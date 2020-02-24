Главный крашер Ф-1 взбесил Квята. А потом Грожан сцепился с болельщиками в «Инстаграме»

Минувшая неделя выдалась для Ромена Грожана непростой — француз стал автором первого вылета года в Формуле-1 и вновь почувствовал себя объектом насмешек в интернете. Пилот даже попытался ответить хейтерам, но тем самым, возможно, лишь спровоцирует новый поток комментариев. Продолжаем рубрику «Чемпионата» и поп-корн.
«Это должен был быть я»
В последние годы за Роменом Грожаном (заслуженно или нет) закрепилась слава самого аварийного пилота на стартовой решётке. На его счету авария во время нахождения на трассе сейфти-кара, разворот на пит-лейне и стычки с напарником в тех немногих гонках 2019 года, когда «Хаас» имел шансы на очки.
Так уж вышло, что и на тестах перед сезоном-2020 именно Грожан стал автором первого вылета. Инцидент был пустяковым: машину немного протащило по гравию, от удара лопнула стойка заднего антикрыла. На устранение неполадок в общей сложности ушло не более 40 минут — относительно терпимая потеря. Даже сам Грожан пошутил: «Это должен был быть я» — имея в виду свою репутацию.
И раз уж сам пилот посмеивается над своими авариями, то почему нельзя обычным зрителям?
«Первая неделя тестов позади, ощущения от этой прекрасной машины — отличные», — написал Грожан у себя в «инстаграме». «Ощущения от вылета тоже отличные?» — задаётся автор самого популярного комментария по числу лайков. «Приятель, ты когда-нибудь делал омлет, не разбив яиц? — ответил подписчику пилот. — Не думаю, что в 180 своих Гран-при я вылетал так уж часто, но рад, что вам кажется иначе».
В остальных комментариях Ромена поддержали и призвали не реагировать на критиков, но почему-то никто не отметил, что у Грожана 164 старта в Формуле-1 — а не 180.
«Грожан ужасен»
Примерно в тот же момент француз обратился к болельщикам в другой ветке — под постом официального аккаунта Формулы-1. В посте было видео инцидента, произошедшего между Квятом и Грожаном, когда два гонщика не поняли друг друга во время быстрого круга Даниила. В комментариях мнения разделились: кто-то назвал россиянина Торпедой, кто-то возложил вину на Грожана, кто-то посчитал, что во всём опять виноват Эрикссон, который в своё время привиделся Ромену в Баку.
Внезапно в ветку влетел сам пилот: «Грожан ужасен, — написал он. — Не оставил места и полз по траектории… Именно так, развлекайте меня и дальше, пока я в аэропорту».
Комментарий Грожана о самом по себе получил ещё 300 с лишним ответов, часть из них — не без оскорблений. Ромен, к счастью, не стал углубляться в полемику, иначе мог бы стать лёгкой жертвой интернет-троллей. С другой стороны, гонщик, похоже, нервничает перед стартом сезона, который может оказаться последним в его карьере.
Призрак Хюлькенберга
Сезон-2020 станет для Грожана уже пятым в составе «Хааса». Француз выступает в этой команде со дня основания, однако сколь-либо осязаемого прогресса не демонстрирует, а в последнее время в лучшем случае смотрится не хуже Магнуссена — гонщика, который на шесть лет моложе и провёл в Формуле-1 в полтора раза меньше гонок. Если говорить о предыдущем сезоне, то датчанин победил в квалификациях со счётом 13:7 и набрал в два с половиной раза больше очков.
А в конце года без контракта может оказаться целый ряд быстрых пилотов с опытом — Валттери Боттас, Даниил Квят, Серхио Перес, возможно, захочет сменить команду Даниэль Риккардо. И если кто-то из них заинтересуется вакансией в «Хаасе», с выступлениями уровня 2019 года Грожану предложить взамен будет нечего. Недаром и сам француз начал стелить соломку и говорить о возможном уходе из Ф-1 (разумеется, по собственной воле).
Прошлый сезон стал судьбоносным для Нико Хюлькенберга. Немец дебютировал в Формуле-1 в 2010-м — на полгода позже Грожана, долгое время ходил в молодых и подающих надежды, но когда он неожиданно оказался бок о бок с Даниэлем Риккардо, выяснилось, что перспектив уже далеко не так много. Чтобы не оказаться в такой же ситуации, Ромену нужно провести очень сильный сезон, а стычки с болельщиками в «Инстаграме» — не лучший способ начать год.
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