая машина «Мерседеса» скопировала идею «Феррари». И уже проехала первые круги Доминаторы Формулы-1 показали своё новое творение W11. А ещё внутри первые фотографии «Альфа Ромео».

Квят и Гасли

Потенциальные сложности с машиной могут оказаться не единственной проблемой Квята в предстоящем сезоне. Пьер Гасли, который с уходом Риккардо в «Рено», казалось, вытащил счастливый билет и занял его место в «Ред Булл» — машину, способную выигрывать гонки. Но по каким-то причинам француз не смог адаптироваться за рулём болида и совершенно провалился на фоне Макса Ферстаппена. В итоге Гасли отправили искать свою скорость в Фаэнце, а новым напарником голландца стал Александер Албон.

Удивительно, но понижение не сломило Пьера — он с ходу отлично поехал на незнакомой машине (видимо, сказалось отсутствие серьёзных перемен в регламенте и опыт сезона-2018) и заслуженно завоевал подиум на «Интерлагосе», отбившись в последнем повороте от Льюиса Хэмилтона. Тому же Албону несколькими кругами ранее это не удалось — тайский пилот до сих пор не финишировал в топ-3, хотя уже полгода гоняется за «Ред Булл». В общем, Гасли есть что доказывать, француз обрёл уверенность и стал намного опытнее.

Презентация «Альфа Таури» в Зальцбурге Фото: Scuderia AlphaTauri

Есть что доказывать и Даниилу Квяту, который почти на два года старше Гасли и во второй половине прошлого года остался несколько в тени нового напарника. В апреле россиянину исполнится 26, и в системе «Ред Булл» он почти достиг потолка — шансы на переход в старшую команду минимальны, а при равных результатах в случае необходимости команда выберет более молодого пилота.

Опыт и скорость делают Квята ценным приобретением для многих других команд: «Рено», если, например, уйдёт Риккардо; «Альфа Ромео», если Райкконену надоест в паддоке; «Хаасу», если продолжит притягивать неприятности Грожан. Но чтобы заинтересовать их, в первую очередь нужно победить Гасли и обрести стабильность.

«Прошлый год был для меня неплохим — десять финишей в очках, подиум в Хоккенхайме — есть что вспомнить. Но можно и лучше, — говорит сам пилот. — Я не ставлю себе конкретных целей. Хочу продолжать то, что делаю, только лучше. Я ожидаю напряжённой борьбы в середине пелотона — и мы хотим возглавлять её».

«Я потерял всё и таксовал». Вдохновляющая история пилота, обгонявшего Хэмилтона и Феттеля После сражений с Хэмилтоном, контракта с «Тойотой» и побед в Америке француз Перера вернулся домой с депрессией и без гроша.

Ориентир — «Макларен»

В этом сезоне технический регламент остаётся более или менее прежним, а потому и расстановка сил в пелотоне должна оставаться стабильной, и до уровня «Макларена» «Альфа Таури» дотянуться будет непросто (разве что компоненты «Ред Булл» окажут волшебный эффект), но даже если Квят с Гасли время от времени будут опережать машины из Уокинга, это уже станет прорывом.

Пока же остаётся дожидаться первых предсезонных тестов. Их цель — собрать побольше данных о поведении автомобиля, а потому в первую очередь инженерам важен километраж, а не время на лучшем круге. Оценить скорость AT01 можно будет лишь на первом этапе в Мельбурне, а сколь-либо обоснованные выводы делать — только после Гран-при Испании. Пока же «Альфа Таури» выглядит весьма перспективно и может стать одним из сюрпризов чемпионата.