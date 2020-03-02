«Феррари» и «Ред Булл» скрывают свой темп». Мировая пресса — об итогах тестов Ф-1

На прошлой неделе в Барселоне завершились предсезонные тесты Формулы-1. Наверху таблицы, как и на первой неделе заездов, расположился «Мерседес», однако вместе с этим весьма неплохо смотрелась «Феррари», настаивающая, что у неё проблемы, а «Ред Булл» прибавил за счёт обновлённой аэродинамики. И пусть специалисты называют действующих чемпионов фаворитами, истинную расстановку сил пока не знает никто. Что увидели на тестах зарубежные эксперты — в обзоре иностранной прессы.

«Мерседесы» быстры, но ломаются, у Квята есть шансы. Итоги тестов Формулы-1 К надёжности чемпионских моторов всё больше вопросов. А копипастеры из «Рейсинг Пойнт» начинают раздражать конкурентов.

«Фаворитом будет «Мерседес»

«Мерседес» закончил зимние тесты там же, где и сезон-2019 — на вершине, — пишет Sky Sports. — Новая W11 оказалась быстра с самого начала — её рекорд 1:15.732, установленный в заключительный день первых тестов, остался так и не побит на второй неделе. Добавьте сюда тот факт, что „Серебряные стрелы“ проехали больше кругов, чем кто-либо, а также позитивные отклики пилотов, и у вас появится очевидный фаворит первой гонки. Это, впрочем, не значит, что никто не сможет побороться с ними в Мельбурне и не означает, что в Альберт-парке „Мерседес“ неизбежно ждёт триумф».

С коллегами согласен и автоспортивный обозреватель BBC Эндрю Бенсон: «Большинство инсайдеров сходится во мнении, что в начале сезона главным фаворитом будет „Мерседес“, „Ред Булл“ и „Феррари“ немного отстают, а борьба середняков будет ещё более плотной — и кто-то из них даже смог подтянуться к лидерам».

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Аналитики немецкого издания Auto Motor und Sport оценивают преимущество «Мерседеса» в три десятых секунды на круге, при этом ближайшим преследователем немцев стал «Ред Булл», а «Феррари» — ещё немного дальше. «Помните прошлый год? После зимних тестов все восхищались „Феррари“ и были уверены, что у „Мерседеса“ проблемное шасси, но в Австралии всё было совсем иначе, — напоминает Михаэль Шмидт. — Может ли подобное произойти и сейчас? Скорее всего нет: сомнений в скорости W11 нет. В данный момент команду беспокоит только надёжность: за шесть дней заездов с двигателем четыре раза возникали проблемы».



«Анализ данных с учётом типа резины, примерного количества топлива по числу кругов в серии, а также данных GPS показывает, что „Мерседес“ на три десятых опережает „Ред Булл“ и на полсекунды впереди „Феррари“, далее следуют „Рейсинг Пойнт“, „Макларен“, „Рено“ и „Альфа Таури“, — продолжает немецкий журналист. — Что это значит? У „Мерседеса“ всё хорошо, а „Ред Булл“ прибавил за счёт обновлений аэродинамики на вторых тестах — до этого австрийцы уступали полсекунды. „Феррари“ ещё собирает паззл, но в „Мерседесе“ уверены, что итальянцы намеренно скрывают свою скорость. И тому есть подтверждения — на прямых даже „Альфа Ромео“ были быстрее. Правда, этому может быть и другое объяснение — большее сопротивление воздуха».

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«Гадкий утёнок»

«Феррари» на тестах действительно выглядела слабее своих основных соперников, в команде открыто заявили, что отстают и не смогут побороться за победу в первой гонке. Однако верят этим словам далеко не все. «Можно подумать, что команда не просто не поборется за титул, а скатится в середину пелотона, — пишет портал Planet F1. — Если план был в том, чтобы уберечь команду от лишнего хайпа, то задача выполнена. В этот раз, в отличие от прошлого года, не было многообещающих заявлений в духе „это будет наш год“, тем не менее трудно поверить в то, что у „Феррари“ всё действительно так плохо, как они пытаются представить».



«Маттиа Бинотто даже заявил, что „Рейсинг Пойнт“ „определённо очень близок“ к его команде, — добавляет Sky Sports. — Однако после обеда в пятницу „Феррари“ и „Мерседес“ одновременно оказались на трассе на одинаковых шинах и в одинаковых условиях (за исключением уровня топлива, которого мы не знаем), и SF1000 смотрелась неплохо, уступив лишь пару десятых. Однако для оценки формы более показательны длинные серии, и во время симуляции гонки Леклер был быстр и стабилен».

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Кстати, в самой Италии к проблемам «Феррари» относятся гораздо серьёзнее. Так, La Stampa пишет, что «Мерседес» уже чемпион. «Главный кандидат на звание второй силы — „Ред Булл“, хотя и есть фактор неизвестности в виде „Хонды“, — сообщает издание. — „Феррари“ же пока представляет собой гадкого утёнка и лишь ждёт возможности проявить себя».

