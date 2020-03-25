За 27 переломами упустили главное… Череда ошибок стоила жизни Супершведу и его жене

Роковой взмах флагом стал лишь первым звеном в зловещей цепочке. Супруга Ронни так и не смирилась с тем, что мужа больше нет.

Автоспорт никогда не был безопасным видом спорта. Да, с каждым годом гонки становятся всё безопаснее, но прошлогодний инцидент с Антуаном Юбером лишний раз подтверждает — сохранность жизни пилотов по-прежнему не гарантирована. Конечно, сейчас гонки стали намного безопаснее, чем были 40-50 лет назад, но путь к этой безопасности был выложен жизнями и здоровьем тех пилотов, которые рисковали собой в каждом повороте в прошлом. Не всем из них удалось вернуться с полей сражений «Королевских гонок» живыми. Начинаем цикл статей про пилотов, которые отдали свою жизнь, занимаясь любимым делом — гонками в Формуле-1.

Вице-чемпион на второй год

Бенгт Ронни Петерсон родился в военное время — 14 февраля 1944 года — в Эребро в семье повара и по совместительству гонщика-любителя. И пусть Ронни и передалась страсть отца, по современным меркам он дебютировал в соревнованиях довольно поздно (хотя в те годы это было нормальным явлением) — отец смастерил для 18-летнего сына карт, на котором он и принял участие в первых для себя серьёзных соревнованиях. Уже через год Ронни стал чемпионом Швеции и удерживал этот титул на протяжении четырёх лет.



Вскоре Ронни попробовал свои силы и в открытых колёсах. На не самом надёжном болиде «Свебе», который являлся модификацией «Брэбэма», Петерсон смог показывать весьма неплохие результаты, и его пригласили в итальянскую конюшню «Текно» в 1968 году, а уже в следующем году Петерсон оформил чемпионский титул в Формуле-3. Через год Петерсон дебютировал в «Королевских гонках», продолжая параллельно участвовать в чемпионате Европы в Формуле-2.

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Петерсону на сезон-1970 предложили контракт с командой Колина Крэбба, клиентом того самого «Марча» под руководством Макса Мосли. Ронни уже в первой гонке в Формуле-1 смог квалифицироваться на 12-й позиции, практически не имея тестов, а финишировал и вовсе седьмым, причём опередив на финише Йо Зифферта на заводском «Марче». Проведя девять гонок в 1970 году в Формуле-1, Ронни получил полноценный контракт с «Марчем» на 1971-й.



И уже во второй свой сезон в главной серии мира Петерсон сумел стать вице-чемпионом. Да, он набрал почти в два раза меньше очков, чем чемпион того года Джеки Стюарт, но свою локальную победу Петерсон одержать смог — в составе всё того же «Марча» Ронни в 1971 году стал чемпионом Формулы-2.

Фото: Bernard Cahier/Getty Images

Блуждания по командам

В 1972-м Петерсон закончил чемпионат только девятым, завоевав один подиум, а в 1973-м перешёл в «Лотус». С командой великого Чепмэна Ронни и одержал свою первую победу в Формуле-1 — на Гран-при Франции. Добавив ещё три победы в том сезоне, Ронни занял третье место в чемпионате, уступив всё тому же Джеки Стюарту и своему напарнику Эмерсону Фиттипальди.



После этого результаты команды пошли на спад, и Ронни уступил место в кокпите Марио Андретти, уйдя в родной «Марч». В 1976 году Петерсон финишировал в очках всего дважды, но одну из гонок он выиграл — Гран-при Италии.

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В 1977-м Петерсон перешёл в «Тирелл», пилотируя тот самый легендарный шестиколёсный P34, однако лучшим его результатом стало третье место в Бельгии. Перед сезоном-1978 Ронни неожиданно вернулся в «Лотус». Швед выиграл гонки в Кьялами и на Остеррайхринге и в итальянскую Монцу приехал, уступая напарнику всего 13 очков. До конца сезона оставалось всего три гонки.

Марио Андретти, Ронни Петерсон и Колин Чепмэн Фото: Bernard Cahier/Getty Images

Роковая Монца

В Италии у Ронни с самого начала всё пошло наперекосяк: на тренировках его подвела техника, и он был вынужден выйти на старт квалификации за рулём устаревшей 78-й модели болида. В итоге стартовать Петерсону предстояло лишь пятым. В гонке же произошло непоправимое…



Старт гонки был подан неправильно: отмашка зелёным флагом была дана ещё до того, как болиды выстроились на стартовой решётке. В итоге за спинами лидеров началась толкотня, болид Рикардо Патрезе занесло, и он столкнулся с Джеймсом Хантом. Машину Петерсона бросило в отбойник, и после лобового удара болид вспыхнул, как спичка.

Авария в Монце Фото: Hoch Zwei/Getty Images

Петерсона вытащили из горящей машины его товарищи по цеху — Джеймс Хант, Клей Регаццони и Патрик Депайе. Казалось, что жизни шведского гонщика ничего не угрожало, хотя Ронни и получил переломы обеих ног. Внешне в той аварии гораздо больше пострадал Антонио Брамбилла, которому досталось колесом по голове, и он впал в кому (итальянец вернулся в гонки только год спустя).



Что касается Петерсона, то его доставили в больницу, где хирургам предстояла непростая задача — собрать ноги шведа заново. В общей сложности Ронни получил 27 переломов. Операция прошла, как казалось, успешно, однако ночью состояние Петерсона стало ухудшаться, и вскоре шведского гонщика не стало. Как выяснилось позднее, причиной смерти Ронни стала эмболия: частички тканей и костей попали в кровеносную систему и закупорили сосуды в лёгких и сердце. К приезду Сида Уоткинса в госпиталь мозг шведа уже был мёртв.



По итогам сезона-1978 Петерсон вновь стал вице-чемпионом. Посмертно. Супруга Ронни Барбро так и не отошла от гибели мужа и добровольно рассталась с жизнью спустя девять лет…

Ронни Петерсон Фото: Paul-Henri Cahier/Getty Images

После смерти пилота, как это часто и бывает, стали искать виноватых. Рикардо Патрезе был отстранён от гонок на некоторое время, а Джеймс Хант до самого конца жизни считал именно Патрезе виновным в смерти товарища. Досталось и полиции, и медикам, которые 15 минут попросту не обращали внимания на лежащего на земле Петерсона, занимаясь Брамбиллой.



Раскритиковали и трассу — стандарты безопасности а Монце наконец-то были пересмотрены, пожарных стали учить быстро гасить пламя, а медицинскую помощь отдали в руки Ассоциации команд Формулы-1. В 1990 году схожие с Петерсоном травмы ног получит Мартин Донелли, но гонщика спасут именно благодаря своевременно оказанной помощи. Так что в каком-то плане Ронни ценой своей жизни спас коллегу. Тоже, к слову, выступавшего за рулём «Лотуса».

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