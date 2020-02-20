«Мы постарались устранить все проблемы». Квят верит, что может снова попасть на подиум

Сразу после презентации нового болида «Альфа Таури» АТ01 российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят ответил на несколько вопросов «Чемпионата» и пресс-службы «Ред Булл» насчёт предстоящего сезона. Дело было перед стартом зимних тестов Ф-1, в первый день которых россиянин сразу проехал 114 кругов. Впереди у Квята ещё полдня испытаний в пятницу, 21 февраля.

— Даниил, как провели зимнюю паузу?

— Было очень важно хорошо подготовиться во время зимнего перерыва, и мне это удалось. Я очень доволен тем, как прошли все мои тренировки.



— Зимние тесты урезали до шести дней – этого достаточно, чтобы нормально подготовиться к сезону?

— Я думаю, мы справимся. Естественно, хотелось бы больше дней, но таковы правила, и мы к ним адаптируемся. Нужно проехать как можно больше кругов, чтобы понять, как работает машина, и хорошо её подготовить к первой гонке.



— В 2019 «Торо Россо» завоевал два подиума. Верите ли вы, что у «Альфа Таури» будет возможность попасть в топ-3 в 2020-м?

— Если гонки будут проходить в определённых условиях и топ-команды будут совершать ошибки, то возможность подняться на подиум у нас есть. Так что мы будем стараться использовать такие гонки в нашу пользу. Было бы очень интересно, если бы таких гонок было побольше.

«Альфа Таури» стала сильнее. Чего теперь ждать от Квята в новом сезоне Формулы-1? Вероятно, российский гонщик получит более мощную технику, чем прежде. Но легко всё равно не будет.

— Вероятно, команда довольно рано захочет переключиться на создание машины 2021 года. Это как-то повлияет наш подход к сезону?

— Мы полностью сконцентрированы на сезоне-2020. Конечно, команда уже думает и о 2021-м, потому что регламент очень сильно изменится. Но мы будем до последнего вкладываться в машину нынешнего сезона, чтобы завоёвывать максимально хорошие результаты.



У нас есть план развития, которому будем следовать. Новая машина «Альфа Таури» — это эволюция автомобиля прошлого года. Мы постарались устранить все проблемы, улучшить поведение машины как на коротких, так и на длинных сериях кругов. Посмотрим, насколько хорошо нам удалось выполнить эту задачу.



— Чего ожидаете в этом году от обновлённого двигателя «Хонды»?

— Надеюсь, что в этом году это будет самая сильная «Хонда», которую я когда-либо пилотировал!

Команда Квята показала первую машину после переименования — в неожиданной бело-синей гамме Первые фотографии «Альфа Таури» AT01 и главные заявления с презентации.

— Как вам новый стиль «Альфа Таури»?

— У нас полностью изменилась раскраска, поменялось имя команды. Изменение имени – очень большой шаг для будущего команды. Очень приятно представлять бренд одежды «Альфа Таури», это будет очень успешное сотрудничество.



Нам уже прислали довольно много одежды. Я сам был в их магазине в Зальцбурге и закупился. Я был приятно удивлён качеством одежды. Она очень комфортная.

Видео доступно на «Чемпионате».