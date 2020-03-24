Замена обычному спорту найдена? Это… гонки шариков! Странно, но эта ерунда затягивает

Если истосковались по гонкам, то ничего лучше, пожалуй, не найдёте. Крутая организация: комментатор, телетрансляции, настоящие фан-клубы.

Вполне вероятно, в своё время вам попадался забавный ролик, когда на одном из пляжей создали трассу-жёлоб, на которую выпустили несколько шариков и устроили между ними гонку. Совсем недавно этим роликом, к примеру, поделился легендарный английский футболист Гари Линекер.

Вы могли посмотреть, кинуть ссылку другу и забыть на следующий день. Однако оказывается, что то «песчаное ралли» было далеко не разовой акцией и теперь, когда никакого нормального спорта на планете не осталось, гонки шариков внезапно начали обретать мировую популярность. Не верите? А как насчёт того, что их уже транслирует, например, сеть ESPN?



Итак, сегодня мы рассказываем о необычном чемпионате под названием Marbula One (от английского marble — «шарик»). Чем вдохновлялись авторы чемпионата при выборе названия, догадаться не трудно. И действительно: наибольший интерес к чемпионату проявили автоспортивные болельщики, оставшиеся ни с чем как минимум до лета.

Что ещё посмотреть, пока нет спорта: лучшие «документалки» про Формулу-1 Продолжаем домашний карантин подборкой «документалок». В главных ролях — Майкл Фассбендер, Айртон Сенна и Брюс Макларен.

В Marbula One «участвуют» 16 гонщиков-шариков, представляющих 16 разных команд. Их выпускают на 16 специально сконструированных трасс, причём каждой гонке предшествует квалификация. Расписание типично для Формулы-1: квалификация в субботу, гонка — в воскресенье. Трассы сделаны настолько детально, что на них есть и пит-билдинг, и трибуны с болельщиками. Специальная горка обеспечивает старт с самой высокой части трассы — инерции уверенно хватает на весь круг.

Серьёзности всему происходящему добавляет присутствие профессионального комментатора Грега Вудса. Также есть профессиональный пиарщик и композитор, создавший для чемпионата оригинальную музыку. Более того: в игре даже есть «телеметрия», которая в квалификации позволяет показывать результаты шариков по секторам, а в гонке — создавать онлайн-табло с отрывами и лучшими кругами, просто поразительно!

Главные творцы чемпионата — братья Йелле и Дион Баккер из Нидерландов. Здесь тот случай, когда несчастье помогло: Йелле болен аутизмом, однако форма болезни, как отметил он сам в одном из интервью, подталкивает к постоянному желанию что-то конструировать. Так что создание невероятных по сложности и интересу искусственных трасс по сути является для Йелле жизненной потребностью.

У виртуальной Формулы-1 пока всё плохо: ни пилотов, ни реалистичности. Спасает лишь Норрис Если кто-то боялся, что виртуальные гонки погубят реальные, то, похоже, такой момент настанет не скоро.

Но довольно слов. В минувшие выходные прошла уже шестая гонка сезона — всего за пару дней ролик на YouTube собрал четверть миллиона просмотров. А первая гонка сезона уже перевалила за миллион!

У чемпионата уже сформировался настоящий фан-клуб на Reddit, насчитывающий 15 тысяч пользователей. В «Твиттере» абсолютно реальные люди активно обсуждают гонки, выбирают себе шарики-любимцы, анализируют конфигурации трасс, создают мемы — короче говоря, в отсутствие Формулы-1 занимают себя как могут.



Мы посмотрели пару гонок — и надо сказать, в ситуации, когда любимых гонок нет, это действительно может затянуть. Уж точно эти 15 минут, потраченные в уик-энд на очередную квалификацию и гонку, не станут худшими в вашей жизни!

Квята любят обзывать бурятом или итальянцем. Лучший ответ оскорбляющим — модная программа Росберг всё-таки немец или финн? А как насчёт Хэмилтона, Ферстаппена и Албона? Просканировали всех.