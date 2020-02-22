Для НТВ снимают сериал о легендарном «КАМАЗ-мастере». Фото и репортаж со съёмок на базе

Когда отправляешься в расположение гоночной команды, которая буквально только что финишировала на «Дакаре», ожидаешь увидеть боевую технику, суетящихся вокруг неё механиков и пилотов, которые проводят разбор полётов под руководством главы коллектива. В общем, рассчитываешь оказаться в околоспортивной суматохе. Но реальность оказывается иной, потому что в 2020 году «КАМАЗ-мастер» — не просто легендарная гоночная команда, а ещё и главное действующее лицо нового российского сериала, съёмки которого проходят в том числе в Набережных Челнах непосредственно на базе «синей армады». О том, как место рождения гоночных грузовиков превратилось в киноплощадку, и о происходящих на ней событиях — в репортаже «Чемпионата».

На первый взгляд, на базе коллектива всё как обычно: стоят гоночные грузовики, работают механики. Но затем глаз начинает цепляться за нехарактерные для привычного окружения детали. Наклейки, например, на машинах вовсе не реальных спонсоров. А прямо посреди цеха проложены рельсы. Тут сгрудились штативы для камер, здесь между станками стоят осветительные приборы, а в коридоре расположился плейбэк (место, где можно увидеть только что отснятый материал).

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

Актёры репетируют очередную сцену, а съёмочная группа занимается своими делами. Мерный гул голосов на площадке нарушает только треск раций с очередными командами для задействованных в работе сотрудников. И никаких декораций — всё в реальном антураже «КАМАЗ-мастера», где команда «Камера! Мотор!» (которой, кстати, не звучит) воспринимается весьма буквально: прямо перед тобой стоит камера, а в шаге от неё — самый настоящий мотор. Всё вместе это создаёт совершенно особую атмосферу.

«КАМАЗ» – это национальное достояние. «Мастер» — проект, требующий внимательного и подробного отношения. И, как оказалось, в нашем случае – долгого подготовительного периода, — рассказал генеральный продюсер проекта Фёдор Бондарчук. — Наша авторская группа на протяжении трех месяцев жила в Набережных Челнах, собирая материалы, а с момента начала работы над сценарием до первого съёмочного дня прошло уже более четырех лет. Впереди нас ждёт еще несколько съемочных блоков в разных регионах страны».

Владимир Чагин, Сергей Когогин и Фёдор Бондарчук Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

Съёмки сериала в Набережных Челнах начались 30 января, и к 11 февраля, когда наступил последний день работы на базе команды, удалось отснять весь необходимый материал в стенах «КАМАЗ-мастера». Работу кинематографистов удалось вписать в весьма напряжённый график подготовки грузовиков к гонкам: «Дакар» финишировал, но машины из Саудовской Аравии ещё не прибыли, поэтому съёмки никак не повлияли на работу со спортивной техникой. Если не считать того, что на пару недель механикам команды пришлось подстраиваться под съёмочный процесс. И надо сказать, что со стороны выглядит это весьма занятно.

Без тормозов, призовых и шампанского. Камазовцы в деталях рассказали, как выиграли «Дакар» Что думают в «КАМАЗ-мастере» о моторе «МАЗа», как ответил на невезение Николаев и поедет ли Алонсо в Россию – в рассказе победителей.

Вот на площадке объявляют перерыв — актёры мигом скрываются в своих «домиках», в которые на время превратились грузовики-«технички» команды, а механики мгновенно принимаются за дело. Запускаются станки, шумит инструмент, сыплет искрами сварка — во время съёмок требуется тишина, поэтому ни о какой работе речи не идёт, но ведь и сидеть сложа руки не в привычке механиков, которые используют буквально каждое свободное мгновение, чтобы сделать что-то полезное. И при этом творится самая настоящая киномагия.

Стоит только донестись из динамиков команде о возобновлении работы, как на твоих глазах происходят чудеса. Ещё секунду назад перед тобой были механики, а сейчас это уже актёры второго плана — у них нет сценария, они занимаются своим делом, но при этом играют роль. Только что это был полуразобранный грузовик, а сейчас — один из главных героев сериала, вокруг которого сгрудились самые настоящие актёры. За их спинами слепящим светом сияет сварка, но и это не просто так: механик «КАМАЗ-мастера» одновременно и создаёт необходимую для съёмок атмосферу, и действительно сваривает нужные команде в реальной жизни элементы нового гоночного грузовика.

Фото: Максим Вершинин, «Чемпионат»

Следить за тем, как обычные вроде бы люди и предметы словно по мановению волшебной палочки превращаются в киногероев, занятно. И не менее интересно видеть, как на твоих глазах меняются «ролями» актёры. Вот только что они фотографировались с сотрудниками «КАМАЗ-мастера», а теперь сами бегут к гонщикам и просят о совместном снимке уже их. И моментально завязывается разговор: актёры расспрашивают спортсменов о гонках, а пилоты интересуются киношной жизнью. Пары фраз хватает для того, чтобы прийти к общему мнению, что работа актёров и гонщиков очень похожа.

