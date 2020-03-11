«Феррари» без Феттеля, Квят без «Альфы»? 5 пилотов Формулы-1, которых могут уволить

На этой неделе в Мельбурне стартует очередной сезон Формулы-1, который станет чуть интереснее предыдущего, поскольку у многих пилотов истекают контракты. И для целого ряда из них предстоящий год станет решающим — в случае слабых результатов или возможных конфликтов с руководством им вполне могут указать на дверь.

Себастьян Феттель и «Феррари»

Один из тех, чей контракт заканчивается в конце года, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Немец гоняется за «Феррари» с 2015 года и с тех пор принёс «Скудерии» 14 побед, однако в прошлом году его напарником стал молодой Шарль Леклер — и монегаск почти сразу затмил Себа. Более того, по ходу сезона между пилотами несколько раз возникали проблемы — один раз это стоило Феттелю быстрого круга в Монце, а в другой — привело к столкновению на «Интерлагосе».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

«Феррари» ясно дала понять, что считает своим будущим Шарля Леклера — монегаск уже подписал новый контракт, по которому обязуется выступать за «Скудерию» вплоть до конца 2024 года. В то же время переговоры с Себастьяном Феттелем ещё не начались — и это явный сигнал немцу. Похожим образом «Феррари» вела себя с Кими Райкконеном, оттягивая принятие решение до последнего момента, однако финн не претендовал на роль лидера команды и не видел особенных проблем в том, чтобы быть вторым номером.



Если в 2020 году у «Феррари» всё будет хорошо, а Феттель сможет провести ровный сезон, не допуская ошибок, он наверняка продлит контракт с командой — других вариантов среди топ-команд у немца нет. Маловероятно, что кто-то из двух пилотов «Скудерии» легко одержит победу над другим, а проигравший смирится с поражением. Почти наверняка в какой-то момент амбиции одного из гонщиков возьмут верх над интересами команды — и «Феррари» придётся решать проблемы сменой состава. При этом у Леклера контракт уже есть.

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Валттери Боттас и «Мерседес»

Финн пришёл в «Мерседес» в 2017-м и каждый год подписывает контракт не более чем на год. Это не прихоть Боттаса: осторожный Тото Вольф не оставляет Боттасу пространства для манёвра, и если Валттери когда-нибудь откажется выполнять тот или иной приказ командного мостика (пропустить Хэмилтона, например), то команда попросту не продлит контракт.



В последние годы Боттас проявил себя как отличный второй номер, отбирал очки у «Феррари» и помог своей команде взять Кубок конструкторов, однако вечно так продолжаться не может: за все годы в «Мерседесе» Валттери так ни разу по-настоящему и не боролся за чемпионство, а Хэмилтон уже подумывает о завершении карьеры. То есть «Мерседесу» скоро понадобится новый чемпион — и готовить его стоит уже сейчас.

Валттери Боттас на тестах в Барселоне Фото: Charles Coates/Getty Images

Так, среди альтернатив Боттасу — Эстебан Окон и Джордж Расселл. И если вариант с Расселлом выглядит как более отдалённая перспектива, то Окон, если блеснёт на фоне Риккардо, вполне может заслужить наконец кокпит «Мерседеса» — недаром Эстебан так долго состоял в программе «Серебряных стрел». В каком-то смысле вариант с переходом Окона стал бы своего рода повторением опыта «Феррари», когда в напарники к Михаэлю Шумахеру пришёл молодой Фелипе Масса, сначала — чтобы учиться у чемпиона, затем — чтобы заменить его на вершине. У Массы, как мы помним, не вышло.



Остаётся и экзотический, но по-своему логичный вариант с переходом в «Мерседес» Феттеля. Чем сильнее машина Себа, тем лучше сам гонщик. Да и в плане пиара победы немца на «Мерседесе» — то, что надо.

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Александер Албон и «Ред Булл»

В системе «Ред Булл» под угрозой увольнения буквально все пилоты — кроме, разумеется, Макса Ферстаппена. Чтобы расстаться с гонщиком, Хельмуту Марко достаточно одного телефонного звонка. Пока у Александера Албона всё хорошо — во второй половине сезона журналисты судили пилота строже, чем Марко, однако в новом сезоне всё изменится, и тайский пилот сполна испытает тот прессинг, который в прошлом году сломал Пьера Гасли.



