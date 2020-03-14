Когда теперь ждать гонок? Какие этапы Ф-1 и других серий уже точно отменены

Пандемия коронавируса шагает по планете, парализовав все спортивные события. Приостановлен сезон НБА, отменяют матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы — и само собой отменяют гонки. Так, в воскресенье 15 марта должны были пройти Гран-при Австралии и Гран-при Сент-Питерсберга — стартовые этапы Формулы-1 и IndyCar соответственно, а также очередная гонка NASCAR Cup Series. До этого сократить календарь пришлось Формуле-Е и MotoGP — в мире не осталось ни одного чемпионата, который так или иначе не затронула бы пандемия.

И чем же теперь заниматься автоспортивному болельщику и сколько ждать возобновления сезона? Пока можно последить за окончанием ралли Мексики — это единственная гонка такого уровня, которую всё же решили провести в эти выходные.

Ситуация с отменой Гран-при Австралии — просто цирк. Формула-1 сильно подставилась Формула-1 сработала медленно и подставила болельщиков. Сложность ситуации — не оправдание.

Формула-1: без гонок до (конца) мая

В Формуле-1 уже официально отложены четыре гонки — Австралия, Бахрейн, Китай и Вьетнам, но предполагается, что ещё три этапа не смогут пройти в намеченные сроки (Голландия, Испания и Монако) — подтверждения этому ещё не было, хотя испанские промоутеры говорят об отмене гонки в Барселоне как о свершившемся факте.

В официальном пресс-релизе Формулы-1 об отмене Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама отмечено, что старт сезона запланирован на 1 мая — пятница перед Гран-при Азербайджана, но на официальном сайте чемпионата ориентируются на конец мая — этап в Монако. Так или иначе, никаких конкретных прогнозов нет, поскольку никто не знает, когда стихнет эпидемия, однако Росс Браун, спортивный директор первенства, обещает перекроить расписание.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Фото: Clive Mason/Getty Images

«Отказавшись от перерыва в августе, мы получим несколько уик-эндов, в которые можем провести отложенные гонки, — сказал Браун в интервью Sky Sports. — Календарь будет выглядеть иначе, но у нас будет достаточно гонок, и это будут захватывающие гонки. Я настроен оптимистично и думаю, что мы можем провести 17-18 этапов. Или даже больше».

Что будет с календарём Формулы-1 и как сорванный старт сезона повлияет на команды? Эпидемия может спасти сезон «Феррари», но существенно осложнит жизнь боссам команд. Очень много последствий.

IndyCar: сезон стартует в Индианаполисе

Дольше всех не хотели отменять гонки в Америке — даже было принято решение провести этап в Сент-Питерсберге без зрителей, но буквально на следующий день организаторы серии отменили все этапы вплоть до конца апреля. Как и в Формуле-1, в IndyCar надеются провести эти гонки позже — речь об этапах в Бирмингеме (штат Алабама), Лонг-Бич и Остине, но этапа в Сент-Пите почти наверняка не будет — это уличная трасса, и подготовка к соревнованиям требует времени. Неясно, смогут ли позже организовать этап в Лонг-Бич — это тоже уличная гонка.

Предполагается, что сезон IndyCar стартует в мае в Индианаполисе — сначала 9 мая пройдёт Гран-при на дорожной трассе в инфилде «Старой Кирпичницы», а 24 числа состоится 500-мильная гонка. В ней, к слову, собирается выступить Фернандо Алонсо — испанец поедет за «Эрроу Макларен СП».

Тесты IndyCar в Остине Фото: Chris Graythen/Getty Images

Не избежали отмен гонок и в NASCAR Cup Series, правда, речь пока идёт лишь о двух этапах — в Атланте и Хомстеде, хотя прежде их планировали провести без зрителей. Эти гонки тоже официально отложены — NASCAR надеется провести их позднее, однако календарь серии предусматривает этапы почти каждую неделю — найти альтернативные даты будет крайне сложно.

Пока следующий этапом NASCAR Cup Series считается заезд в Форт-Уэрте, штат Техас 29 марта. Но это тоже маловероятно — в США объявлен общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

MotoGP: новый календарь не сработает

Не стартовал, как было запланировано, и сезон MotoGP — Гран-при Катара отменён из-за требований властей по карантину для вновь прибывших. Интересно, что заезды Moto2 и Moto3 в Катаре прошли, поскольку команды приехали в страну до введения карантина. Отменой гонки в Катаре не обошлось — пришлось перенести ещё три гонки, однако MotoGP уже представили новый календарь с новыми датами для этих этапов.

Так, Гран-при Таиланда перенесён на 4 октября, Гран-при Америк состоится не в апреле, а 15 ноября, а этап в Аргентине теперь запланирован на 22 ноября — он станет предпоследней гонкой сезона-2020, в то время как финал в Валенсии перенесли на неделю — чемпионат завершится 29 ноября.

Тесты MotoGP Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Правда, на данный момент календарь MotoGP выглядит чересчур оптимистично. Так, в новом календаре старт сезона запланирован на 3 мая — это будет гонка в Хересе, однако запланированный на более поздний срок Гран-при Испании Формулы-1 — 10 мая — уже почти отменён. И сложно поверить, что в Хересе гонка всё же состоится.

Также вызывают сомнения проведение Гран-при Франции 17 мая и уж почти наверняка не состоится Гран-при Италии в Мюджелло — едва ли к 31 мая ситуация в стране будет взята под контроль, ведь именно Италия теперь является главным очагом распространения коронавируса. В общем, более реальное время старта сезона — июнь или даже конец июня.

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Формула-Е: электросерия на карантине

В Формуле-Е отменены сразу пять этапов — сначала организаторы вынуждены были отказаться от китайской гонки в Санье, затем пал Рим, а впоследствии отменили вообще все заезды вплоть до середины июне — под нож попали Париж, Сеул и Джакарта. Сокращённый календарь Формулы-Е теперь состоит из девяти этапов (и пять из них уже прошли) — следующий запланирован на 21 июня. Похоже, это вполне реальная дата, если коронавирус удастся взять под контроль. Если не удастся — больших гонок в 2020 году не будет вовсе.

«12 часов Себринга» в ноябре

Из-за коронавируса отменена гонка «1000 миль Себринга», которая должна была стать этапом чемпионата мира WEC, а буквально через несколько часов поступило сообщение о том, что «12 часов Себринга» — легендарный марафон, входящий в календарь WeatherTech SportsCar Championship, перенесён с 21 марта на 14 ноября. Кроме того, американское первенство лишилось гонки в Лонг-Бич, которая должна была выступить на разогреве у IndyCar.

Ралли Мексики — единственная гонка уик-энда Фото: Massimo Bettiol/Getty Images

WRC: без Аргентины

В чемпионате мира по ралли отменён пока лишь один этап — ралли Аргентины, при том, что в этот уик-энд продолжается ралли Мексики, но организаторы всё же рассчитывают провести гонку в Кордобе позднее. О других отменах в календаре WRC пока ничего неизвестно, но следующий этап — ралли Португалии — запланирован на конец мая, так что время ещё есть.

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Мотокросс всё…

Честнее всех поступили организаторы американского первенства по мотокроссу — сезон полностью приостановлен на середине (позади уже десять этапов из 13). Правда, как минимум два этапа должны состояться в другое время — без них чемпион определён не будет.