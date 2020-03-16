Перенесут ли Гран-при России? Возможен ли этап Формулы-1 в Сочи без зрителей? Отвечаем

Привет читателям «Чемпионата»! Нет-нет, я не забыл про свою колонку, а тут и повод, увы, более чем злободневный — эпидемия коронавируса. Решил ответить на наиболее частые вопросы, которые сейчас поступают в адрес «РОСГОНОК».

— Снабжают ли Liberty Media или ФИА вас какой-то дополнительной информацией о текущей ситуации в Формуле-?

— Мы наблюдаем за международной ситуацией и за ситуацией внутри страны. И, конечно, обмениваемся информацией с Liberty Media и ФИА по поводу текущего положения вещей. В данный момент скорее мы их снабжаем актуальным статусом внутри РФ, на базе которого коллегам в «Либерти» надо будет принимать решение по обновлённому календарю и расписанию этапов.



— ФИА и Формула-1 очень долго принимали решение об отмене Гран-при Австралии. Можете разъяснить, какие есть нюансы, скрытые сложности при обсуждении подобных непростых решений?

— Подозреваю, что причин для сложностей коллегам в Австралии хватило, иначе решение было бы принято раньше. Хорошо, что это в целом произошло и возможные последствия от распространения вируса были минимизированы.

Ситуация с отменой Гран-при Австралии — просто цирк. Формула-1 сильно подставилась Формула-1 сработала медленно и подставила болельщиков. Сложность ситуации — не оправдание.

— Сильно ли бьёт по продажам билетов нынешняя ситуация? Вероятно, иностранцев будет меньше, чем обычно?

— Темпы продажи билетов нас устраивают. Что касается иностранных зрителей, сейчас их доля вполне сопоставима с данными прошлого года.



— Может ли сложиться ситуация, при которой «Либерти» попросит вас изменить дату этапа, запланированного на конец сентября, чтобы вписать какую-то из пропущенных гонок? Что вы ответите на такую просьбу?

— Ситуации, конечно, могут складываться по-разному, и мы готовы к переговорам. Говорить о конкретной реакции можно в случае получения каких-либо предложений и после их детального анализа.



— Прорабатываются ли какие-то сценарии на случай, если у кого-то в паддоке или просто на территории Олимпийского парка обнаружат опасное для окружающих заболевание?

— В состав операционного штаба проведения соревнований входит широкий круг служб, включая Минздрав, Роспотребнадзор и МЧС. На случаи чрезвычайных ситуаций разработаны регламенты и процедуры, по которым мы будем действовать в случае каких-либо угроз, в том числе эпидемиологических.



Если говорить конкретно о происходящем с COVID19, то, безусловно, самым действенным способом является перенос этапа, изменение формата Гран-при либо его проведение без зрителей, однако будет ли в этом необходимость для российского этапа, покажет время.

Что будет с календарём Формулы-1 и как сорванный старт сезона повлияет на команды? Эпидемия может спасти сезон «Феррари», но существенно осложнит жизнь боссам команд. Очень много последствий.

— Принимают ли «РОСГОНКИ» какие-то меры в связи с коронавирусом или пока рано об этом говорить?

— В своей работе мы стремимся максимально обезопасить сотрудников и наших посетителей. В офисах и гаражах установлены станции дезинфекции рук, а каждое утро перед началом рабочего дня сотрудники проходят в медицинском центре контроль температуры тела, которая не должна превышать 37 градусов – иначе отправляем на больничный. Гостям трассы тоже измеряем температуру. Часть команды «РОСГОНОК», для которых нет необходимости находиться в офисе, работает из дома.



— Как сейчас обстановка в Сочи, что интересного происходит на трассе?

— На «Сочи Автодроме» довольно много корпоративных мероприятий, гоночные и экскурсионные программы идут в прежнем режиме. Ежедневные активности на «Сочи Автодроме» идут по плану, поскольку не подразумевают массового скопления людей в одном месте. А вот формат некоторых соревнований мы решили пересмотреть. Это касается заездов Sochi Drift Challenge и легкоатлетических забегов.



В планах «РОСГОНОК» ряд интересных для болельщиков проектов, которые мы хотим реализовать в этом году. В мае ждём этап РСКГ.

Когда теперь ждать гонок? Какие этапы Ф-1 и других серий уже точно отменены Неужели межсезонье растянется до середины июня? Даже скорректированные календари уже трещат по швам.

— Ваш прогноз, когда возобновится сезон Формулы-1?

— Мне как болельщику очень хотелось бы увидеть гоночные заезды Ф-1 как можно скорее. Но здоровье людей в абсолютном приоритете для промоутеров. Так что вопрос возобновления сезона сейчас уже во многом лежит в руках государственных органов тех стран, в которых запланированы этапы. Пристально наблюдаем за их реакцией и решениями.