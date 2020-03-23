У виртуальной Формулы-1 пока всё плохо: ни пилотов, ни реалистичности. Спасает лишь Норрис

После отмены Гран-при Австралии, а затем и всей первой части сезона организаторы Формулы-1 относительно быстро сориентировались и организовали серию виртуальных Гран-при — с пелотоном из 20 машин, по две от каждой из команд чемпионата мира. Премьера прошла вечером в воскресенье на виртуальной трассе в Сахире, где должен был состояться второй этап Формулы-1 сезона-2020. Получилось вроде бы и весело, но минусов очень много.

Неразбериха с сериями

Во-первых, пока в Формуле-1 решали куда более глобальные вопросы (какие этапы точно отменять, как быть с новым техническим регламентом и так далее), успели появиться несколько других виртуальных серий — тоже с участием гонщиков Формулы-1 и других знаменитостей, не всегда связанных с автоспортом. Речь идёт о чемпионате от портала The-Race, а также о серии от Veloce eSports.

Некоторые пилоты решили проехать гонки сразу в нескольких сериях, в случае с Veloce eSports соревнования тоже проводили в «виртуальном» Сахире — не удивительно, что многие болельщики просто запутались: а что же им смотреть? Например, некоторые россияне включили неофициальный стрим Not the Bahrain Grand Prix и не поняли, куда подевался обещанный им в «Феррари» Роберт Шварцман.



Смотреть только официальный чемпионат? Но его, например, не признаёт из-за ряда ограничений игры F1 2019 Макс Ферстаппен. А Ландо Норрис гоняет сразу в нескольких сериях — и было бы обидно не увидеть что-то яркое с его участием, ограничившись только официальной серией. В общем, это разнообразие гонок, в каждой из которых участвуют несколько известных пилотов, по факту только вредит. Королева автоспорта должна быть одна. Даже если она виртуальная.

Шварцман объяснил причины схода на виртуальном Гран-при Бахрейна

Странный состав

Судя по всему, далеко не все команды Формулы-1 сильно воодушевились по поводу виртуального чемпионата. Похоже, некоторым было абсолютно всё равно, какой пилот будет их представлять в компьютерной гонке. Пока одни привлекали молодёжь, каких-нибудь спортивных звёзд или даже боевых гонщиков, другие отстранились от процесса и были рады, когда их вакансии занял ну хоть кто-нибудь.



Виртуальная Формула-1 не сможет привлечь «старорежимных» болельщиков, пока у неё будет столь пёстрый состав. Да, понятно, что собрать исключительно боевых пилотов Ф-1 не выйдет. Вполне нормально, если команды будут представлять резервисты или ветераны. Но совершенно неприемлемо, когда кто-то сажает за руль геймеров, киберспортивных комментаторов, спортсменов, не связанных с гонками. Честно говоря, интерес редко пропадает, когда в одном протоколе с Норрисом, Хюлькенбергом и Шварцманом видишь какие-то непонятные ники.

Чжоу Гуаньюй выиграл виртуальный Гран-при Бахрейна, Шварцман сошёл

Спору нет, у конюшен есть куда более важные проблемы. С другой стороны, у каждой команды всё равно есть и пресс-служба, и эсэмэмщики, и официальный киберспортивный коллектив. Ну, возможно, в случае с гонкой в Бахрейне сказалась организация в последний момент: о запуске чемпионата было объявлено всего за несколько дней до Гран-при. Но вот если и следующая гонка (её проведут по Альберт-парку, ведь вьетнамской трассы в игре F1 2019 быть не может по определению) соберёт столь же пёстрый состав, то, боюсь, популярности виртуальным Гран-при не видать.

Реалистичность? Нет, не слышали

Ну а теперь собственно о гонке. Было весело? Безусловно. Когда Джонни Херберт при старте с 16-й позиции срезает трассу и выходит в лидеры, это смешно. Но вот только уж слишком отличается от реальности. Скрипя сердце ещё можно понять решение убрать из игры повреждения машин (особенно для первого Гран-при), но вот когда смотришь на полёты машин при авариях… Нет, ребята, так дело не пойдёт.

Видео старта доступно на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Реалистичности не хватает и в целом при просмотре гонок: пилоты выбирают нереальные траектории, активно заезжают на обочину, получают за это рандомные штрафы… Это слишком не похоже на привычную нам Ф-1 и вряд ли влюбит в себя обычных болельщиков. Приятным исключением, пожалуй, стала борьба Хюлькенберга и Гутьерреса, которые долго-долго обменивались позициями в борьбе за 10-е место.



Ещё одна проблема — технические сложности у участников. Норрис неоднократно вылетал из игры (часть гонки за него провёл бот), а Шварцман потерял место в десятке, когда у него банально сломался руль на симуляторе. Проблемы неизбежны, когда все участники сидят по домам, но авторитета чемпионату не прибавляют.

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О хорошем

Первое. У нас были хоть какие-то гонки, в которых приняли участие несколько действующих или бывших пилотов Формулы-1.



Второе. Ландо Норрис. Пилот «Макларена» и раньше проводил огненные лайвы своих киберсоревнований, а в этот раз вышел на новый уровень, когда начал перед гонкой звонить всем подряд. Например, потроллил Джорджа Расселла, спросив у него совет, как лучше стартовать, когда ты на последней линии решётки. Подробно обсудил стратегию с Максом Ферстаппеном, созвонился с Сайнсом и Брауном, после гонки набрал Албону…

Норрис спросил, как стартовать с конца решётки. Ферстаппен предложил всех выбить

Короче говоря, пока нормальных гонок нет, Норрис — наше всё. И недаром трансляции на личном аккаунте Ландо в Twitch собирают чуть ли не больше болельщиков, чем на официальных аккаунтах киберсерий.