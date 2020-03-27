Ушла из жизни самая искренняя российская поклонница Формулы-1. Ларисе Швыдун было 79

Писала стихи про Петрова и Квята, сидела в комментариях на «Чемпе» и не только, вела сообщества в «Фейсбуке».

Накануне вечером пришли печальная новость: на 80-м году жизни ушла из жизни Лариса Швыдун. Её знали многие болельщики Формулы-1: Лариса в уже весьма зрелом возрасте полюбила Ф-1 после появления в ней российских гонщиков и была, пожалуй, самой искренней поклонницей гонок в Рунете. Лариса активно читала новости и делилась ими в разных группах в «Фейсбуке», писала комментарии на «Чемпионате» (под ником zej) и многих других сайтах, даже посвящала стихи российским гонщикам.

Да, в каких-то своих высказываниях она была немного наивна, кому-то могли не нравиться её политические взгляды, но, думаю, абсолютно у всех вызывал уважение искренний энтузиазм Ларисы по отношению к гонкам. Это действительно потеря для российского гоночного сообщества.

Мы на «Чемпионате» три с небольшим года назад делали интервью с Ларисой, которую уже тогда назвали «главной FB-фанаткой Формулы-1». Надо отдать должное читателям: комментарии в большинстве своём было приятно читать, люди прониклись необычной историей. Сейчас предлагаем вспомнить некоторые фрагменты того интервью.

— Лариса, как вы начали следить за автоспортом? Насколько я понимаю, вы ведь прониклись Формулой-1 в довольно зрелом возрасте?

— Да, долгое время для меня не было никакого автоспорта. Я родилась в марте 1941 года. Вскоре отец ушёл на фронт и не вернулся — погиб. Детство наше было трудное, но и интересное. Я живу близко от стадиона «Динамо» в Ростове-на-Дону — всю зиму работал каток, играла музыка, и мы пропадали там допоздна. Потом, наверное, все стали болельщиками футбола. Наш земляк Виктор Понедельник — считайте, мой ровесник — радовал своими успехами на полях не только нашего города, но и страны, мира.



Даже когда весь мир с восхищением следил за Шумахером, меня это ещё не трогало. Всей семьей мы смотрели хоккей, футбол и прочие мировые состязания, где участвовали наши спортсмены. Особое место в нашей жизни занимал парус, ведь там успешно гонял наш сын Николай. Он — мастер спорта СССР.



Но однажды, в 2011 году, по стране волной прошла новость про то, как Виталий Петров в первой гонке сезона занял третье место. Мы на экране телевидения увидели статного, красивого русского парня на подиуме, потом подняли наш флаг… Это было так волнительно! Радость и гордость заполняло сердце, до слёз. Так всё и началось. С момента подиума Петрова я не пропустила ни одной гонки Формулы-1, смотрю дома.

10 лет назад Россия получила своего пилота в Формуле-1. Самые памятные фото гонок Петрова Ностальгии вам в ленту: первые очки, неизбежные для дебютанта аварии, легендарная борьба с Алонсо и подиум в Австралии!

Я стала уже целенаправленно читать в СМИ про Формулу-1, поначалу несмело участвовать в прогнозах, диспутах. Самое смешное, что я даже не умею водить автомобиль, но время от времени за прогнозы на одном из сайтов меня награждают то кубком, то медалью.



— Насколько легко вам разбираться во всех правилах? Они ведь запутанные и постоянно меняются.

— Ну, за пять лет боления что-то автоматом закрепилось в подсознании. Да и сама я много лет работала инженером по охране труда и безопасности в управлении механизации. И были там несчастные случаи и дорожные происшествия. За долгие годы их расследования правила навеки закрепились в памяти. Особенно если расследовали случаи со смертельным исходом.



И всё-таки я и сейчас не всё в Формуле-1 догоняю: это так сложно. Но постепенно набиралась познаний. Когда что-то не ясно, спрашиваю у других пользователей, они всегда объясняют.

Иногда коронавирус — это здорово. Он уже пошёл на пользу Формуле-1 В пострадавших только сын Шумахера и главная надежда России.

— На «Чемпионате» довольно много пользователей, которые любят оставлять крайне жёсткие комментарии, иногда переходящие грань. Как вы относитесь к этому?

— Конечно отрицательно. Истинные болельщики Формулы-1 и любого вида спорта не будут опускаться до оскорбительных нападок на пилотов, друг на друга. Это ведь от отсутствия элементарного воспитания, от вздорного характера, зависти. На «Чемпионате» есть такой пользователь «Тилон» с оранжевой аватаркой, который настырно и безнаказанно всех «загружает». Почему его не вышвырнули? Нет, я не завожусь взаимно — зачем троллей кормить? А вот модераторам надо пресекать на корню все негативные проявления.



Зато темы, на которые пишут журналисты «Чемпионата», всегда актуальные, своевременные. Поэтому я постоянно захожу сюда.

10 лет приходу Петрова в Ф-1. Был экстрим: кредит отца, переговоры ночью, помощь Путина Менеджер пугала, что если не найдутся спонсоры, то первого россиянина заставят сменить гражданство.

— Вы ведёте активную жизнь в «Фейсбуке». Кто познакомил вас с соцсетями?

— Я всегда была любознательная. Из библиотеки не вылезала, ибо в читальном зале были все книги про шпионов! А когда появился компьютер, освоила его довольно быстро. И пошло-поехало.



В ФБ у меня в друзьях много кого к автоспорту относится — например, Виталий Петров, Вячеслав Квят, Сергей Беднарук, Владимир Башмаков, Сергей Сироткин, Роман Русинов, Максим Вершинин, Сергей Воробьёв (Сочи), Олег Карпов и многие-многие другие! Если я что-то им пишу (отзыв, комментарий), они обязательно отзываются.



— Есть ли в вашей семье другие любители автоспорта?

— Моего увлечения Ф-1 никто не разделяет. Хотя у меня есть и дети, и внуки, и друзья. Но все уже твёрдо знают: если идёт Гран-при Формулы-1, меня не тревожить. И для меня нет важнее дела, чем предстоящая Формула- 1.

«В заговоры верю». Интервью с главной FB-фанаткой Формулы-1 75-летняя Лариса Швыдун — одна из главных интернет-поклонниц Ф-1. Она рассказала о любви к автоспорту, Квяту, Путину и знаменитых смайлах.

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Ещё пять дней назад она делилась в соцсетях новостями про гонки, комментировала, ставила лайки… Покойтесь с миром, Лариса.