«Мерседес» наводит страх, а у «Феррари» опять проблемы? Итоги первых тестов Формулы-1

В Барселоне завершилась первая серия предсезонных тестов Формулы-1. И по времени на круге, и по пройденной дистанции впереди всех «Мерседес». Но даже круг Валттери Боттаса пугает не так, как новое секретное оружие немцев — система регулировки угла схождения передних колёс, которая сулит действующим чемпионам огромное преимущество. Пока, правда, команды не начинали по-настоящему атаковать в полной мере, а потому делать далеко идущие выводы рано — позади лишь три дня заездов.

Was ist DAS?

Главная тема тестов — хитроумная система DAS (Dual-Axis Steering), с помощью которой Хэмилтон и Боттас прямо на ходу меняют схождение колёс. Предполагается, что она позволит более гибко работать с резиной, а Гэри Андерсон, бывший технический директор «Джордана», считает, что DAS также даёт преимущество на скоростных трассах. Сразу возникли сомнения в её легальности, ведь регламент прямо запрещает любые манипуляции с подвеской во время движения, а Эдриан Ньюи отметил, что система пусть и немного, но меняет дорожный просвет, а потому не может быть легальной. Но ФИА подтвердила законность системы, одновременно анонсировав её запрет в сезоне-2021 и после него.

Это вообще законно? Хитрая и спорная новинка «Мерседеса» всполошила соперников Остроумное решение или нарушение регламента? W11 прямо на ходу меняет схождение колёс — это может стать главным оружием «Мерседеса».

Так или иначе, «Мерседес» уверен в легальности своей новинки, а её пилоты с большим отрывом возглавили протоколы тестов. Лучшее время осталось за Валттери Боттасом — 1:15.732 (это лишь на три десятых медленнее поула финна на Гран-при Испании-2019), вслед за финном — Хэмилтон и его 1:16.516. Кроме того, «Серебряные стрелы» два дня из трёх проезжали наибольшую дистанцию и лишь один раз столкнулись с техническими проблемами — за час до конца второго дня вышла из строя ERS. У действующих чемпионов всё более чем под контролем.

«Машина вела себя хорошо, у неё неплохой баланс, — отметил Боттас. — Буквально с каждым днём автомобиль становился всё лучше и лучше. Да, небольшие неполадки были — но это тесты, они неизбежны. В целом, мы поработали очень достойно».

«Ред Булл» спокоен, «Феррари» — нет

«Ред Булл» с «Феррари» пока не показали своего истинного темпа. По словам Макса Ферстаппена, инженеры ещё даже не начинали работать над скоростью: «Чтобы добиться наших целей, сейчас нам нужно как можно больше кругов. Я спокоен, в любом случае мы только в Мельбурне узнаем расстановку сил». В общей сложности Ферстаппен и Албон проехали за три дня 469 кругов (второе место после «Мерседеса» — 494 круга), а по лучшему времени «Ред Булл» уступил даже «Альфа Таури», так что о скорости машины пока говорить не будем.

В «Феррари» же, кажется, начинают нервничать: Маттиа Бинотто признал, что машина «уступает соперникам». «Мы пока не знаем, сколько проигрываем. Проанализируем собранные данные — и поймём, — говорит руководитель команды. — Победит ли „Феррари“ в Австралии? Может быть, и нет, ведь „Мерседес“ и „Ред Булл“ очень быстры».

Возможно, слова Бинотто это своего рода кокетство: ходили слухи, что в Маранелло решили скопировать прошлогодний подход «Мерседеса», когда немцы до последнего отсиживались в тени и убеждали всех, что отстают от «Феррари». Но поломка в последний день заездов, стоившая команде порядка двух часов, не может не беспокоить. Из всех топ-команд на счету «Скудерии» наименьшее число кругов — 352, меньше лишь у «Уильямса» и «Хааса».

Ещё один «Мерседес»

В середине пелотона наибольшее внимание к себе привлёк «Рейсинг Пойнт» — в паддоке в RP20 узнали прошлогодний «Мерседес», выкрашенный в розовые цвета. Технический директор «Рейсинг Пойнта» Энди Грин даже не стал отпираться: в команде признали, что пользуются аэродинамической трубой «Мерседеса», закупают у немцев часть компонентов, а потому логично, что машины похожи.

