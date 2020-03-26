Все эти красотки надолго остались без работы.

Горячие грид-гёрлз, после фото которых вы будете ещё сильнее скучать по гонкам

Пауза в автоспортивных соревнованиях бьёт не только по организаторам, гонщикам и их команды. Своей работы лишаются и многие остальные люди, чья работа прямо или косвенно связана с автоспортом. И в их числе — девушки, работающие грид-гёрлз. Да, в Формуле-1 по красивым девушкам нанесли сильный удар, но многие другие чемпионаты, в том числе российские, выдержали натиск и сохранили красоток на стартовой решётке. Однако увидим мы их теперь не скоро — остаётся лишь пересматривать старые фотографии…

Вот такие девушки пока не смогут порадовать глаз болельщика на соревнованиях по дрифту. На данный момент стартовый этап RDS 2020 по-прежнему запланирован на первые майские праздники, но что-то гложут сомнения…

«Взгляды мужчин меня не раздражают». Всё о грид-гёрлз в автоспорте Как выглядит работа грид-гёрл изнутри? Читаем интервью и, конечно же, смотрим фото.

Главный марафон планеты «24 часа Ле-Мана» уже официально перенесён на сентябрь. Так что грид-гёрлз G-Drive Racing придётся дольше ждать поездки во Францию.

Победа с похмелья и крах за три минуты до финиша. 5 невероятных гонок в Ле-Мане Каждые «24 часа Ле-Мана» богаты на яркие события, но пять выбранных гонок подарили действительно мощные сюжеты.

Любительскому Кубку «Порше» тоже явно придётся пересмотреть свои планы…

Если вы приехали на гонку, то — коли билет позволяет – рекомендуем побольше гулять по территории автодрома. Есть неплохой шанс на случайную встречу с красотой.

Шикарные машины Льюиса Хэмилтона: от «Феррари» до «Пагани». Есть и крутые байки Мы знаем, на чём Льюис Хэмилтон ездит в Формуле-1, но в обычной жизни британец передвигается отнюдь не на одних «Мерседесах».

Программа «СМП Рейсинг» постоянно дарит нам какие-то инфоповоды. Но, видимо, в ближайшие месяцы никаких мероприятий не будет — а значит, не будет на них и приглашённых моделей.

Выставки – отличное место, если вы хотите пообщаться и сфотографироваться с грид-гёрлз. На данный момент Motorsport Expo в Москве всё ещё запланирована на 9-11 мая…

Что смотреть, пока нет гонок и спорта в принципе: 5 лучших фильмов про автоспорт От классики жанра до нелепой комедии. Есть и крайне спорные картины.

Под вопросом оказываются многие автоспортивные и автомобильные мероприятия. Такие, как проходившие в последние годы SubaruFest и «Турбо Шоу».

Квята любят обзывать бурятом или итальянцем. Лучший ответ оскорбляющим — модная программа Росберг всё-таки немец или финн? А как насчёт Хэмилтона, Ферстаппена и Албона? Просканировали всех.

Чемпионат России по кольцевым мотогонкам (RSBK) всё ещё планируется начать в конце апреля в Грозном. Ну, посмотрим…

А вот стартовый этап СМП РСКГ на «Сочи Автодроме» перенесли. Грид-гёрлз российского чемпионата выйдут на стартовую решётку не ранее последних выходных мая. Если всё пойдёт по плану, сезон откроется на новом автодроме «Игора Драйв».

Ждём старта сезона вместе! Не болейте!