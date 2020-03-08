Розовая копия «Мерседеса» — наглое нарушение? Объясняем, почему всё нормально

Розовый «Мерседес» стал одной из самых обсуждаемых новинок этой зимы в Формуле-1. В паддоке уверены, что «Рейсинг Пойнт», пользуясь тесными связями с действующими чемпионами, попросту скопировал их прошлогоднее шасси и тем самым получил незаконное преимущество — аэродинамику своих автомобилей каждый конструктор чемпионата должен разрабатывать самостоятельно.

Скандал в Формуле-1? Новая машина «розовых пантер» подозрительно похожа на «Мерседес» Зачем придумывать своё, если можно просто взять чемпионскую машину годичной давности? И пусть конкуренты бесятся.

К счастью, уже в следующем году команды будут работать по совершенно новому регламенту, а не допускать RP20 к гонкам сезона-2020 — удар по интересам спорта и плевок в лицо одному из редких миллиардеров, готовых (пока) вкладывать в Формулу-1 сотни миллионов долларов.

Так или иначе, RP20 — это прежде всего уникальный прецедент в современной истории «Больших призов».

Свой «Мерседес» с Лэнсом Строллом и Пересом

В этом году «Рейсинг Пойнт» не устраивал отдельной презентации своей машины, и публике она впервые предстала лишь с началом предсезонных тестов — уже тогда в паддоке машину называли розовым «Мерседесом», W10B и «Копировальным центром» (Copy Point). «Мы используем множество компонентов «Мерседеса», работаем в их аэродинамической трубе — логично, что и концепция шасси развивается в том же направлении, — говорил тогда технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин. Слишком близкое сходство аэродинамических элементов он объяснял тем, что инженеры копировали их по фотографиям. «Так мог сделать любой», — заявил он.

Не сказать, что появление «Рейсинг Пойнт» наделало много шуму — использование чужих компонентов давно стало распространённой практикой в Формуле-1, просто раньше никто не заходил так далеко. «Ну не „Ред Булл“ же им в самом деле копировать», — бросил однажды журналистам руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер — он знает о чём говорит, ведь американская команда держится на использовании партнёрских технологий, иначе команде не хватило бы средств на сколь-нибудь конкурентоспособную технику.

Лэнс Стролл на предсезонных тестах в Барселоне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Конкуренты, по понятным причинам, против: «Рено», «Макларен», «Уильямс» вкладываются в разработку собственной техники и серьёзно уступают грандам, а теперь их непосредственный соперник за одну зиму полностью переделал машину и потенциально способен сражаться за подиум — почти каждый день тестов гонщики «Рейсинг Пойнт» завершали в первой четвёрке. Даже в «Феррари», пусть и кокетничая, признавали в «Рейсинг Пойнт» угрозу, а в «Макларене» прямо опасаются команду Стролла: «Они скрывают свой истинный темп», — говорит Карлос Сайнс.

«Со стороны это выглядит так, будто мы просто скопировали „Мерседес“, но это не так, — настаивает Грин. — Само по себе копирование ничего не даст, если вы не понимаете что вы делаете. Это не сработает». Представитель «Рейсинг Пойнт» немного лукавит, и добавляет, что в этом году инженерам придётся многое узнать о машине — от прошлогодней в ней не осталось ни единой детали.

«Феррари» и «Ред Булл» скрывают свой темп». Мировая пресса — об итогах тестов Ф-1 В Италии уже отдают чемпионский титул «Мерседесу», а «Макларен» и «Рено» призывают опасаться «Рейсинг Пойнт».

С точки зрения «Рейсинг Пойнт»

Грин прав — и просто так взять и скопировать чужую машину невозможно, учитывая, что главные её секреты покоятся под аэродинамическим обвесом. Более того, по словам технического директора, в команде экспериментировали с углом наклона шасси, то есть пытались «скопировать» не «Мерседес», а «Ред Булл». Однако высокий «рейк» — сложная философия, чтобы такое шасси было эффективным и стабильным, вся аэродинамика должна работать как одно целое, но инженерам «Рейсинг Пойнт» не удалось этого добиться.

«Развитие RP19 не дало на того, на что мы надеялись, — рассказывает Грин в интервью The Race. — Мы поняли, что если будем продолжать работать с этим шасси, то в лучшем случае останемся на месте, а это для нас неприемлемо. А до вступления в силу нового технического регламента остался лишь один год — самое время попробовать что-то новое, рискнуть».

В «Рейсинг Пойнт» закупают компоненты «Мерседес» ещё с тех пор, когда команда называлась «Форс Индия» и принадлежала Виджаю Маллье. И следовать концепции «Серебряных стрел» в данном контексте совершенно логично, однако раньше команде этого не удавалось из-за ограниченных финансов — «Форс Индия» не раз приходилось начинать зимние тесты, а то и сезон с минимально доработанной прошлогодней машиной. Браться за принципиально новый проект посреди сезона денег попросту не было.

