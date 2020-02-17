Последний год розовых машин в Формуле-1? LIVE презентации «Рейсинг Пойнт»

15:20. Возвращаясь к перерождению «Рейсинг Пойнт» в «Астон Мартин» с сезона-2021. Недавно Отмару Сафнауэру, боссу коллектива, был задан вопрос о том, как новость о ребрендинге сказалась (и сказалась ли) на планах по грядущему сезону.

«Нет, никакого непосредственного влияния на нашу текущую гоночную кампанию эта новость не оказала. Мы продолжаем пока соревноваться именно как „Рейсинг Пойнт“. Важно, чтобы команда сосредоточилась на главной задаче на 2020-й — быть конкурентоспособными на трассе с RP20», — отметил Сафнауэр.



14:57. Что интересно, если внимательно взглянуть на те самые «шпионские» фото, мы не увидим ни одного лого букмекерской компании SportPesa — вроде бы как ещё действующего титульного спонсора команды. Или уже нет? Посмотрим-посмотрим… По крайней мере, «Рейсинг Пойнт» по-прежнему везде фигурирует с указанием SportPesa в названии — зайдите хотя бы на странички «розовых пантер» в соцсетях.

14:30. Всем привет! Впереди одна из последних презентаций перед сезоном-2020 Формулы-1. Завтра утром пройдут две презентации, но мы уже видели рендеры с новым болидом «Хааса» и вполне живые фотографии новой «Альфа Ромео». Так что «Рейсинг Пойнт» — последняя команда, чей болид-2020 мы не видели даже частично (от «Рено» были рендеры отдельных мест машины). Правда, в выходные в прессу просочились фотографии новой ливреи «Рейсинг Пойнт». Сравнения фотографий с изображениями прошлогодней машины дают основание предположить, что случайные прохожие в Мондзее всё-таки увидели прошлогоднюю RP01, а не новую RP02.

Вполне возможно, что на церемонии нам покажут ливрею на старой машине, а вместе с тем будут распространены рендеры или студийные фотографии нового автомобиля. Посмотрим. К слову, с учётом переименования команды в 2021 году в «Астон Мартин» вполне возможно, что это последний розовый болид коллектива в Ф-1. Всё должно стать понятно в 16:30 мск.

Команда Квята показала первую машину после переименования — в неожиданной бело-синей гамме Первые фотографии «Альфа Таури» AT01 и главные заявления с презентации.

Новая машина «Мерседеса» скопировала идею «Феррари». И уже проехала первые круги Доминаторы Формулы-1 показали своё новое творение W11. А ещё внутри первые фотографии «Альфа Ромео».