Горячие грид-гёрлз, после фото которых вы будете ещё сильнее скучать по гонкам

Пауза в автоспортивных соревнованиях бьёт не только по организаторам, гонщикам и их команды. Своей работы лишаются и многие остальные люди, чья работа прямо или косвенно связана с автоспортом. И в их числе — девушки, работающие грид-гёрлз. Да, в Формуле-1 по красивым девушкам нанесли сильный удар, но многие другие чемпионаты, в том числе российские, выдержали натиск и сохранили красоток на стартовой решётке. Однако увидим мы их теперь не скоро — остаётся лишь пересматривать старые фотографии…
Вот такие девушки пока не смогут порадовать глаз болельщика на соревнованиях по дрифту. На данный момент стартовый этап RDS 2020 по-прежнему запланирован на первые майские праздники, но что-то гложут сомнения…
Главный марафон планеты «24 часа Ле-Мана» уже официально перенесён на сентябрь. Так что грид-гёрлз G-Drive Racing придётся дольше ждать поездки во Францию.
Любительскому Кубку «Порше» тоже явно придётся пересмотреть свои планы…
Если вы приехали на гонку, то — коли билет позволяет – рекомендуем побольше гулять по территории автодрома. Есть неплохой шанс на случайную встречу с красотой.
Программа «СМП Рейсинг» постоянно дарит нам какие-то инфоповоды. Но, видимо, в ближайшие месяцы никаких мероприятий не будет — а значит, не будет на них и приглашённых моделей.
Выставки – отличное место, если вы хотите пообщаться и сфотографироваться с грид-гёрлз. На данный момент Motorsport Expo в Москве всё ещё запланирована на 9-11 мая…
Под вопросом оказываются многие автоспортивные и автомобильные мероприятия. Такие, как проходившие в последние годы SubaruFest и «Турбо Шоу».
Чемпионат России по кольцевым мотогонкам (RSBK) всё ещё планируется начать в конце апреля в Грозном. Ну, посмотрим…
А вот стартовый этап СМП РСКГ на «Сочи Автодроме» перенесли. Грид-гёрлз российского чемпионата выйдут на стартовую решётку не ранее последних выходных мая. Если всё пойдёт по плану, сезон откроется на новом автодроме «Игора Драйв».
Ждём старта сезона вместе! Не болейте!
- 27 марта 2020
-
00:13
- 26 марта 2020
-
22:58
-
21:51
-
20:53
-
19:51
-
18:44
-
17:28
-
16:22
-
15:41
-
14:52
-
14:41
-
14:14
-
14:09
-
13:18
-
12:37
-
12:21
-
11:45
-
11:29
-
10:31
-
10:03
-
09:15
-
09:00
-
00:57
- 25 марта 2020
-
23:58
-
22:46
-
20:33
-
19:59
-
18:58
-
17:43
-
16:46
-
15:33
-
14:51
-
13:54
-
12:30
-
11:59