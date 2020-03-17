Ностальгии вам в ленту: первые очки, неизбежные для дебютанта аварии, легендарная борьба с Алонсо и подиум в Австралии!

10 лет назад Россия получила своего пилота в Формуле-1. Самые памятные фото гонок Петрова

Март 2010 года — памятное время для российского автоспорта. Впервые в истории Формулы-1 в пелотоне появился гонщик из России — Виталий Петров, причём в составе вполне конкурентоспособной команды «Рено», находившейся в процессе перехода от статуса заводской к частной.

10 лет приходу Петрова в Ф-1. Был экстрим: кредит отца, переговоры ночью, помощь Путина Менеджер пугала, что если не найдутся спонсоры, то первого россиянина заставят сменить гражданство.

Петров провёл в Формуле-1 три сезона, причём два в составе «Рено» / «Лотуса-Рено» получились очень яркими. 2010 год — это первые очки (с тем самым обгоном Шумахера под комментарий Попова), мегастарт в Австралии (про него потом поговорим отдельно), несколько обидных крэшей и финальный Гран-при Абу-Даби, где Петров уверенно сдержал Алонсо и лишил его шансов на титул.

2011 год волшебно начался с заслуженного подиума в Австралии, но болид «Рено» оказалось невозможно доработать — и результаты поползли вниз. А с ними стали портиться и отношения с командой. В 2012-м Петров здорово выступил в составе «Кэтерхэма», но угодил в типичную западню для пилота команды-аутсайдера: тут сильные выступления никто не замечает. На этом карьера Виталия и завершилась — ну а мы в честь 10-летнего юбилея предлагаем вспомнить самые яркие фотографии формульной карьеры Петрова.