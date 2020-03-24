Мы знаем, на чём Льюис Хэмилтон ездит в Формуле-1, но в обычной жизни британец передвигается отнюдь не на одних «Мерседесах».

Шикарные машины Льюиса Хэмилтона: от «Феррари» до «Пагани». Есть и крутые байки

У любого состоятельного человека, коим без всякого сомнения является самый успешный гонщик современности, есть целая коллекция роскошных автомобилей и других транспортных средств. Ситуация, правда, осложняется контрактными обязательствами Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом», за который он выступает. Поэтому на публике британец передвигается исключительно на машинах немецкой марки, ну, или на мотоциклах итальянской марки MV Agusta, которая также принадлежит концерну «Даймлер».

Впрочем, контрактные ограничения никогда не были препятствием для 6-кратного чемпиона мира. Судя по историям в «Инстаграме», Льюис со своими бульдогами часто ездит на Porsche 911 (поговаривают, что речь идёт о модели поколения 997, доработанной тюнинг-ателье TechArt, но, судя по фото, у пилота всё-таки более молодой спорткар поколения 991), а в 2015 году во время «гонки» Gumball 3000 сел за руль шведского гиперкара Koenigsegg Agera HH из коллекции датского предпринимателя Дэвида Хайнемайера Хенссона. Появление пилота Mercedes-Benz на публике на машине другой марки вызвал бурную реакцию у команды, поэтому Хэмилтону пришлось удалить фото поездки на Agera HH из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас из своих соцсетей, но интернет всё помнит.

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Другая история связана с «Феррари». Соперничая с итальянской маркой в Формуле-1, в реальной жизни британец владеет как минимум двумя суперкарами из Маранелло. Достоверно известно, что Льюису принадлежит алый LaFerrari, на котором его заставали в США вместе с другом (другом является певец Джастин Бибер, который и позирует с купе Хэмилтона в своём «Инстаграме»). Помимо одной из 500 выпущенных LaFerrari британец владеет одним из 210 сделанных родстеров LaFerrari Aperta — чемпион имеет белую машину.

Ранее пилот также владел Ferrari 599 GTO, которую на данный момент уже продал, но до сих пор у гонщика Формулы-1 есть один из 80 спорткаров Ferrari SA Aperta и эксклюзивный суперкар Pagani Zonda 760LH, созданный в единственном экземпляре на базе 760-сильного купе 760RS. В 2015 году в Монако эта машина под управлением хозяина попала в аварию, но затем автомобиль был восстановлен.

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В гараже у британца также есть несколько классических американских спорткаров — это купе Shelby Mustang GT500 1967 года и сразу два Shelby 427 Cobra (1966 и 1967 годов), причём более ранний из этих автомобилей проверял лично основатель компании Кэррол Шелби и одобрил выбор гонщика.

Владеет Хэмилтон и машиной другой конкурирующей (ну, сейчас не так, чтобы особо, но всё же) команды Формулы-1. Речь идёт про гибридный суперкар McLaren P1, который выпущен тиражом в 375 экземпляров. При этом у гонщика купе не простое, а доработанное в заводском подразделении MSO.

Но всё же больше всего у Льюиса «мерседесов». В гараже британца находятся лимитированные версии Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series и Mercedes-Benz SLS AMG Black Series…

…а также в распоряжении чемпиона Формулы-1 есть вся современная модельная линейка Mercedes-Benz — Mercedes-AMG GT R, Mercedes-Maybach S 600, Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 и любая другая машина, которую только пожелает пилот.

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Кроме того, Льюис Хэмилтон имеет как минимум три мотоцикла — MV Agusta F4 LH44, MV Agusta Brutale 800 RR LH44 и MV Agusta Dragster 800 RR LH44 — из, как понятно по индексу LH44, именной линейки.

Это как минимум. По слухам, есть у британца подготовленный по требованиям WSBK мотоцикл Yamaha YZF-R1, а также суперкар McLaren F1, мотокроссовый байк Honda CRF450RX и мотовездеход Maverick X3.

В ближайшее время автопарк Льюиса Хэмилтона может пополниться двумя моделями. Гонщик заказал один из 275 экземпляров готовящегося к производству гиперкара Mercedes-AMG One с гибридной силовой установкой от болида Mercedes F1 W07 Hybrid сезона-2016. Ну и кроме того пилот заявил о желании приобрести Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet — то ли конкретный концепт-кар, то ли гипотетическую серийную модель по мотивам прототипа…

Как видите, недостатка в транспорте на любой вкус 6-кратный чемпион Формулы-1 не испытывает. Вопрос только в том, весь ли это гараж британца или у него ещё больше автомобилей и мотоциклов. Ну и, конечно, когда он находит время, чтобы на всех своих машинах и байках ездить.