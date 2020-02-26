Променяла «Дом-2» на гонки. Знойная Катя Жужа вышла замуж за Артёма Маркелова

Межсезонье в автоспорте – это не только контракты, презентации и тесты, но и редкая возможность для гонщиков уделить больше внимания личной жизни. Именно этим и занялся «ветеран» Формулы-2 Артём Маркелов: накануне он женился на бывшей участнице, а затем ведущей проекта «Дом-2» Кате Жуже.
Артём и Катя не слишком охотно посвящали окружающих в свою личную жизнь: совместные фотографии они начали публиковать только в 2019 году. Говорят, что тогда же пара расписалась в Лас-Вегасе, ну а теперь их брак стал законным уже и на территории России.
Катя как верная спутница жизни посещала этапы Формулы-2 и Супер Формулы – и судя по фото в её «инстаграме», более чем прониклась духом автогонок.
Если выйти на улицу и спросить у случайных прохожих, кого они знают из пары Маркелов-Жужа, то, конечно, победит Катя – на правах бывшей участницы и ведущей шоу «Дом-2» (1,3 млн подписчиков в «Инстаграме»). Такова уж сегодняшняя действительность: реалити-шоу способны конкурировать с Формулой-1, а о младших сериях и говорить не приходится.
В скандальный телепроект Жужа попала в 2011 году. В 2016 году Катя вернулась на «Дом-2» уже в качестве ведущей выпусков новостей, а позднее доросла и до роли полноценной ведущей.
Сейчас Жужа уже не имеет отношения к «телевизионной стройке» — её уход якобы вызван ссорой с давней подругой Ксенией Бородиной.
Катя – уроженка Москвы, ей 31 год (Артёму 25). Жужа воспитывает дочку от первого брака — Полине 11 лет.
Отметим, что на церемонии в барвихинском загсе и праздновании свадьбы присутствовала менеджер гонщика, бывшая глава команды Russian Time Светлана Стрельникова.
Счастья молодым!
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