Кто быстрее: Формула-1 или супербайк? Ещё есть мегалодка, но она не в счёт

Пока в мире бушует коронавирус, а гонки одна за другой отменяются или переносятся, предлагаем вспомнить любопытное соревнование из прошлого. В частности, тройной заезд: машина Формулы-1 против мотоцикла и гоночной лодки. В главной роли — Дженсон Баттон.
Это состязание прошло в 2004 году по инициативе шоу Fifth Gear («Пятая передача» — англ.), выходившей в эфире пятого канала британского телевидения. Ведущие задались вопросом, что окажется быстрее на прямой на дистанции в четверть мили. Для начала нужно было найти подходящую трассу — достаточно длинную и расположенную вдоль водоёма. Так авторы передачи оказались в городском аэропорту Лондона, где на день арендовали одну из полос.
Партнёром эксперимента выступила «Хонда», предоставившая для таких целей «БАР» 005 — машину Формулы-1 сезона-2003 — и Дженсона Баттона. К слову, ведущий программы Тифф Нидл назвал гонщика будущим чемпионом мира и оказался прав — через пять лет Баттон действительно выиграет титул с командой «Браун».
Вызов инженерам «БАР-Хонды» бросили восходящая звезда британского «Супербайка» Майкл Раттер на Honda CBR1000RR Fireblade и Стив Кёртис — чемпион мира по водномоторным гонкам. Правда, мегалодки такого типа разгоняются обычно лишь до 120 км/ч, поэтому Кёртис стартовал раньше, набирал ход, и лишь когда ему удавалось поравняться с соперниками, старт давался и им. В общем, у гоночной лодки шансов не оказалось изначально. «Но, как я сказал Дженсону, только в моей лодке есть место для друзей», — шутил затем Кёртис.
А вот в сражении Ф-1 и MotoGP вперёд поначалу вырвалась двухколёсная техника — в первом заезде на «БАРе» забарахлило сцепление, и стартовал Баттон с опозданием, когда мотоцикл был уже недосягаем.
Но вскоре инженеры привели машину в норму, и всё встало на свои места: автомобиль и мотоцикл стартовали одновременно, но через пару секунд «БАР» вырвался вперёд и начал уверенно наращивать отрыв.
«Зачем мы это сделали? — вспоминал позже Баттон. — Потому что мы могли! Потому что только „Хонда“ одновременно строит технику для гонок на четырёх колёсах, на двух колёсах и на воде».
В общем, Супербайк и водномоторные «формулы» не могли сравниться с Ф-1 в середине 2000-х, но это не значит, что попытки победить автомобиль чемпионата мира на этом прекратились. Мы будем держать вас в курсе событий.
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