Что смотреть, пока нет гонок и спорта в принципе: 5 лучших фильмов про автоспорт

Самый классический

«Гран-при» не был первым художественным фильмом о гонках, но первым вошел в историю. За съемки взялся тогда уже прославившийся режиссер Джон Франкенхаймер, а в число актеров вошли такие звезды, как Ив Монтан и Джеймс Гарнер.

Создатели фильма смогли заручиться согласием Формулы-1 на съемки: на Гран-при Бельгии-1966 автомобиль с оператором даже выпустили позади пелотона для съемок. Мало того — чтобы не отстать от пелотона, на съемочную машину поставили мотор мощнее, чем на болидах!

За основу сюжета взяли борьбу четверых пилотов за титул чемпиона мира. Для пущего драматизма все они разных национальностей, а двое — напарники, доведшие борьбу до аварии. Создатели даже пытались посадить актеров за руль болидов — машины взяли из Ф-3, но замаскировали под Ф-1. Однако из всех исполнителей главных ролей самостоятельно за рулем поехал лишь Гарнер. Зато остальные получили дублеров, и каких: Джон Сертис, Джеки Стюарт и Крис Эймон!

Если даже сюжетные коллизии оставят вас равнодушным, стоит как минимум посмотреть на реальные гонки и их героев 50-летней давности.

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Самый мелодраматичный

Когда создатели «Гонщика» (2001) показали сценарий фильма Берни Экклстоуну, тот сразу отказался снимать его в сотрудничестве с Ф-1. И Берни легко понять! Сценаристы, кажется, собрали в сценарий все штампы, которые смогли вспомнить: тут и возвращение престарелого гонщика, которого прежде выгнали из команды; и молодой талант, который не может поверить в себя; и чемпион, который мучительно выбирает между победами и любовью; и девушка, которая изменяет чемпиону с его главным конкурентом; и трагическая авария; и спасение соперника ценой собственной победы; и титул, вырванный на последних кругах; и последний прорыв героя-старика в итоге.

То, что фильм, собранный из такого винегрета, не развалился на куски — большая заслуга режиссера Ренни Харлина. Автор ряда крепких боевиков смог собрать из кашеобразного материала довольно бойкую ленту. Да, критики «Гонщика» разругали, выдав ему аж семь номинаций на «Золотую малину». Однако фильму не занимать драматизма (пусть утрированного) и экшена (еще более утрированного). А уж таких аварий, которых наснимали авторы фильма, вы точно и за целый сезон не увидите!

Да, из-за отказа Экклстоуна фильм сняли про серию CART (ныне IndyCar), а не Ф-1. Но один из героев слишком похож на Шумахера (титулованный немец в красной кепке), а гонки идут в Японии и Германии. Так что Ф-1 тут не меньше, чем американской серии.

В «Твиттере» провели свой Гран-при Австралии: Квят вынес пятерых, у Боттаса отвалился руль Эта гонка однозначно интереснее и ярче, чем то, что могло произойти на самом деле.

Самый драматичный

Если «Гонщика» снимал автор не первостепенных боевиков Ренни Харлин, то за «Гонку» взялся оскароносный Рон Ховард, а история ее была основана на реальных событиях. Фильм рассказывает о легендарной борьбе Джеймса Ханта и Ники Лауды в 1976 году, хотя начинается еще раньше — до перехода Лауды в «Феррари».

Авторы добились большого реализма: собрали полный пелотон машин 76-го года, воплотили и смогли достаточно достоверно воспроизвести великое противостояние. Конечно, что-то было преувеличено: на деле Ники и Джеймс не были такими уж врагами, как показано в фильме, а после той самой аварии Лауду из машины вытащил Артуро Мерцарио, а не целая толпа соперников.

Однако в целом фильм получился на редкость правдоподобный, захватывающий и драматичный. Пожалуй, если вы хотите посмотреть только одну гоночную ленту — выбирайте «Гонку», не ошибетесь.

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Самый современный

Последним заходом большого кинематографа на гоночную трассу стал прошлогодний фильм «Ford против Ferrari». В команду взяли топового режиссера Джеймса Мэнголда, который за 20 лет снял пол десятка больших фильмов самых разных жанров, а на первые роли выбрали Мэтта Дэймона и Кристиана Бэйла. С таким составом заход на «Оскар» был гарантирован.

Видео доступно на «Чемпионате».

За основу вновь взяли историю давно минувших дней: противостояние Ford и Ferrari на «24 часах Ле-Мана» в 60-х годах прошлого века. Сюжет — классическая американская история о том, как «маленькие» люди добились успеха благодаря своей целеустремленности. Правда, в угоду современным трендам, успех оказался не окончательным, с червоточинкой.

«Ford против Ferrari» сделан очень профессионально, что подтверждают номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Но, в отличие от «Гонки», его эмоции выглядят несколько перетянутыми. Что же до экшена, то тут все было сделано по высшему уровню — большего ждать не приходилось. В целом это крепкий фильм, сделанный по последнему слову техники. Вряд ли он любит вас в гонки, но рассказать малоизвестную казуальным поклонникам гонок историю при помощи известных лиц и ярких спецэффектов — тоже достойная задача. И «Ford против Ferrari» с ней справился.

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Самый забавный

В 2010-х Адам Маккей стал солидным автором политических и социально ответственных фильмов «Игра на понижение» и «Власть», которые номинируют на «Оскар». Но начал режиссерскую карьеру он с комедий, и славу ему ковал в том числе довольно нелепый фильм про NASCAR «Рикки Бобби: Король дороги».

Юмор фильма не блещет интеллектом, на что явно намекает выбор на главную роль Уилла Феррелла, известного ролями в таких лентах, как «Остин Пауэрс» и «Образцовый самец». Однако обвинить «Рикки Бобби» в крайней тупости не получается. Он, скорее, по милому глуп и дурашлив. Не топовая кинопродукция, но вполне достойное развлечение для вечера у телевизора. Особенно, если драматизма и реализма вам уже хватило в предыдущих лентах нашего списка.