В первые два дня Серхио Перес стабильно опережал всех, кроме, собственно, «Мерседесов». Правда, в третий день Лэнс Стролл немного сбавил темп, а потому с точки зрения лучшего круга «Рейсинг Пойнт» уступил «Альфа Ромео» и «Рено». Вряд ли новая машина в одночасье превратит команду Стролла в топ-команду, но не исключено, что в этом сезоне Перес и Стролл будут регулярно бороться на уровне «Макларена».

Скандал в Формуле-1? Новая машина «розовых пантер» подозрительно похожа на «Мерседес» Зачем придумывать своё, если можно просто взять чемпионскую машину годичной давности? И пусть конкуренты бесятся.

Что касается Уокинга, то пока Сайнс и Норрис скоростью не блистали, зато «Макларен» опробовал на трассе множество компонентов, включая два разных передних антикрыла. Не жалуются и в «Альфа Ромео»: Кими Райкконен показал лучшее время во второй день и сказал, что доволен машиной, хотя основная работа ещё впереди.

А вот команде «Рено» радоваться пока нечему: в два дня из трёх у французов возникали проблемы. Второй день начался с получасовой заминки с мотором, после чего Риккардо повредил на поребрике днище, а в финальный день машина встала из-за механической поломки. К счастью, больших временных потерь пришлось избежать, тем не менее на счету гонщиков 377 кругов — почти на сотню меньше, чем у «Ред Булл».

У Квята всё в порядке

Весьма уверенно на первых тестах смотрелась «Альфа Таури» — Даниил Квят дважды ставил пятое время и по сумме результатов за все дни расположился на седьмой строчке. «Это была продуктивная неделя, мы выжали из неё максимум, — считает россиянин. — Мы старались проехать как можно больше кругов — и хорошо сработали в этом отношении. Теперь нужно проанализировать данные и подготовиться к следующей неделе. Мы ещё настраиваем машину, но по первым ощущениям — это прогресс в сравнении с прошлым годом».

«Мы постарались устранить все проблемы». Квят верит, что может снова попасть на подиум Блиц-интервью с российским гонщиком – о новой машине и шопинге в магазине «Альфа Таури».

Стоит, правда, отметить, что в первый день команда потеряла какое-то время из-за сбоившего программного обеспечения «Хонды». Это не стало катастрофой для тестовой программы, но неполадки всё же настораживают. Кроме того, в одном из эпизодов во второй день развернуло Пьера Гасли — инцидент произошёл на невысокой скорости, машина повреждений не получила.

«Уильямс» и «Хаас» пока позади

«Уильямс» в последние три дня смотрелся неплохо — гораздо лучше, чем год назад, по крайней мере. 1:18.168, за которые Джордж Расселл проехал круг ещё в первый день, это почти на три секунды быстрее, чем лучшее время Гроува на первых тестах в 2019-м. «Пилоты говорят, что новая машина более сбалансирована и стабильна, так что мы на правильном пути, — говорит руководитель команды Клэр Уильямс. — Пока рано судить, но мы определённо сделали шаг вперёд и надеемся, что сможем бороться за места в Q2». «За рулём мне всё нравится, но вопрос не в том, чтобы я был доволен, а в том, чтобы я был быстр», — добавляет Джордж Расселл.

Главным же аутсайдером недели стал «Хаас». Американцам вообще пришлось свернуть работу на три часа раньше — Кевин Магнуссен вылетел в отбойник из-за поломки колёсного диска. Удар выглядел не очень сильным, но на деле восстановление машины потребовало большого количества времени. И это был не первый вылет «Хаасов» — накануне заднее крыло машины повредил Ромен Грожан. Тогда, правда, механикам удалось вернуть автомобиль на трассу уже через полчаса.

В общей сложности «Хаас» проехал 314 кругов — меньше всех, а лучший из них — за 1:18.466, и это тоже худший результат среди всех команд. Но Гюнтер Штайнер сохраняет оптимизм и отмечает, что новая машина ведёт себя стабильнее прошлогодней. «Машина хорошо отзывается на изменения настроек, а пилотам комфортнее работать с резиной, — сказал руководитель команды. — Думаю, мы сделали шаг вперёд».

Зимние тесты продолжатся 26-28 февраля — команды вновь соберутся в Барселоне.