Разбитое сердце Формулы-1: Айртону Сенне могло бы исполниться 60 лет

Чаще всего в опросах типа «кто лучший гонщик в истории Формулы-1?» называют три имени. Михаэля Шумахера — Красного барона, семикратного чемпиона мира, который, полностью подчинив себя и волю этому спорту, продемонстрировал миру небывалые высоты. Алена Проста — Профессора, никогда не терявшего самообладания и общей картины, он выиграл четыре титула и максимально использовал стратегические подходы. И Айртона Сенны — Волшебника, который стал своего рода сердцем Формулы-1. Когда он выезжал на трассу, у машины, казалось, появлялась душа, а траекторию ей указывало нечто свыше.



Айртон Сенна разбился в 34 года на Гран-при Сан-Марино в Имоле — в тот день на трассе ему не было равных.

Человек дождя

Формула-1 узнала, кто такой Айртон Сенна, в мае 1984 года. Под проливным дождём на улицах Монако доселе мало кому известный 24-летний парень, прежде никогда здесь не бывавший, одного за другим опережал именитых чемпионов и за 19 кругов прорвался с 13-го места на старте второе. И вот уже Сенна догоняет лидера гонки Алена Проста — француз сигнализирует судьям и призывает к остановке гонки. И те её остановили — на 32-м.



Айртон с таким решением был не согласен — он шёл настолько быстрее Проста, что неминуемо обогнал бы его в течение пары кругов. На подиуме бразилец не скрывал разочарования. «Формула-1 это политика», — сказал тогда Сенна. Это был его шестой старт в чемпионате мира.

Айртон Сенна на Гран-при Монако-1984 Фото: Mike Powell/Getty Images

Первой победы Сенна ждал до 1985 года. Айртон перешёл в «Лотус», который тогда был третьей силой после «Макларена» и «Феррари», и выиграл уже вторую гонку в составе новой команды — в Эшториле, вновь под дождём, Сенна опередил на круг всех, кроме Микеле Альборето.



Затем бразилец победил в Спа, на следующий год выиграл ещё две гонки, а в 1987-м впервые первенствовал на Гран-при Монако и завоевал третье место по итогам чемпионата. Но Сенна явно перерос «Лотус» — он рассчитывал бороться за чемпионский титул и после трёх лет в статусе догоняющего решил уйти в «Макларен» — лучшую команду своего времени.

И грянул гром. История первой победы Айртона Сенны В честь 30-летнего юбилея дождевого Гран-при Португалии 1985-го вспоминаем историю первой победы Айртона Сенны в Формуле-1.

Чемпион против чемпиона

Лидером «Макларена» был тот самый Прост — француз завоевал с командой 19 побед и два чемпионских титула. Ален знал, что ему предстоит серьёзный вызов, но рассчитывал остаться лидером команды — и в первый же год уступил Сенна чемпионский титул. В 1988-м «Макларены» выиграли 15 гонок из 16, но сильнее всё же стал Айртон — теперь за Уокинг выступали два чемпиона, которым было тесно в одной команде. Прост считал себя лидером, но Рон Деннис видел в Сенне новую надежду. Отношения между пилотами постепенно переросли в открытую вражду.



Дуэль двух чемпионов продолжилась в 1989 году. Поначалу в лидеры чемпионата вышел Сенна, но затем инициативу перехватил Прост, а после серии неудач бразильца в середине сезона преимущество француза достигло гигантских 24 очков. Айртон выиграл Гран-при Испании и за две гонки до конца сезона сократил отставание до 16 баллов.

Столкновение Проста и Сенны на Гран-при Японии-1989 Фото: Pascal Rondeau/Allsport

В Сузуке Сенна стартовал с поула, но уступил первое место Просту. Француз лидировал почти всю гонку — вплоть до 46-го круга, когда машины столкнулись. Сенна атаковал лидера, но тот не стал уступать — оба автомобиля замерли на обочине. Прост покинул кокпит, а Сенна, машину которого растолкали маршалы, продолжил заезд. Бразильцу пришлось лишний раз ехать в боксы, но он вернулся на трассу, взвинтил темп и первым пересёк линию финиша — на две с небольшим секунды раньше Алессандро Наннини.

Однако после финиша судьи внезапно проявили удивительную принципиальность — Айртон Сенна был исключен из протоколов за то, что срезал шикану. Ту самую, в которой произошло столкновение с Простом — от удара «Макларен» Сенны выбросило наружу, оттуда его расталкивали стюарды. Формально Айртон действительно не проехал два поворота, но не получил на этом никакого преимущества. И великолепная гонка затем уже не играла никакой роли.

Ален Прост после столкновения с Сенной на Гран-при Японии-1989 Фото: Pascal Rondeau/Allsport

Рон Деннис пытался опротестовать решение стюардов, чтобы в последней гонке у Сенны был шанс отобрать у Проста титул, но дисквалификация осталась в силе. Айртон



во второй раз столкнулся с политикой в Формуле-1 — и во второй раз оказался проигравшим. С другой стороны, Прост теперь вынужден был уйти в «Феррари», а Сенна стал главным пилотом лучшей команды чемпионата.

