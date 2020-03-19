Квята любят обзывать бурятом или итальянцем. Лучший ответ оскорбляющим — модная программа

Росберг всё-таки немец или финн? А как насчёт Хэмилтона, Ферстаппена и Албона? Просканировали всех.

Очередная модная штучка интернета — программа Gradient. Самая популярная функция прямо сейчас — загружаешь фотографию (свою или кого-то ещё), и программа с помощью нейросетей определяет национальность человека на фото. Делать сейчас в Формуле-1 решительно нечего, так что мы решили пропустить через программу фотографии самых интересных для нас пилотов.

Сразу вспомнилось, что у Макса Ферстаппена мать бельгийка. Она даже утверждала, что её сын скорее бельгиец, чем голландец. Мы проверили (шуточно, конечно) — и что-то программа про Бельгию ничего не слышала, зато нашла у Макса русские и даже арабские корни. Так или иначе, победа за Нидерландами.

Дальше у нас на очереди Нико Росберг — с финским папой и немецкой мамой. Как видим, программа встала на сторону Кеке Росберга, но при этом словно откуда-то узнала, что Росберг-старший хоть и финн, но родился в Стокгольме.

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Если вы хотели узнать, англичанин Александер Албон или всё-таки таец, то для вас плохие новости: Gradient признала в Алексе испанца! Ну и русские корни нашла, куда уж без них. Про Россию, кстати, неудивительно, ведь не зря в своё время замечали, что Албон и Квят довольно похожи.

Вы ведь помните, что пусть Ромен Грожан выступает под французской лицензией, но вообще-то он уроженец Швейцарии? Что ж, если учесть, что Швейцария тесно связана с окружающими её странами, то не сказать, что программа очень сильно обманулась, записав Грожана в немцы.

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Далее мы решили проанализировать фото Льюиса Хэмилтона — и результат не разочаровал. Странно, конечно, видеть в списке Россию и Испанию, но получилось действительно забавно. Напомним, что папа Льюиса — уроженец Гренады. Далековато от ЮАР, но и задача перед программой стояла непростая. Что же до 35 % Бразилии, то будем считать, что программа как-то узнала про кумира Хэмилтона — Айртона Сенну.

Когда мы загружали фотографию Даниэля Риккардо, то вообще-то хотели проверить, насколько заметны его итальянские корни. Программа, однако же, записала Риккардо в жителя Эмиратов. Про Россию тоже не забыла.

Мы решили, что Даниэль заслуживает ещё одной попытки — выбрали фотографию с серьёзным выражением лица. Что ж, хмурый — значит русский. Вот и живите теперь с этой информацией.

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Нельзя было не проверить самого популярного гонщика Формулы-1 в России. Такое ощущение, что Gradient не в курсе существования Финляндии (помните, у Росберга финского тоже ничего не нашли?). Так или иначе программа верно определила, что Кими — уроженец Северной Европы.

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Ну и напоследок решили проанализировать новую надежду российского автоспорта Роберта Шварцмана. Что ж, ответ программы способен озадачить пользователей «Чемпионата», некоторым из которых, увы, сложно обойтись без русско-украинских разборок. Кстати, как выясняется, Роб куда больший финн, чем Нико и Кими вместе взятые.