Это вообще законно? Хитрая и спорная новинка «Мерседеса» всполошила соперников

Если в первый день предсезонных тестов главной темой в паддоке был новый «Рейсинг Пойнт», до степени смешения похожий на прошлогодний «Мерседес», то теперь всё внимание приковано к самим действующим чемпионам. Так, во второй день заездов с бортовой камеры было видно, что Хэмилтон при разгоне тянет руль на себя, а на торможении — утапливает его глубже. Более того, это позволяет прямо на ходу менять сход-развал. Но не является ли такая система прямым нарушением технического регламента?

Что это было?

В «Мерседесе» по понятным причинам стараются не вдаваться в подробности. Тем временем новинку уже активно обсуждают в паддоке — работа новой системы немцев для всех стала сюрпризом. Не ясно, как именно, но теперь пилот прямо из кокпита может регулировать отдельные настройки подвески по ходу круга.

«На машинах Формулы-1 обычно используется отрицательное схождение передних колёс (при таком схождении передняя кромка колеса вывернута наружу. — Прим. „Чемпионата“), что позволяет входить в поворот чуть менее агрессивно, но на прямых при таких настройках шина начинает скрестись об асфальт и перегреваться без видимых причин», — объясняет Гэри Андерсон, бывший технический директор «Джордана».



«„Мерседес“, похоже, внедрил систему, при которой на разгонах руль выезжает ближе к пилоту, а колёса встают параллельно, а стоит вам ударить по тормозам, и руль утапливается глубже и возвращает отрицательное схождения для входа в поворот. Очень остроумно, — продолжает специалист. — С одной стороны, это даёт скорость на прямых, с другой — обеспечивает сцепление в поворотах. На трассах типа „Монцы“ такая система может дать действительно большое преимущество».

Также есть и другое мнение: система предназначена для того, чтобы не давать шинам остывать на длинных прямых и не даёт заметного преимущества в плане аэродинамики. Так или иначе, главный вопрос — легальна ли система «Мерседеса».

Это законно?

Некоторые отмечают, что, возможно, рулевое колесо меняет своё положение не автоматически — Хэмилтон самостоятельно утоплял или вытягивал его. Другими словами, схождение колёс менялось не само по себе при нажатии педали, что наверняка было бы сочтено нарушением пункта правил, запрещающего автоматические помощники. Вместо этого положение руля, а с ним и схождение колёс осознанно и самостоятельно менял пилот.



В то же время в техническом регламенте Формулы-1 есть пункт, запрещающий изменения регулировок подвески во время движения (пункт 10.2.3: «No adjustment may be made to any suspension system while the car is in motion.»). Однако руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в экспресс-комментарии F1 TV заявил, что система не затрагивает подвеску, а меняет лишь положение колеса. То есть она не может быть запрещена, поскольку любой пилот при повороте меняет положение колеса.

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На тестах команды могут использовать практически любые машины — независимо от их соответствия регламенту. Подать протест на «Мерседес» можно будет только на первом этапе сезона в Мельбурне, и тогда Вольфу и Джеймсу Эллисону придётся доказывать легальность своей новинки. Они могут настаивать на пункте регламента 10.4.1, который запрещает использование рулевых систем, контролирующих положение более двух колёс, но не описывает, в какой степени она контролирует два колеса. Однако если ФИА решит, что изменение схождения это регулировка подвески, то противопоставить пункту 10.2.3 «Мерседесу», пожалуй, будет нечего.

А если не запретят?

В современной Формуле-1 распространена практика, когда инженеры консультируются с ФИА на тему легальности той или иной новой идеи. Неясно, общался ли «Мерседес» с федерацией по данному вопросу, но окончательное решение в любом случае будет за ней. И не исключено, что ФИА встанет на сторону немцев — как это было с «Брауном» в 2009 году. Да, дух правил нарушен, это понятно, однако из-за того, что сами правила могут быть не слишком чёткими, доказать факт нарушения порой становится невозможно.

Если ФИА позволит «Мерседесу» использовать эту систему, это станет большим ударом и по «Ред Булл», и по «Феррари». И больше даже по «Скудерии», которая в погоне за чемпионами радикально перестроила свою машину, пожертвовав максимальной скоростью ради прижимной силы. Специалисты в паддоке отмечают, что на копирование системы «Мерседеса» уйдёт минимум полгода — и стоит понимать, что в эти полгода придётся отложить другие проекты и полностью пересмотреть программу развития шасси. А ведь многие уже начинают понемногу заниматься машиной 2021 года.



Невозможно предсказать, что в итоге решит ФИА. Проблема в том, что решение наверняка будет принято только после Гран-при Австралии — и отделаться от ощущения политизированности решения будет очень сложно.