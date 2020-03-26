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Фото грид-гёрлз с разных гонок: девушки на гонках, мотогонках и выставках

Фото грид-гёлз с разных гонок: девушки на гонках
Михаил Дубовский
Горячие грид-гёрлз, после фото которых вы будете ещё сильнее скучать по гонкам
Все эти красотки надолго остались без работы.
Авто / Формула-1 0

Пауза в автоспортивных соревнованиях бьёт не только по организаторам, гонщикам и их команды. Своей работы лишаются и многие остальные люди, чья работа прямо или косвенно связана с автоспортом. И в их числе — девушки, работающие грид-гёрлз. Да, в Формуле-1 по красивым девушкам нанесли сильный удар, но многие другие чемпионаты, в том числе российские, выдержали натиск и сохранили красоток на стартовой решётке. Однако увидим мы их теперь не скоро — остаётся лишь пересматривать старые фотографии…

Вот такие девушки пока не смогут порадовать глаз болельщика на соревнованиях по дрифту. На данный момент стартовый этап RDS 2020 по-прежнему запланирован на первые майские праздники, но что-то гложут сомнения…

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/gridgirls.ru

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