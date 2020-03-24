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Гонки шариков Marbula One набирают популярность в интернете — что это такое, видео

Гонки шариков Marbula One
Евгений Кустов
Замена обычному спорту найдена? Это… гонки шариков! Странно, но эта ерунда затягивает
Если истосковались по гонкам, то ничего лучше, пожалуй, не найдёте. Крутая организация: комментатор, телетрансляции, настоящие фан-клубы.
Авто / Формула-1 0

Вполне вероятно, в своё время вам попадался забавный ролик, когда на одном из пляжей создали трассу-жёлоб, на которую выпустили несколько шариков и устроили между ними гонку. Совсем недавно этим роликом, к примеру, поделился легендарный английский футболист Гари Линекер.

Вы могли посмотреть, кинуть ссылку другу и забыть на следующий день. Однако оказывается, что то «песчаное ралли» было далеко не разовой акцией и теперь, когда никакого нормального спорта на планете не осталось, гонки шариков внезапно начали обретать мировую популярность. Не верите? А как насчёт того, что их уже транслирует, например, сеть ESPN?

Итак, сегодня мы рассказываем о необычном чемпионате под названием Marbula One (от английского marble — «шарик»). Чем вдохновлялись авторы чемпионата при выборе названия, догадаться не трудно. И действительно: наибольший интерес к чемпионату проявили автоспортивные болельщики, оставшиеся ни с чем как минимум до лета.

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В Marbula One «участвуют» 16 гонщиков-шариков, представляющих 16 разных команд. Их выпускают на 16 специально сконструированных трасс, причём каждой гонке предшествует квалификация. Расписание типично для Формулы-1: квалификация в субботу, гонка — в воскресенье. Трассы сделаны настолько детально, что на них есть и пит-билдинг, и трибуны с болельщиками. Специальная горка обеспечивает старт с самой высокой части трассы — инерции уверенно хватает на весь круг.

Серьёзности всему происходящему добавляет присутствие профессионального комментатора Грега Вудса. Также есть профессиональный пиарщик и композитор, создавший для чемпионата оригинальную музыку. Более того: в игре даже есть «телеметрия», которая в квалификации позволяет показывать результаты шариков по секторам, а в гонке — создавать онлайн-табло с отрывами и лучшими кругами, просто поразительно!

Главные творцы чемпионата — братья Йелле и Дион Баккер из Нидерландов. Здесь тот случай, когда несчастье помогло: Йелле болен аутизмом, однако форма болезни, как отметил он сам в одном из интервью, подталкивает к постоянному желанию что-то конструировать. Так что создание невероятных по сложности и интересу искусственных трасс по сути является для Йелле жизненной потребностью.

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Но довольно слов. В минувшие выходные прошла уже шестая гонка сезона — всего за пару дней ролик на YouTube собрал четверть миллиона просмотров. А первая гонка сезона уже перевалила за миллион!

У чемпионата уже сформировался настоящий фан-клуб на Reddit, насчитывающий 15 тысяч пользователей. В «Твиттере» абсолютно реальные люди активно обсуждают гонки, выбирают себе шарики-любимцы, анализируют конфигурации трасс, создают мемы — короче говоря, в отсутствие Формулы-1 занимают себя как могут.

Мы посмотрели пару гонок — и надо сказать, в ситуации, когда любимых гонок нет, это действительно может затянуть. Уж точно эти 15 минут, потраченные в уик-энд на очередную квалификацию и гонку, не станут худшими в вашей жизни!

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Эта гонка однозначно интереснее и ярче, чем то, что могло произойти на самом деле.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: youtube.com

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