На съёмочной площадке побывал действующий чемпион «Дакара» Андрей Каргинов. Появление триумфатора сложнейшего ралли-марафона мира даже на время отвлекло актёров от работы — к съёмкам исполнители ролей вернулись только после совместного фото с гонщиком.

Игорь Петренко и Андрей Каргинов Фото: kamazmaster.ru

«Актёрам действительно всё интересно: и машины, и работа наших механиков, и опыт гонщиков. Приятно, что они не стесняются обращаться к нам за советом, а мы всегда рады подсказать, как и что. Я вижу, что актёры и вся съёмочная группа не меньше нашего заинтересованы в том, чтобы готовый сериал получился не просто зрелищным, но и корректным. Чтобы не только широкая аудитория, но и разбирающиеся в автоспорте зрители посмотрели его и остались довольны», — оценил съёмки Каргинов.

Несмотря на то, что фильм не байопик и в нём достаточно много художественного вымысла, отсылки к историям из жизни «КАМАЗ-мастера» есть. А в некоторых героях сериала можно будет угадать и их реальных прототипов. Например, в образе главы гоночной команды Анатолия Белого без труда угадывается Владимир Чагин.

Анатолий Белый Фото: kamazmaster.ru

Сам Царь «Дакара», кажется, не до конца привык к тому, что в его вотчине теперь не только создаются самые что ни на есть реальные автомобили, но и рождается высокая материя искусства. На протяжении двух недель количество людей на базе выросло на несколько десятков человек, которые трудятся над сериалом по 12 часов в день — всего на площадке задействовано порядка 60 членов съёмочной группы — и это не считая тех, кто будет работать над отснятым материалом в Москве.

«Всей спортивной команде очень интересно и не терпится посмотреть на своё ремесло через призму кинематографа — увидеть в сериале историю, в персонажах отыскать реальные прообразы. Мы чувствуем интерес актёров к гонкам, к автомобилям, к команде. Все мы с нетерпением ждём финального результата», — заявил Чагин.

Похоже, что в сценарии сериала легендарного гонщика всё устраивает, иначе вряд ли бы телеканалу НТВ и компании Art Pictures Vision дали добро на работу над проектом. Не пугает руководителя спортивной команды и определённая доля вымысла. По сюжету одним из членов экипажа «КАМАЗ-мастера» впервые в истории — пусть и только на киноэкране! — будет девушка. Играет роль штурмана Линда Лапиньш. Очаровательная блондинка в окружении гоночных грузовиков волей-неволей притягивает внимание всех на съёмочной площадке.

Проводив актрису взглядом, нельзя не поинтересоваться у Чагина — возможно ли увидеть девушку в составе реального экипажа «КАМАЗ-мастера»? Улыбнувшись, руководитель «Синей армады» говорит, что в команде уже сейчас работает немало представительниц прекрасной половины человечества, но об их появлении в кабине боевого грузовика пока речи не идёт. Но никогда нельзя говорить «никогда».

В центре — Линда Лапиньш

…Завершив первый цикл съёмок в Набережных Челнах, кинематографисты вернулись в Москву и начали работу над уже отснятым материалом. Впереди ещё несколько напряжённых недель съёмочного процесса в самых разных локациях: помимо столицы сериал будут снимать в Казани, а также в Астраханской области. Причём на берега Волги приедут не просто так, а на ралли-рейд «Золото Кагана», который пройдёт в апреле — съёмки будут идти и в условиях реальной гонки, и в пустыне уже вне гоночного уик-энда. Запланирован выезд и в Казахстан, где тоже есть подходящая натура и к тому же эта страна принимает ралли-марафон «Шёлковый путь». Вот «на природе» актёры наконец-то сядут за руль гоночных грузовиков — пока весь их опыт общения с такой техникой в движении ограничился поездкой по тестовой трассе с Айратом Мардеевым за рулём.

Зачем гонщикам «КАМАЗа» сразу два ножа? Все секреты кабины быстрейшего грузовика «Дакара» Какие приборы в распоряжении лидеров «Дакара» и как именно они управляют грузовиком. «КАМАЗ-мастер» всё объяснил и показал.

К грядущим выездам съёмочная бригада уже вовсю готовится. Съёмки гоночных автомобилей в движении да ещё по бездорожью требуют особых технологий, над которыми совместно работают и кинематографисты, и специалисты «КАМАЗ-мастера» — Фёдор Бондарчук не стал раскрывать всех секретов, но подтвердил, что для работы над сериалом были созданы новые технические решения и авторам проекта будет чем удивить даже французов, признанных во всём мире мастеров по части съёмки внедорожных гонок. Звучит многообещающе!