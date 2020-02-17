Начнёт ли «Уильямс» выходить из кризиса? Изучаем новый болид команды-легенды. LIVE

Очередная презентация Формулы-1 — сегодня свою новинку показывает «Уильямс». Впечатлит ли?

9:00. Доброе утро! Готовимся к очередной презентации команды Формулы-1 перед сезоном-2020. Легендарная команда «Уильямс» пообещала в 8 утра по Гринвичу (11:00 мск) опубликовать фотографии своей новинки FW43. Вероятно, нас ждёт обновлённая ливрея, плюс мы увидим, как команда расположит на болиде логотипы новых канадских спонсоров, которые приходят вместе с Николасом Латифи. Напарником ветерана Формулы-1 станет протеже «Мерседеса» Джордж Расселл, который готовится уже ко второму сезону в составе команды.

В ожидании презентации «Уильямса» предлагаем вспомнить последние презентации перед чемпионатом-2020 — последними до британцев свои машины показали «Альфа Таури», «Мерседес» и «Макларен».

Команда Квята показала первую машину после переименования — в неожиданной бело-синей гамме Первые фотографии «Альфа Таури» AT01 и главные заявления с презентации.

Новая машина «Мерседеса» скопировала идею «Феррари». И уже проехала первые круги Доминаторы Формулы-1 показали своё новое творение W11. А ещё внутри первые фотографии «Альфа Ромео».