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр и владелец команды Лоуренс Стролл Фото: Charles Coates/Getty Images

«Если бы не недавние инвестиции, команды уже просто не было бы, — имеет в виду Грин приход Лоуренса Стролла и поддержку его компаний. — Раньше у нас не было возможности построить с нуля совершенно новую машину, а затем ещё одну и ещё одну. Но теперь такая возможность есть — мы за неё ухватились».

Команде необходимо развиваться, а главный показатель её успешности — позиция в Кубке конструкторов. Разумеется, все хотят стать чемпионами, но объективно говоря в сезоне-2020 шансы на это есть лишь у трёх команд. Прямые соперники «Рейсинг Пойнт» это «Хаас», «Альфа Таури», «Альфа Ромео», но с машиной а-ля W10 коллектив Лоуренса Стролла теперь способен замахнуться на «Макларен» и «Рено» — все специалисты в своих прогнозах по итогам предсезонных тестов ставят розовый «Мерседес» выше других середняков. Тогда в чём смысл изобретать велосипед, если целей можно добиться быстрее, проще и дешевле?

«Я считаю, что мы очень и очень рисковали, когда решились на это, — подытоживает технический директор. — Огромное количество труда было вложено в то, чтобы понять философии других команд. И я всем горжусь. Невероятных усилий стоило прийти туда, где мы сейчас, оттуда, где мы были шесть месяцев назад».

Кто кого опережает в Формуле-1? Версии и рейтинги от главных экспертов «Феррари», похоже, не так плоха, а розовому «Мерседесу» предрекают подиум.

Прецедент для «Либерти»

У ФИА претензий к «Рейсинг Пойнт» нет. Регламент формально запрещает использовать наработки других команд в области аэродинамики, но как доказать, что это была помощь «Мерседеса», а не гениальное озарение кого-то из «Рейсинг Пойнт»? К тому же, было бы лицемерием делать вид, что «Альфа Ромео» не имеет доступа к данным «Феррари», а «Торо Россо» (ныне — «Альфа Таури») никогда не пользовалась компонентами из-под пера Эдриана Ньюи. Так или иначе, с формальной точки зрения здесь всё чисто, но есть большой этический вопрос: не подразумевает ли Формула-1 разработку собственного автомобиля каждой командой и не подрывает ли «Рейсинг Пойнт» основы «Больших призов»?

Много десятилетий назад покупка машины целиком считалась нормальной практикой — понятно, что пилоты-клиенты зачастую не могли на равных бороться с гонщиками заводских команд, но не всем же бороться в первых рядах — кто-то должен ехать в «гарнире». Однако в последние годы считается, что каноническая Формула-1 — это когда каждый строит себе машину сам. В противном случае чемпионат рискует превратиться в моносерию или первенство двух-трёх производителей, выставляющих на старт по 6-8 машин. Собственно, так давно существует DTM, и схема эта пока не приносит плодов.

Впрочем, следует отметить, что в DTM пилоты одной марки работают сообща, хотя формально и не представляют одну команду, в то время как в аналогичной ситуации в NASCAR — все 40 машин на старте построены тремя производителями — команды имеют возможность держаться независимо и соперничать друг с другом, независимо от принадлежности тому или иному бренду. Проблема, таким образом, заключается не в клиентских машинах самих по себе, а в возможности существования клиентской команды без оглядки на мнение поставщика.

Макет шасси Формулы-1 сезона-2021 Фото: Clive Mason/Getty Images

«Либерти» уже идёт по этому некоторой унификации компонентов. В будущем техническом регламенте предполагается разделение деталей машины на группы, и чертежи некоторых из них инженеры будут обязаны выкладывать в общий доступ. Речь идёт о некритичных для общей эффективности автомобиля узлах, предполагается, что это избавит команды от необходимости изобретать велосипед и тратить на это деньги.

Идея о том, что в Формуле-1 каждый должен строить машину самостоятельно, звучит красиво, но где найти столько людей, готовых тратить по полмиллиарда евро в год, чтобы каждый год строить по десять разных машин? С экономической точки зрения строгое требование о самостоятельном создании автомобилей несёт в себе слишком большую нагрузку — без возможности заимствовать детали у более крупных команд на стартовой решётке не было бы ни «Хааса», ни «Рейсинг Пойнт», и далеко не факт, что выжили бы «Заубер» и «Торо Россо» (экс-«Минарди»).

Так как же относиться к «Рейсинг Пойнт»? Формально команда не нарушала правил — и никто не мешал другим командам последовать тому же пути. К тому же, если «Рено» и «Макларен» проиграют прошлогоднему «Мерседесу», то за что инженеры этих команд получали зарплату весь минувший сезон? Но главное даже не это, а то, что случай с «Рейсинг Пойнт» позволяет на практике оценить влияние клиентских машин на Формулу-1 — и пока, кажется, что в этом нет ничего страшного.