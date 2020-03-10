Сногсшибательная поддержка! Самые красивые подруги и жёны гонщиков Формулы-1

Неделя перед стартом сезона Формулы-1 – время максимально субъективных рейтингов. У нас тоже своеобразный топ: выбрали самых красивых, на наш взгляд, подруг и жён боевых гонщиков Ф-1. Итак, вот кем мы будем любоваться в 2020-м.
Шарлотта Сине – подруга Шарля Леклера
Вполне возможно, вы уже слышали эту забавную историю. Летом 2019 года Леклер расстался с давней подругой Джадой Джанни, объяснив это стремлением сосредоточиться на выступлениях в Формуле-1. Однако спустя всего месяц монегаск начал встречаться с Шарлоттой. Сейчас Шарль и Шарлотта вместе готовятся в Мельбурне к старту сезона: подруга сопровождает пилота «Феррари» в его велотренировках.
Дилара Санлик – подруга Макса Ферстаппена
Голландский гонщик «Ред Булл», похоже, обрёл стабильность в отношениях: они с Диларой уже два с половиной года вместе. Впервые девушка из Мюнхена посетила этап Формулы-1 в 2017 году – это был Гран-при Абу-Даби.
Лили Муни Е – подруга Алекса Албона
Таиландец из «Ред Булл» не слишком открыт по поводу личной жизни, но и не то что бы слишком скрывает отношения с перспективной гольфисткой по имени Лили из Китая. Муни Е выступает на профессиональном уровне с 2018 года, причём довольно успешно. Так что Александеру и Лили легко понять проблемы и заботы друг друга.
Катерина Мазетти Дзаннини — подруга Пьера Гасли
Катерина и Пьер встречаются с начала 2018 года. Подруга помогла Пьеру обрести душевное спокойствие после перевода в «Торо Россо» в середине сезона-2019, поддержав Гасли в непростой момент. К слову, Катерину можно было увидеть в недавно вышедшей второй части сериала Drive to Survive.
Мать дочери Даниила Квята Келли Пике
Не собираемся лезть в отношения российского гонщика и Келли. Надеемся, у всех всё хорошо. Кстати, когда Пике недавно общалась с подписчиками, то рассказала о желании обучить дочь Пенелопу целому ряду языков, среди которых был и русский.
Жена Кевина Магнуссена Луиза Гьоруп
Кевин и Луиза оформили свои отношения летом 2019 года. Учитывая полный провал «Хааса» в минувшем сезоне, вероятно, именно это событие стало для Магнуссена самым приятным за весь год.
Жена Кими Райкконена Минтту
Надёжная опора Айсмена: подарила Кими двух очаровательных детей, чудесно проводит с ним время, сопровождает на гонках – и с пониманием относится к расслаблению супруга на некоторых торжественных мероприятиях. Благодаря Минтту мы смогли узнать Кими ещё лучше.
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