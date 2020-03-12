Решающий год Квята: что ждёт россиянина в предстоящем сезоне Формулы-1

В какой форме находится команда Квята, чего ждать от гонщика и что с его будущим на 2021 год?

Сезон-2019 был очень важным в карьере Даниила Квята — он возвращался на стартовую решётку после годичного перерыва и сумел доказать, что по-прежнему быстр и настроен на победу. Нельзя сказать, что год прошёл совсем гладко: бывали и неудачные гонки, когда он оказывался позади напарника, терял очки и получал штрафы. Тем не менее в первую очередь прошлый год запомнится неожиданным подиумом в Хоккенхайме.

Но теперь всё придётся начинать заново: солидным выступлением в 2019-м он заслужил контракт на 2020-й, но за место в следующем году снова придётся бороться. В эти выходные стартует очередной сезон Формулы-1 — и вот что в нём ждёт Даниила Квята.

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Не самая сильная машина

Прошлый год «Торо Россо» закончила на рекордном для себя шестом месте — так высоко команда поднималась лишь в 2008-м, когда Феттель выиграл дождевой Гран-при Италии. В новом сезоне Франц Тост ставит «Альфа Таури» (теперь команда называется в честь бренда одежды) целью пятое место командного зачёта, но насколько реальна эта цель? На зимних тестах «Альфа Таури» уступала не только «Макларену» и «Рено», которым проиграла сезоном ранее, но и «Рейсинг Пойнт» — некоторые специалисты даже предрекают подиумы команде Лоуренса и Лэнса Строллов.



Козырь «Альфа Таури» — сотрудничество с «Ред Булл» и передовые наработки «Хонды». «Лучше всего AT01 описать как мощную эволюцию прошлогодней машины, — объясняет технический директор команды Джоди Эггинтон. — В первую очередь мы сосредоточились на компоновке силовой установки, компоновке подвески и интеграции этих элементов в рамках концепции шасси». Другими словами, инженеры в Фаэнце взяли в принципе неплохую STR14 и усилили её лучшими идеями «Ред Булл» в плане компоновки автомобиля.

«Альфа Таури» AT01 на тестах в Барселоне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Похоже, не стоит ждать от «Альфа Таури» какого-то резкого рывка в производительности, но есть основания полагать, что новый автомобиль будет стабильнее и послушнее на трассе, а за счёт этого уже довольно опытные пилоты смогут чаще выжимать из имеющейся техники максимум. В общем, пятое место для



«Альфа Таури» — довольно оптимистичный прогноз, но не несбыточный. Однако стоит готовиться к тому, что AT01 не будет быстрейшей даже среди середняков.

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Опасный напарник

Прошлый год едва не похоронил карьеру Пьера Гасли — на фоне Макса Ферстаппена француз смотрелся настолько беспомощно, что потерял место в команде уже посреди сезона. Однако затем французу удалось переломить ход сезона: Гасли не только не стушевался в «Торо Россо», но и, скинув лишний прессинг, раскрылся по-новому: его второе место в Бразилии стало лучшим финишем команды со времён той самой победы Феттеля и даже затмило немецкий подиум Квята. Гасли закончил прошлый сезон на подъёме и продемонстрировал, что не сломался. Теперь перед ним, как и перед россиянином, стоит новый вызов — и он напрямую связан с Квятом.



Гасли понимает, что шансов вернуться в «Ред Булл» у него не так много: надеяться можно лишь на катастрофический провал Александера Албона, однако в пелотоне немало других команд. Но, чтобы получить место в одной из них, Гасли должен уничтожить Квята — только так Пьер сможет остаться в Формуле-1, если выпадет из системы «Ред Булл» или сам захочет уйти.



Сейчас Гасли силён как никогда. У него за плечами пусть и не самый удачный, но всё же опыт выступлений за топ-команду, он доказал, что может быть быстр, и понял, что для этого должен быть хладнокровен и расчётлив. Квяту стоит опасаться Гасли. Как, впрочем, и Гасли — Квята.

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Шанс попасть в другую команду

О перспективе перейти в другую команду наверняка думает и сам Квят (или по крайней мере его менеджер — Николя Тодт). И, как и Гасли, чтобы обратить на себя внимание других команд, он должен показать, что очевидно сильнее напарника. Во второй половине прошлого сезона этого сделать не удалось — и это было немного обескураживающе, если учесть, что за руль «Торо Россо» Гасли сел только летом, а Квят отработал с командой весь год и зимние тесты.

Даниил Квят, Франц Тост и Пьер Гасли на презентации «Альфа Таури» AT01 Фото: Lars Baron/Getty Images

Потенциально в сезоне-2021 Даниил мог бы перейти в «Рено» (если команде понадобится замена Риккардо) или «Хаас» (если Грожан продолжит ошибаться и доводить Гюнтера Штайнера). Однако желающих попасть в эти команды много, а по окончании предстоящего сезона без контракта окажутся несколько гонщиков — Валттери Боттас, например, и в этом году россиянину надо будет доказать, что именно он лучшая инвестиция для Абитебуля или Хааса.

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Высокие ожидания

Перед стартом сезона-2019 от Квята не ждали многого — вопрос был в том, насколько россиянин вообще в форме, ведь у него целый год не было гоночной практики. Даниил показал, что в форме, и довольно уверенно, но теперь ставки будут выше. В Формуле-1 недостаточно быть просто в форме, теперь нужно опережать напарника и по-настоящему блистать. В конце концов, Квят в «Больших призах» с 2014 года — и на шестой сезон в чемпионате мира мало быть быстрым, теперь от пилота требуется стабильно сильный результат.



Пожалуй, главным вызовом для Квята станет психологический прессинг. Если в прежние, не самые простые, годы Даниил отрастил толстую броню, то на него это давление никак не повлияет. А если до сих пор не отрастил, то уже, наверное, не отрастит никогда. Сезон-2020 станет в карьере россиянина судьбоносным.