Начнёт ли «Уильямс» выходить из кризиса? Изучаем новый болид команды-легенды. LIVE
Очередная презентация Формулы-1 — сегодня свою новинку показывает «Уильямс». Впечатлит ли?
9:00. Доброе утро! Готовимся к очередной презентации команды Формулы-1 перед сезоном-2020. Легендарная команда «Уильямс» пообещала в 8 утра по Гринвичу (11:00 мск) опубликовать фотографии своей новинки FW43. Вероятно, нас ждёт обновлённая ливрея, плюс мы увидим, как команда расположит на болиде логотипы новых канадских спонсоров, которые приходят вместе с Николасом Латифи. Напарником ветерана Формулы-1 станет протеже «Мерседеса» Джордж Расселл, который готовится уже ко второму сезону в составе команды.
В ожидании презентации «Уильямса» предлагаем вспомнить последние презентации перед чемпионатом-2020 — последними до британцев свои машины показали «Альфа Таури», «Мерседес» и «Макларен».
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