Выступая за «Ред Булл» в сезоне-2019, Албон все гонки, кроме одной, завершил в топ-6, однако так и не был на подиуме — хотя и был близок к этому в Бразилии. Для новичка, который лишь в середине сезона познакомился с машиной (даже не на тестах!), — это отличный результат. Для пилота команды, которая рассчитывает бороться за титул и подгонять Ферстаппена, — не очень.

Александер Албон на тестах в Барселоне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Надолго закрепиться в составе «Ред Булл» бок о бок с Ферстаппеном способен лишь пилот уровня Даниэля Риккардо — не исключено, что Албону это удастся, хотя и поверить в это трудно. Но на руку тайцу играет то, что на скамейке запасных у австрийцев сейчас никого нет — разве что Гасли или Квят проведут сверхсильный сезон в «Альфа Таури» и Марко решит дать кому-то из них второй шанс. Правда, год назад ровно то же самое говорили про Гасли.

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Ромен Грожан и «Хаас»

Для Ромена Грожана сезон-2020 будет судьбоносным: француз либо изменит всеобщее представление о себе как о пилоте, который постоянно попадает в аварии, либо покинет Формулу-1. В прошлом году Грожан проиграл Магнуссену и в квалификациях (8-13), и по количеству набранных очков (8-20), да и ошибок на счету Ромена гораздо больше.



В апреле Ромену исполнится 34 года — он третий самый возрастной пилот на стартовой решётке (старше только Райкконен и Хэмилтон). Если уж «Хаас» и захочет как-то менять состав, то первый кандидат на выход — Грожан. Упомянутые выше Феттель и Боттас наверняка найдут себе новые команды, Албону без спонсоров будет трудно, но он молод и быстр, а вот для француза уход из «Хааса» может стать концом карьеры.

Джовинацци и Грожан на Гран-при Германии-2019 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Антонио Джовинацци и «Альфа Ромео»

В прошлом году итальянский пилот стал одним из главных разочарований сезона. В конце чемпионата Джовинацци удалось более или менее выправить ситуацию и опережать Райкконена в квалификациях, но в первых гонках Антонио смотрелся настолько беззубо, что чуть было не вылетел из команды. В «Альфа Ромео» учли, что до этого гонщик два года почти не выступал и признавал свои ошибки — это и позволило в итоге продлить контракт.



Но прежних оправданий у Джовинацци больше не будет — теперь у него есть практика, он хорошо знает команду и машину. Проявить себя на фоне Райкконена, вероятно, будет непросто, однако Кими уже больше 40 лет — и если Антонио не может победить его сейчас, то как он собирается побеждать остальных в будущем? Остаться в команде Джовинацци помогло и то, что в программе «Феррари» не было готовых к дебюту в Формуле-1 пилотов, но теперь на горизонте замаячила фигура Мика Шумахера — стоит немцу стать чемпионом в Ф-2, и место в «Альфа Ромео» отдадут ему.

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А что с Даниилом Квятом?

Судьба российского пилота сейчас в его собственных руках. Год вне Формулы-1 пошёл Квяту на пользу, он вернулся и провёл несколько блестящих гонок, завоевал подиум в Германии, но также уступал Пьеру Гасли в квалификациях, а временами — и в гонках, получил пару необязательных штрафов. Тем не менее в сезоне-2020 Даниил начнёт с чистого листа: в паддоке нет сомнений по поводу его скорости, а если вместе с ней он сохранит уверенность и стабильность, то у «Альфа Таури» не возникнет повода расставаться с россиянином. Либо же он легко найдёт место в другой команде — есть ещё «Хаас и «Рено», например.

Даниил Квят Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Но если что-то пойдёт не так, то перспектива снова выпасть из команды будет очень реальна. В этом году «Ред Булл» выставит двух своих пилотов в Формуле-2 — индийского гонщика Джехана Дарувалу, который был главным соперником Роберта Шварцмана в Ф-3, и Юки Цуноду, протеже «Хонды». Пока ни один из них не выглядит готовым к переходу в Формулу-1, но Хельмут Марко известен своими необычными решениями, а в 2021-м чемпионат перейдёт на новые машины — всем предстоит изучать их заново, а опыт последних сезонов будет играть меньшую роль.