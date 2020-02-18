«Парень съел чили – закончилось так себе!» Самая опасная еда перед многочасовой гонкой

Мы снова обращаемся к опыту автогонщиков. Так, недавно пилот SMP Racing Егор Оруджев рассказал «Чемпионату», как тренируются гонщики, а теперь речь пойдёт о питании пилотов перед заездом. Для примера мы решили взять гонщиков NASCAR Cup Series — перегрузки здесь не так высоки, как в Формуле-1, однако сами гонки идут по три, а то и четыре часа. Не столь интенсивные, но продолжительные нагрузки ближе к образу жизни обычного человека, чем полтора часа с постоянным пульсом под 200 и перегрузками в несколько g.



Итак, что же едят перед стартом гонки пилоты NASCAR, а чего стоит избегать? Некоторые ответы вас удивят.

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Острое — не вариант

Перед затяжной гонкой пилоту необходимо получить достаточно питательных веществ, чтобы сохранять концентрацию на протяжении всей дистанции. Так, в Дайтоне гонщики проезжают по 500 миль (805 км), а в Шарлотте все 600 (965 км) — это втрое больше, чем дистанция Гран-при Формулы-1. Некоторые гонки на выносливость идут меньше. В то же время пища должна быть легкоусвояемой, чтобы по ходу дистанции не возникло сложностей с пищеварением. Малую нужду ещё можно справить прямо на трассе (в комбинезон), но выхода не будет, если барахлить начнёт кишечник.

«Большой мексиканский обед — худший вариант перед гонкой, — уверяет семикратный чемпион NASCAR Cup Series Джимми Джонсон. — Лучше всего подходят итальянские блюда, какая-нибудь паста с большим запасом углеводов».



«Чили перед гонкой я бы есть точно не стал — просто представьте себе, какая бомба после такой еды будет в желудке, пока ты на четыре часа прикован к машине и не можешь пошевелиться. Если ешь что-то подобное, у тебя должно быть пространство для, так сказать, манёвра, — добавляет пилот Stewart-Haas Racing (того самого Джина Хааса) Клинт Бойер. — Я всегда говорю: только цвета хаки — мясо, сыр, булочка. Тут не надо ничего выдумывать — просто съешь что-нибудь чистое. Курица — обед чемпиона, и это так. Я рос среди гонщиков, которые такие, мол, вообще никакой курицы. Но мы привыкли побеждать после ведра курицы, съеденного по пути на трассу».

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«Знаю парня, который однажды съел небесный чили (skyline chili). Может, кто-то не знает, что это, но это популярное блюдо на Среднем Западе. Закончилось всё так себе. Я от такого держусь подальше и предпочитаю лёгкую пищу», — вспоминает Эрик Джонс, который едва не выиграл «500 миль Дайтоны» в этом году.



А вот у Остина Диллона, внука легендарного владельца команды Ричарда Чилдресса, который теперь выступает на чёрной «Шевроле» с третьим номером — как когда-то Дэйл Устрашитель Эрнхардт, есть история про арахисовое масло. «Я люблю арахисовое масло, но никогда не ел его перед стартом, а тут вдруг почему-то съел — с желе. Даже не знаю почему, — говорит пилот. — В итоге у меня случился кислотный рефлюкс или типа того, всю гонку боролся с отрыжкой. Лучше всего перед гонкой есть что-нибудь лёгкое. Я ем роллы, но и с ними нужно быть осторожным. Я плотно завтракаю и надеюсь, что это запустит организм».



Брэд Кезеловски, опираясь на собственный опыт, говорит, что и мороженое перед гонкой есть не стоит: «Оно делает с тобой такие вещи, которых не хотелось бы испытывать за рулём».

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Главный хит — курица

Что есть нельзя — разобрались, а что же тогда можно? Главный хит среди пилотов NASCAR — курица. Она легко усваивается организмом, содержит много белка и придаёт сил. «Стоит есть что-то попроще: курицу и рис, может, стейк и рис, немного салата. Очевидно, не стоит есть ничего слишком тяжёлого, что может нагрузить желудок», — говорит Мартин Труэкс-младший, чемпион NASCAR Cup Series 2017 года.



«Лучше всего подойдёт что-то обычное, мягкое, — добавляет Джоуи Логано, отобравший титул у Труэкса годом позже. — Я ем курицу, если у меня нет лосося, например, или чего-то похожего. Обычно я заливаю лосось соусом барбекю — обожаю его, он как варенье для меня. Да, я почти всё им поливаю! Утром завтракал яйцами — с барбекю, и это было прекрасно! А вот острая пища не очень подойдёт, лично мне не подходят изюм и виноград, но это уже индивидуально. У каждого свои привычки».

Многие пилоты также стараются насытится перед гонкой углеводами и по примеру Джонсона едят пасту, но Курт Буш от такой практики отказался. «Последние 20 лет я ему перед гонкой сэндвич с индейкой», — говорит он.



«Я очень люблю курицу, рис и кукурузу, — признаётся Райан Блейни. — Кукуруза вкусная, но я больше ем курицу и рис. Острое есть не советую — если на середине дистанции с желудком возникнут проблемы, добром это не кончится».

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Или арбуз?

Впрочем, не одной курицей живы пилоты — есть гонщики, которые позволяют себе чуть больше. «Я предпочитаю пасту. С запечённой курицей. И немного картофельного пюре, — говорит „Бубба“ Уоллас. — Да, возможно, это проблема, и мне нужно поменять диету. Но я люблю то, что я ем, и намерен продолжать!».



«Я люблю морепродукты, а больше всего — сашими. И это может быть как лучшая еда перед стартом, так и худшая, — признаётся Тайлер Реддик. — В любом случае перед стартом я их не ем, стараюсь съесть что-то простое и лёгкое. Курица, ролл или что-то такое. Может, салат. Я люблю поесть — на неделе ем прям очень много, но в гоночный уик-энд я отказываюсь от некоторых вещей, так что тело не злится из-за того, что я много чего-нибудь съел».



«Арбуз! Лучше всего перед гонкой арбуз! Они прекрасны, и все должны об этом знать!» — шутит Росс Чэстэйн, семья которого владеет фермой и торгует арбузами. Чэстэйн, впрочем, признаёт, что сам перед гонкой всё же предпочитает запечённую курицу с соусом барбекю.