«Тесты подтвердили то, о чём говорили всю зиму. К сожалению, — написал в своём блоге итальянский инсайдер Лео Туррини, имея в виду слухи о проблемах с аэродинамикой новой машины. — Мне нравится честность Бинотто, но в то же время от перспективы бросить все силы на сезон-2021 уже сейчас у меня идут мурашки. Хотя я и не думаю, что Маттиа намерен так поступить».



Оптимизм сохраняет разве что Gazzetta dello Sport. «„Феррари“ и „Ред Булл“ скрывают свой темп, чтобы застать „Мерседес“ врасплох, — пишет Луиджи Перна. — Никто не гонится за победой на тестах, максимума возможностей ещё никто не показал». «Если в Мельбурне выяснится, что „Скудерия“ водила всех за нос, это будет чертовски хороший ход, — считает Михаэль Шмидт, журналист AMuS. — Правда, Маттиа Бинотто придётся объяснять, зачем он так причитал в Барселоне».

Фото: Mark Thompson/Getty Images

К слову, по поводу «Ред Булл» расхождений во мнениях нет — почти все ставят австрийцев на вторую строчку. «Команда, как всегда, представляет собой большую загадку. Ферстаппен был частым гостем гравийных ловушек, но под самый конец тестов проехал круг на уровне „Мерседеса“ — и притом на более жёстких шинах», — добавляет Шмидт.



По словам Кристиана Хорнера, в Милтон-Кинсе довольны тестами, однако не исключено, что у RB16 проблемы со сцеплением задней оси — слишком уж часто Макс вылетал с трассы. «За шесть дней заездов Ферстаппен шесть раз вылетал с трассы, втрое чаще, чем кто-либо другой, — уточняет Эндрю Бенсон. — А в последний день тестов похожим образом развернуло Албона. Специалисты отмечают, что возможной причиной нестабильности задней части может быть срыв потока воздуха в затяжных поворотах».

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«Рейсинг Пойнт» представляет угрозу»

Главный сюрприз тестов (если не считать DAS) — «Мерседес» в цветах «Рейсинг Пойнт». Каких-то сверхскоростей Перес и Стролл на тестах не показывали — и многие уверены, что, как и лидеры, команда скрывает свой истинный темп, тем не менее розовые машины вполне могут оказаться лидерами середины пелотона, считают многие СМИ.



«По тестам обычно сложно судить о расстановке сил в середине пелотона, но в этот раз ни у кого не было сомнений, что на данный момент в этой группе лидирует „Рейсинг Пойнт“. Некоторые ставят их даже выше „Феррари“, — пишут журналисты Sky Sports. — В паддоке продолжаются споры по поводу машины „Рейсинг Пойнт“, хотя Тед Кравитц в эфире Sky Sports F1 заявил, что у автомобиля „множество отличий“ от прошлогоднего „Мерседеса“. В любом случае, „Рейсинг Пойнт“ будет серьёзной угрозой в Австралии, и это только начало. С другой стороны, „Макларен“, а затем и „Рено“ тоже демонстрируют прогресс. Похоже, борьба будет плотной как никогда».

Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Маловероятно, что „Рейсинг Пойнт“ сможет побороться с „Феррари“, однако благодаря очевидному сходству с W10 команда Стролла представляет главную угрозу для „Макларена“ и „Рено“ в борьбе за звание „лучшего из остальных“, — пишет Planet F1. — Согласны вы с методами „Рейсинг Пойнт“ или нет, несмотря на формальное соответствие регламенту, в середине пелотона нас, похоже, ждёт ещё более ожесточённая борьба».



«Соперников интересует, каким образом инженерам „Рейсинг Пойнт“ удалось построить машину, настолько похожую на прошлогодний „Мерседес“. Они покупают у „Серебряных стрел“ двигатели, коробки передач и различные компоненты подвески, но обмен данными об аэродинамике между командами запрещён, — напоминает BBC. — „Рейсинг Пойнт“ настаивает, что не нарушал правила, а элементы аэродинамики были скопированы с „Мерседеса“ по фотографиям. А почему бы и нет, раз уж у „Мерседеса“ самая быстрая машина, а инженеры „Рейсинг Пойнт“ и без того следуют той же концепции шасси? Окажется ли „Рейсинг Пойнт“ лидером середины пелотона? Пока судить трудно, но они явно будут где-то близко».

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Наравне с «Рейсинг Пойнт» претендентами на звание лучшего из остальных называют «Макларен» и «Рено» — считается, что Уокинг немного впереди французов, но пока недостаточно данных, чтобы можно было уверенно это утверждать. А вот возможности «Альфа Таури» и «Альфа Ромео» оценивают скромнее. Тем не менее предполагается, что они будут в борьбе, в то время как «Хаас» и «Уильямс» причисляют к аутсайдерам. «Но, похоже, что к большому облегчению всех поклонников английской команды „Уильямс“ всё же на верном пути», — заключает BBC.