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Волшебник

Все главные успехи Сенны в Формуле-1 связаны с «Маклареном» — как и главный спорный момент его карьеры. Гран-при Японии был предпоследним этапом сезона-1990. Теперь в чемпионате лидировал Сенна — и за два этапа до конца обоюдный сход гарантировал ему титул. Перед гонкой Жан-Мари Балестр, президент FISA, остановивший шесть лет назад Гран-при Монако, заявил, что в этот раз срезки, за которую Айртона лишили победы год назад, штрафоваться не будут. Это вывело бразильца из себя.

Айртон Сенна на Гран-при Италии-1990 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

На следующий день он протаранил Проста в первом повороте — Сенна даже не пытался сделать вид, что тормозит вовремя. Покинув кокпит, Айртон даже не посмотрел в сторону Проста. Вернувшись на пит-лейн, Сенна спросил лишь, не остановили ли гонку. Раз её не остановили и рестарта не будет, значит, он — двукратный чемпион мира.



На следующий год «Феррари» выбыла из числа претендентов на титул, а Прост под конец сезона даже разругался с командой. Чемпионом снова стал Сенна — и это был четвёртый подряд титул для гонщиков «Макларена». Никогда больше Уокинг не будет побеждать так долго — уже в следующем году в лидеры чемпионата вырвется «Уильямс», а Найджел Мэнселл оформит титул уже к середине сезона.

Айртон Сенна после победа на Гран-при Европы-1993 Фото: Mike Hewitt /Allsport

Однако даже на явно проигрывающей технике Сенна не сдавался и выжимал из неё максимум, словно танцуя на трассе. Гран-при Европы 1993 года в Донингтоне считается бенефисом великого бразильца — в ливень он словно стоячих объезжал казавшиеся непобедимыми «Уильямсы» и новую восходящую звезду первенства по имени Михаэль Шумахер.

Какой была Формула-1 в день последней победы Сенны Ровно 25 лет назад Айртон Сенна одержал свою последнюю победу. Представляете, «Макларен» и «Уильямс» тогда были в порядке.

Последний Гран-при

Сенна был выходцем из очень обеспеченной семьи — и, в отличие от многих, мог не переживать о финансовой поддержке на первых этапах своей карьеры. Однако в то же время Айртон не забывал, откуда приехал. В Бразилии в 80-е и 90-е было немало социальных проблем, процветала коррупция, бушевала нищета. Сенна стал для бразильцев одним из поводов гордиться своей страной. И в то же время гонщик всю жизнь помогал родине, а сейчас благотворительный фонд Айртона Сенны переводит десятки миллионов долларов местным школам и больницам.

Айртон Сенна на Гран-при Бельгии-1992 Фото: Pascal Rondeau/Allsport

В Формуле-1 Сенну помнят как настоящего героя — и дело даже не в его победах. Его помнят за Гран-при Бельгии 1992 года, когда во время тренировок Айртон заметил разбитую машину Эрика Кома — остановился прямо на трассе и побежал помогать товарищу. Именно Сенна тогда выключил двигатель и поддерживал шею до прибытия медиков — бразилец спас сопернику жизнь.



Сенну будут помнить по австрийскому флагу, который он взял с собой на старт Гран-при Сан-Марино 1994 года. В том сезоне Айртон перешёл в «Уильямс», все ожидали, что после лёгких побед Мэнселла и Проста Сенна продолжит победную поступь британской команды. Но лишённая вспомогательной электроники и активной подвески машина была уже не так хороша — в двух первых гонках Сенна не набрал ни одного очка.

Айртон Сенна на Гран-при Сан-Марино-1994 Фото: Getty Images

Тот этап начался с жуткой аварии Рубенса Баррикелло в тренировках, а на следующий день в квалификации разбился Роланд Ратценбергер — ещё довольно молодой австрийский парень, для которого этап в Сан-Марино был третьим Гран-при в жизни. В честь него Сенна взял на старт воскресной гонки австрийский флаг — чтобы в честь Ратценбергера растянуть его на подиуме. Но Айртону совсем немного не хватило — он лидировал в гонке, удержался впереди на рестарте, но в какой-то момент сломалась рулевая рейка — и «Уильямс» на полном ходу врезался в бетонный отбойник. Сенна погиб на месте.



Сенна отдал Формуле-1 всю свою жизнь без остатка. В молодости он уехал от семьи и друзей в Европу, чтобы строить карьеру. Затем стал одним из первых гонщиков, проводивших вечера с механиками и инженерами за изучением телеметрии. Он стал одним из тех, кто возвёл пилотирование машины в ранг искусства. И он сделал гонки намного безопаснее — именно после его смерти ФИА начала работу по усилению защиты пилотов.

Мемориал на месте гибели Сенны Фото: Mike Hewitt/ALLSPORT

Сенна был не просто выдающимся гонщиком. Он делал за рулём гоночной машины невозможное и был настоящим гением. Сенна был феноменом.