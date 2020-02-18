«Парень съел чили – закончилось так себе!» Самая опасная еда перед многочасовой гонкой

Мы снова обращаемся к опыту автогонщиков. Так, недавно пилот SMP Racing Егор Оруджев рассказал «Чемпионату», как тренируются гонщики, а теперь речь пойдёт о питании пилотов перед заездом. Для примера мы решили взять гонщиков NASCAR Cup Series — перегрузки здесь не так высоки, как в Формуле-1, однако сами гонки идут по три, а то и четыре часа. Не столь интенсивные, но продолжительные нагрузки ближе к образу жизни обычного человека, чем полтора часа с постоянным пульсом под 200 и перегрузками в несколько g.
Итак, что же едят перед стартом гонки пилоты NASCAR, а чего стоит избегать? Некоторые ответы вас удивят.
Острое — не вариант
Перед затяжной гонкой пилоту необходимо получить достаточно питательных веществ, чтобы сохранять концентрацию на протяжении всей дистанции. Так, в Дайтоне гонщики проезжают по 500 миль (805 км), а в Шарлотте все 600 (965 км) — это втрое больше, чем дистанция Гран-при Формулы-1. Некоторые гонки на выносливость идут меньше. В то же время пища должна быть легкоусвояемой, чтобы по ходу дистанции не возникло сложностей с пищеварением. Малую нужду ещё можно справить прямо на трассе (в комбинезон), но выхода не будет, если барахлить начнёт кишечник.
«Большой мексиканский обед — худший вариант перед гонкой, — уверяет семикратный чемпион NASCAR Cup Series Джимми Джонсон. — Лучше всего подходят итальянские блюда, какая-нибудь паста с большим запасом углеводов».
«Чили перед гонкой я бы есть точно не стал — просто представьте себе, какая бомба после такой еды будет в желудке, пока ты на четыре часа прикован к машине и не можешь пошевелиться. Если ешь что-то подобное, у тебя должно быть пространство для, так сказать, манёвра, — добавляет пилот Stewart-Haas Racing (того самого Джина Хааса) Клинт Бойер. — Я всегда говорю: только цвета хаки — мясо, сыр, булочка. Тут не надо ничего выдумывать — просто съешь что-нибудь чистое. Курица — обед чемпиона, и это так. Я рос среди гонщиков, которые такие, мол, вообще никакой курицы. Но мы привыкли побеждать после ведра курицы, съеденного по пути на трассу».
«Знаю парня, который однажды съел небесный чили (skyline chili). Может, кто-то не знает, что это, но это популярное блюдо на Среднем Западе. Закончилось всё так себе. Я от такого держусь подальше и предпочитаю лёгкую пищу», — вспоминает Эрик Джонс, который едва не выиграл «500 миль Дайтоны» в этом году.
А вот у Остина Диллона, внука легендарного владельца команды Ричарда Чилдресса, который теперь выступает на чёрной «Шевроле» с третьим номером — как когда-то Дэйл Устрашитель Эрнхардт, есть история про арахисовое масло. «Я люблю арахисовое масло, но никогда не ел его перед стартом, а тут вдруг почему-то съел — с желе. Даже не знаю почему, — говорит пилот. — В итоге у меня случился кислотный рефлюкс или типа того, всю гонку боролся с отрыжкой. Лучше всего перед гонкой есть что-нибудь лёгкое. Я ем роллы, но и с ними нужно быть осторожным. Я плотно завтракаю и надеюсь, что это запустит организм».
Брэд Кезеловски, опираясь на собственный опыт, говорит, что и мороженое перед гонкой есть не стоит: «Оно делает с тобой такие вещи, которых не хотелось бы испытывать за рулём».
Главный хит — курица
Что есть нельзя — разобрались, а что же тогда можно? Главный хит среди пилотов NASCAR — курица. Она легко усваивается организмом, содержит много белка и придаёт сил. «Стоит есть что-то попроще: курицу и рис, может, стейк и рис, немного салата. Очевидно, не стоит есть ничего слишком тяжёлого, что может нагрузить желудок», — говорит Мартин Труэкс-младший, чемпион NASCAR Cup Series 2017 года.
«Лучше всего подойдёт что-то обычное, мягкое, — добавляет Джоуи Логано, отобравший титул у Труэкса годом позже. — Я ем курицу, если у меня нет лосося, например, или чего-то похожего. Обычно я заливаю лосось соусом барбекю — обожаю его, он как варенье для меня. Да, я почти всё им поливаю! Утром завтракал яйцами — с барбекю, и это было прекрасно! А вот острая пища не очень подойдёт, лично мне не подходят изюм и виноград, но это уже индивидуально. У каждого свои привычки».
Многие пилоты также стараются насытится перед гонкой углеводами и по примеру Джонсона едят пасту, но Курт Буш от такой практики отказался. «Последние 20 лет я ему перед гонкой сэндвич с индейкой», — говорит он.
«Я очень люблю курицу, рис и кукурузу, — признаётся Райан Блейни. — Кукуруза вкусная, но я больше ем курицу и рис. Острое есть не советую — если на середине дистанции с желудком возникнут проблемы, добром это не кончится».
Или арбуз?
Впрочем, не одной курицей живы пилоты — есть гонщики, которые позволяют себе чуть больше. «Я предпочитаю пасту. С запечённой курицей. И немного картофельного пюре, — говорит „Бубба“ Уоллас. — Да, возможно, это проблема, и мне нужно поменять диету. Но я люблю то, что я ем, и намерен продолжать!».
«Я люблю морепродукты, а больше всего — сашими. И это может быть как лучшая еда перед стартом, так и худшая, — признаётся Тайлер Реддик. — В любом случае перед стартом я их не ем, стараюсь съесть что-то простое и лёгкое. Курица, ролл или что-то такое. Может, салат. Я люблю поесть — на неделе ем прям очень много, но в гоночный уик-энд я отказываюсь от некоторых вещей, так что тело не злится из-за того, что я много чего-нибудь съел».
«Арбуз! Лучше всего перед гонкой арбуз! Они прекрасны, и все должны об этом знать!» — шутит Росс Чэстэйн, семья которого владеет фермой и торгует арбузами. Чэстэйн, впрочем, признаёт, что сам перед гонкой всё же предпочитает запечённую курицу с соусом барбекю.
- 18 февраля 2020
-
16:22
-
15:17
-
14:30
-
14:24
-
13:02
-
12:19
-
12:02
-
11:03
-
10:07
-
09:00
-
00:36
- 17 февраля 2020
-
22:45
-
22:41
-
22:33
-
22:04
-
20:27
-
19:28
-
18:09
-
17:41
-
17:20
-
16:29
-
16:14
-
15:23
-
14:38
-
13:06
-
13:01
-
12:24
-
11:36
-
11:29
-
11:24
-
11:18
-
11:04
-
10:26
-
10:01
-
09:21